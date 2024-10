Envoyé par weed Envoyé par Il arrive que certaine imprimante, l'installation est plug&play, mais il est vrai que parfois, c'est un peu plus compliqué, notamment penser à installer le micro-logiciel.

Désolé, j'ai oublié quelques mots dans mon message original, je ne m'étais pas relu. Je ne suis pas certain que tu l'ais compris du coup au vu de ta réponse. Je me permets de reformuler mon message

Microsoft est une entreprise assez incroyable, une des seules boites à ne pas être obligé de trop écouter les remarques de ses utilisateurs. Si les utilisateurs expriment leurs grognent, Microsoft peut avoir le luxe de presque les ignorer dans une moindre mesure tout en perdant très peu d'utilisateurs.



En général, quand des utilisateurs expriment leurs grognent et qu'ils ne sont pas écoutés par l'entreprise en question, les utilisateurs vont voir ailleurs. Et de ce fait, pour éviter de perdre des clients, l'entreprise est dans l'obligation de répondre un minimum aux exigences de ses utilisateurs.



Est ce qu'un nombre important d'utilisateur vont se détourner de Windows parce que cela le produit ne plait pas ? Non bien entendu.

Et donc c'est pourquoi je répondais à frenchsting que Microsoft mettait la "bouse" du menu Démarrer parce que Microsoft y voit un avantage, il n'a pas besoin d'écouter avec une très grande attention ses utilisateurs qui finiront toujours par l'utiliser. Autant profier de ce privilège.



Ah oui je n'avais même pas pensé à ça.Je n'ai pas trop de quoi pavoiser là-dessus, j'ai acheté une HP chez CDiscount parce que c'était les seuls à dire qu'elle était compatible avec Vista, et puis finalement je me suis retrouvé à pouvoir m'en tirer avec les pilotes universels, et à ne plus rien acheter chez CDiscount parce qu'ils ne répondent pas aux questions.Alors les pilotes sont standard mais pour finir ça fonctionne.Côté micro-logiciel, rien vu à redire.En revanche, pour ce qui est du scan, il scanne bien le document, mais il le met tranquillement dans un répertoire, et puis l'utilisateur doit se débrouiller avec ça.Euh, il y a peut-être des gens à qui je vais apprendre un truc, mais à 90 ans, non, on ne se débrouille pas avec ça.Alors je suis repassé derrière, et après qu'on ait scanné un document la machine demande si on veut l'envoyer par mail, et si on répond oui elle ouvre la fenêtre d'écriture avec le destinataire le plus fréquent déjà renseigné.Ah si je lis bien nous sommes d'accord pour constater l'attitude navrante de Microsoft, mais tu me trouves trop optimiste quant à la réaction des utilisateurs.Il n'est pas impossible que tu aies raison, quoique Microsoft cherche de plus en plus à nous forcer la main pour nous carapater, et il n'est pas impossible que ça marche.C'est une sorte de pari. Dans la politique il y a une fable qui court depuis ... une dizaine d'années ?La grenouille est dans une marmite sous laquelle a été allumé un feu.Dans la marmite l'eau commence à chauffer, et au début la grenouille trouve ça agréable. Et puis au bout d'un moment elle trouve que quand même c'est un peu chaud. Et puis après, elle trouve que c'est franchement trop chaud. Et à force de rester là à trouver que c'est trop chaud, elle commence à être ébouillantée et n'a plus la force de sauter, alors que quand elle commençait à trouver que c'était trop chaud elle aurait pu sauter en ne faisant presque pas d'effort.Du fait des politiques nous sommes dans ce jus à double titre : à force d'accepter que certains se divisent pour favoriser ceux qui veulent ébouillanter leurs compatriotes à petit feu, nous avons de moins en moins de liberté.Voilà pour le sens figuré, mais au sens propre aussi leurs bêtises nous mettent dans un climat de plus en plus chaud.Là-dessus il se trouve qu'en informatique nous pourrions jouer la même fable, et nous verrons bien si les gens font le saut avant d'être ébouillantés.Bon, je vais tâcher de faire de la pub envers moi-même, déjà, j'ai bousillé un bon paquet de clefs USB à vouloir graver une installation d'Ubuntu dessus, je me suis enfin offert les cinq minutes qu'il fallait sur l'étude de DISKPART pour éviter de mettre la clef à la poubelle, c'est peut-être le signe que le reste va venir.La vache il ne faut pas se gourer avec ce truc.On commence par sélectionner le disque, et ensuite une fois qu'on a tapé "CLEAN", hop il n'y a plus rien.Beaucoup plus catégorique que DEL *.*