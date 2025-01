Il n'est jamais facile de s'opposer à une entreprise aussi importante que Microsoft. Ils ont le budget publicitaire pour prétendre qu'ils "aiment Linux" (sic), sans parler de l'argent et de la volonté politique de rassembler les développeurs de logiciels libres du monde entier sur leur plateforme non-libre Microsoft GitHub. Cette année, l'IDAD s'est attaqué à une injustice spécifique : l'exigence d'un module TPM matériel pour les utilisateurs forcés de passer à Windows 11. Étant donné que Windows 10 cessera bientôt de recevoir des mises à jour de sécurité, il s'agit d'un problème (créé par Microsoft) pour les utilisateurs qui utilisent encore ce système d'exploitation. Normalement, le transfert de la cryptographie vers un autre module matériel pourrait être considéré comme une bonne chose, mais avec un logiciel non libre, cela ne peut qu'entraîner des problèmes pour l'utilisateur.Comme nous l'avons mentionné dans l'annonce de l'action de cette année, nous espérons que vous avez profité de cette occasion pour partager le système d'exploitation GNU/Linux avec quelqu'un que vous connaissez et que vous avez expliqué le concept de logiciel libre en utilisant cet exemple pour illustrer ce à quoi nous sommes confrontés.De tels actes, apparemment anodins, peuvent permettre d'entamer un voyage vers la liberté, tout en évitant qu'un autre ordinateur en parfait état de marche ne devienne un déchet électronique. Ce qui est crucial maintenant, c'est de continuer à mettre la pression sur Microsoft, que ce soit en passant à GNU/Linux, en évitant les nouvelles versions de leurs logiciels, ou par des actions aussi simples que de retirer vos projets de Microsoft GitHub. Si vous vous préoccupez des déchets électroniques ou si vous avez des amis qui luttent contre le changement climatique, les réunir pour leur parler des logiciels libres est le meilleur moyen d'aider notre mouvement à grandir et de libérer quelques utilisateurs supplémentaires des restrictions numériques de Microsoft.L'IDAD n'est qu'un des événements importants que la Free Software Foundation organise chaque année. En ce moment, nous sommes dans notre collecte de fonds annuelle, et nous avons besoin de votre aide pour continuer notre travail contre les DRM et d'autres formes d'injustice numérique. Nous apprécions toute contribution que vous pouvez apporter, qu'elle soit financière ou qu'il s'agisse simplement de faire passer le message.Envisagez-vous de devenir membre associé de la FSF si vous ne l'êtes pas déjà ? Comme pour d'autres causes sociales, notre force réside dans le nombre. Votre soutien nous aide directement à poursuivre notre campagne une année de plus.Par ailleurs, nous avons réalisé au cours de la planification que le « festin mobile » de l'IDAD n'est pas le plus propice à l'organisation d'événements satellites ni le plus utile pour nos organisations partenaires. Nous vous entendons. En janvier, nous prévoyons d'annoncer la date de l'IDAD de l'année prochaine, une date que nous avons l'intention de garder inchangée aussi longtemps qu'elle servira le mouvement.Si vous avez participé à l'IDAD de cette année, que ce soit en tant qu'activiste individuel ou en tant qu'organisation de soutien, nous vous remercions. La journée elle-même est peut-être terminée, mais notre travail contre les restrictions numériques se poursuit. Éviter les DRM est quelque chose que chacun d'entre nous devrait faire tout au long de l'année. Nous espérons que vous continuerez à soutenir la campagne Defective by Design et la Free Software Foundation. Nous sommes tous concernés.