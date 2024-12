La part de marché de Windows 11 a baissé en novembre 2024

Le sentiment de privation d’autonomie numérique fait partie des raisons pour lesquelles les utilisateurs préfèrent Windows 10 à Windows 11

Mémoire vive : 4 gigaoctets (Go) ou plus ;

TPM : Trusted Platform Module (TPM) version 2.0;

Micrologiciel système : UEFI, compatible avec Secure Boot ;

Carte graphique : compatible avec DirectX 12 ou une version ultérieure, avec un pilote WDDM 2.0 ;

Affichage : affichage haute définition (720p), écran de 9 pouces ou plus, 8 bits par canal de couleur ;

Processeur : 1 gigahertz (GHz) ou plus avec deux cœurs ou plus sur un processeur 64 bits compatible ou un système sur une puce (SoC) ;

Stockage : 64 Go ou plus d'espace de stockage disponible sont nécessaires pour installer Windows 11. Un espace de stockage supplémentaire peut être nécessaire pour télécharger les mises à jour et activer certaines fonctionnalités ;

Connexion Internet : une connexion Internet est nécessaire pour effectuer les mises à jour, et pour télécharger et utiliser certaines fonctionnalités. L'édition familiale de Windows 11 nécessite une connexion Internet et un compte Microsoft pour terminer la configuration du périphérique lors de la première utilisation

It’s very wasteful, because we have thousands of machines perfectly capable of running Windows 10 that now will be e-wasted.



Linux offre une compatibilité plus étendue ou des options d’installation adaptées à du matériel vieillissant, ce qui est susceptible d’expliquer le gain d’intérêt pour les utilisateurs qui décident de sortir de l’écosystème Windows

Statcounter a publié les derniers résultats, qui montrent que Windows 11 a légèrement reculé après plusieurs mois consécutifs de croissance régulière. Windows 10, quant à lui, a augmenté sa part de marché en conséquence.Statcounter indique que Windows 11 détient actuellement environ 34,94 % du marché, ce qui représente une baisse de 0,64 point en un mois. Microsoft n'ayant que deux versions de Windows prises en charge, une réduction de la part de marché de Windows 11 ne signifie qu'une chose : Windows 10 augmente. En novembre 2024, Windows 10 est passé à 61,83 %, soit une hausse de 0,88 point.En ce qui concerne la croissance d'une année sur l'autre, Windows 11 a augmenté sa part de marché de 26,63% en novembre 2023 à 34,94% en novembre 2024 (+8,31 points). En novembre 2023, Windows 10 était à 68,02 %, et sur l'année dernière, il a perdu 6,19 points.Avec la fin du support de Windows 10 dans un peu plus de dix mois, sa part de marché de plus de 61 % semble assez préoccupante. Pour accélérer la migration vers Windows 11, Microsoft cible désormais les utilisateurs de Windows 10 avec des publicités en plein écran vantant divers aspects de Windows 11 et des PC Copilot+.Microsoft comprend que tout le monde n'est pas en mesure d'effectuer la mise à niveau dès maintenant, c'est pourquoi il offre la possibilité de payer 30 dollars pour une année supplémentaire de mises à jour de sécurité. Et ceux qui ne veulent pas payer Microsoft peuvent envisager plusieurs autres options qui pourraient sauver Windows 10 de l'obsolescence ou de la mise en décharge. Une autre option viable consiste à mettre à jour votre ordinateur non pris en charge vers Windows 11, en supposant que vous puissiez supporter les bizarreries du système d'exploitation.L’obligation des utilisateurs de créer un compte Microsoft qui permet à la firme de corréler le comportement de l'utilisateur avec son identité personnelle et l’exigence matérielle du TPM 2.0 qui renforce le contrôle de l’entreprise sur les possesseurs des PC font partie des raisons mises en avant par les utilisateurs pour préférer Windows 10 à Windows 11.Dans un billet de blogue publié le 5 octobre 2021 (date de sortie officielle de Windows 11) par Greg Farough, le responsable des campagnes de la FSF, l'organisation affirme que Windows 11 est une régression en ce qui concerne les libertés numériques. « Le 5 octobre est sorti Windows 11, un système qui a longtemps refusé aux utilisateurs la liberté et l'autonomie numérique, et cette nouvelle version ne fait rien pour y remédier. Si Microsoft a lancé un certain nombre de slogans vagues et inspirants sur la communauté et la solidarité, Windows 11 constitue un grand pas dans la mauvaise direction en ce qui concerne la liberté des utilisateurs », a écrit Farough.« Il n'est plus approprié de l'appeler un ordinateur personnel lorsqu'il est plus soumis à Microsoft qu'à l'utilisateur », a-t-il fait remarquer. Farough a déclaré que le fait que Windows 11 obligera désormais l'utilisateur à créer un compte Microsoft qui donnera au géant de Redmond "la possibilité de corréler le comportement de l'utilisateur avec son identité personnelle". « Même ceux qui pensent qu'ils n'ont rien à cacher devraient se méfier de partager potentiellement toute leur activité informatique avec n'importe quelle entreprise, et encore moins avec une entreprise dont le siège social est situé dans un autre pays », a ajouté le cadre de la FSF.Farough a décrit la décision de Microsoft de ne pas permettre aux PC plus anciens d'exécuter Windows 11 comme une tentative de forcer l’utilisation du TPM (Trusted Platform Module). Notons que Microsoft soutient depuis l'annonce de Windows 11 en juin que l'exigence du TPM 2.0 est primordiale pour bénéficier pleinement de la sécurité renforcée que le nouveau système d'exploitation apporte aux utilisateurs. « Ce [TPM] est légèrement trompeur, car lorsqu'il est déployé par une société de logiciels propriétaires, sa relation avec l'utilisateur n'est pas fondée sur la confiance, mais sur la trahison », a affirmé Farough dans son message.« Lorsqu'il est entièrement contrôlé par l'utilisateur, le TPM peut être un moyen utile de renforcer le chiffrement et la vie privée des utilisateurs, mais lorsqu'il est entre les mains de Microsoft, nous ne sommes pas optimistes », a-t-il poursuivi. Selon les propos du responsable des campagnes de la FSF, l'organisation s'attend à ce que Microsoft utilise son contrôle plus strict de la cryptographie dans Windows 11 pour imposer un DRM (Digital rights management gestion des droits numériques) plus sévère sur les médias et les applications afin de s'assurer qu'aucune application ne peut fonctionner sans l'approbation de Microsoft.Microsoft vient d’ailleurs de lancer un avertissement à tous ceux qui utilisent Windows 11 sur du matériel non conforme à ses critères de compatibilité :Les exigences de Microsoft sont susceptibles de transformer 240 millions de PC en déchets électroniques. L’entreprise semble privilégier un modèle qui pousse indirectement à la consommation, au détriment d’une plus grande accessibilité.Les choses semblent bouger plus rapidement pour Linux ces dernières années. Statcounter a attribué une part de marché de 4,03 % à Linux en février et 4,05 % en mars, soit un petit gain de 0,02 %. Bien que nous soyons encore loin de l'année Linux sur les ordinateurs de bureau, l'intérêt pour Linux s'est quelque peu accru ces derniers temps. Pour illustrer cela, le passage de 3 à 4 % de parts a été réalisé en 8 mois seulement, alors qu'il avait fallu plus de 30 ans pour atteindre une part de plus de 3 %. L'évolution de la part de marché de Linux sur le bureau depuis le mois de janvier 2023 se présente comme suit : janvier 2023 : 2,91 % ; février 2023 : 2,94 % ; mars 2023 : 2,85 % ; avril 2023 : 2,83 % ; mai 2023 : 2,7 % ; juin 2023 : 3,07 % ; juillet 2023 : 3,12 % ; août 2023 : 3,18 % ; septembre 2023 : 3,02 % ; octobre 2023 : 2,92 % ; novembre 2023 : 3,22 % ; décembre 2023 : 3,82 % ; janvier 2024 : 3,77 % ; février 2024 : 4,03 % ; mars 2024 : 4,05 %. En juillet, la part de marché de Linux est passée à 4,55 % dans la filière des ordinateurs de bureau – une première en 30 ans d’existence Quelle est votre expérience personnelle avec Windows 11 en tant qu’utilisateur ? 