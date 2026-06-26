Microsoft prolonge dun an le programme de mises à jour étendues de Windows 10 et continue de recommander de passer à Windows 11 objet dun rejet massif des utilisateurs qui envisagent loption Linux

Microsoft a mis fin au support officiel de Windows 10 en octobre 2025, mais les derniers développements suggèrent que la société a plus de mal que prévu à mettre ce système dexploitation en touche. Après avoir promis une année de support facultatif pour les mises à jour, Microsoft a modifié sa politique en prolongeant dune année supplémentaire son programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU). Lentreprise continue en parallèle dexhorter à passer à Windows 11 objet dun rejet massif des utilisateurs qui envisagent loption Linux.
Les dernières mises à jour régulières ont été déployées sur Windows 10 en octobre de lannée dernière, mais Internet peut savérer dangereux pour les ordinateurs Windows non mis à jour. Cela posait un problème à Microsoft, car lutilisation de Windows 11 venait à peine de dépasser celle de Windows 10 lorsque le support a pris fin. La solution proposée par Microsoft a consisté à offrir à tous les utilisateurs de lancien système dexploitation une année gratuite de mises à jour prolongées.
Ce programme devait prendre fin le 12 octobre 2026, mais Microsoft a modifié sa politique en toute discrétion, repoussant la fin des mises à jour étendues au 12 octobre 2027. La page de support consacrée aux ESU a été mise à jour avec cette nouvelle date et l'article de blog de Microsoft consacré au programme comporte désormais une note de la rédaction confirmant ce changement.
Microsoft recommande de passer à Windows 11 pour plus de sécurité mais cette mouture de son système dexploitation savère justement être un désastre en matière de sécurité qui fait lobjet de rejet par des millions dutilisateurs
With the recent news about price increases across most of Apple products due to the RAM and NAND chip shortages.— Bob Pony (@TheBobPony) June 25, 2026
Coincidentally, Microsoft has silently updated the end date for Windows 10 Extended Security Updates (ESU) for consumers to October 12, 2027.https://t.co/MZKylpXy3e pic.twitter.com/XGLHh2uEFx
Alors que Microsoft pousse son écosystème vers une nouvelle ère dominée par lIA agentique, un phénomène massif est brutalement venu fissurer cette stratégie : près de 500 millions dutilisateurs ont refusé de migrer vers Windows 11, malgré la fin du support de Windows 10 et les incitations insistantes de l'éditeur pour les pousser à passer à l'OS le plus récent. Le refus massif s'enracine dans un sentiment croissant de méfiance autour de la sécurité, de la gouvernance de lOS et de lusage généralisé de lIA agentique. Il faut dire que l'aveu de Microsoft selon lequel presque toutes les fonctionnalités principales de son OS sont défectueuses ne pousse pas à la confiance. En filigrane, un mot simpose : « désastre ».
Traditionnellement, les utilisateurs finaux et les entreprises tardent à mettre à jour leur système. Mais le cas de Windows 11 va bien au-delà de la résistance habituelle au changement. Les chiffres montrent une stagnation inquiétante de la part de marché de Windows 11, incapable de dépasser la trajectoire que Microsoft avait connue lors des transitions Windows 7 → Windows 10 ou même Windows 8 → Windows 10.
Ce refus nest pas un simple manque durgence. Il reflète un rapport plus distancié entre les utilisateurs et Microsoft, nourri par des mois dincidents techniques, des exigences matérielles jugées arbitraires et une nervosité croissante vis-à-vis de fonctionnalités « intelligentes » introduites sans réel consensus.
En effet, lors d'un appel avec les investisseurs et les analystes pour communiquer sur les résultats du troisième trimestre de son année fiscal 2026, Dell a annoncé qu'un milliard d'ordinateurs fonctionnent encore sous Windows 10. Parmi ceux-ci, 500 millions sont des appareils plus anciens qui ne peuvent pas bénéficier de la mise à niveau. Mais 500 millions d'autres peuvent fonctionner sous Windows 11, ce que les utilisateurs ont toutefois refusé.
C'est en tout cas ce qu'explique le directeur des opérations de Dell, Jeff Clarke, en réponse à une question d'Eric Woodring, Directeur général et responsable de la recherche sur le matériel technologique américain chez Morgan Stanley :
« Premièrement, nous n'avons pas encore achevé la transition vers Windows 11. En fait, si vous comparez cela au système d'exploitation précédent, à la fin de son cycle de vie, nous avons 10 à 12 points de retard avec Windows 11 par rapport à la génération précédente. Nous avons donc encore largement le temps de convertir. Si ma mémoire est bonne, la base installée représente environ 1,5 milliard de dollars, soit 1,5 milliard d'unités. Nous avons environ 500 millions d'entre elles capables de fonctionner sous Windows 11 qui n'ont pas été mises à niveau. Et nous en avons 500 millions d'autres qui ont quatre ans et qui ne peuvent pas fonctionner sous Windows 11. Ce sont autant d'opportunités intéressantes pour passer à Windows 11 et à une technologie moderne. Tout aussi important, les AIPC. »
Le projet End Of 10 liste les raisons pour lesquelles il est pertinent pour un possesseur dordinateur de décider de passer de Linux plutôt quà Windows 11
- C'est beaucoup moins cher. Un nouvel ordinateur portable coûte beaucoup d'argent. Les repair cafés vous aideront souvent gratuitement. Les mises à jour logicielles sont également gratuites, pour toujours. Vous pouvez bien sûr montrer votre soutien aux deux en faisant des dons !
- Pas de publicité, pas d'espionnage. De nos jours, Windows est accompagné de nombreuses publicités et de logiciels espions qui ralentissent votre ordinateur et augmentent votre facture d'énergie.
- Bon pour la planète. La production d'un ordinateur représente plus de 75 % des émissions de carbone au cours de son cycle de vie. Conserver un appareil en état de marche plus longtemps est un moyen extrêmement efficace de réduire les émissions.
- Soutien de la communauté. Si vous avez un problème avec votre ordinateur, le repair café local et le magasin d'informatique indépendant sont là pour vous aider. Vous pouvez également trouver un soutien communautaire dans les forums en ligne.
- Contrôle par l'utilisateur. C'est vous qui contrôlez le logiciel, pas les entreprises. Utilisez votre ordinateur comme vous l'entendez, aussi longtemps que vous le souhaitez.
Le projet "End of 10" vise à sauver les PC dits vieillissants (selon les critères de Microsoft) avec Linux au lieu de Windows 11.
Source : Microsoft : Mise à jour du communiqué de fin de vie Windows 10
Et vous ?
Partagez-vous les avis selon lesquels Windows nest plus aussi bon ? Quelle est la mouture de la famille de système dexploitation Windows qui est la meilleure selon vous ? Pour quelles raisons ?
Avez-vous essayé Linux comme alternative à Windows 11 ? Partagez votre expérience en termes davantages et dinconvénients.
Voir aussi :
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Pourquoi Linux n'est pas prêt pour les ordinateurs de bureau, édition finale, un article d'opinion par Artem S. Tashkinov
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