Microsoft va enfin permettre aux utilisateurs de Windows 11 de personnaliser le menu contextuel : « Nous travaillons à rendre les menus contextuels plus rapides et plus simples par défaut »

Microsoft a confirmé qu'il travaillait sur des modifications de Windows 11 qui pourraient permettre aux utilisateurs de personnaliser le menu contextuel accessible par un clic droit. Selon un dirigeant du géant du logiciel, la mise à jour prévue devrait simplifier le menu et donner aux utilisateurs un plus grand contrôle sur les options qui s'affichent lorsqu'ils cliquent avec le bouton droit sur des fichiers et des dossiers.
Windows 11 est la dernière version majeure du système d'exploitation Windows NT de Microsoft, sortie le 5 octobre 2021 en tant que successeur de Windows 10 (2015). Elle est disponible sous forme de mise à jour gratuite pour les appareils fonctionnant sous Windows 10 qui répondent à ses exigences système. Son équivalent pour serveurs, Windows Server 2025, a été lancé en 2024. Il s'agit de la première version majeure de Windows sans édition mobile correspondante, suite à la fin du support de Windows 10 Mobile, et elle est déployée sur des appareils mobiles présentant différents formats, tailles d'écran et architectures de processeur (y compris les tablettes et les consoles de jeux portables dotées d'écrans plus petits) en tant qu'édition unifiée de Windows. Depuis le 14 octobre 2025, Windows 11 est la seule version de Windows destinée au grand public bénéficiant d'un support complet.
Après deux ans de dégradation progressive, de mises à jour catastrophiques et d'une saturation de Copilot dans le moindre recoin de l'interface, Microsoft a publié le 20 mars 2026 un document inhabituel : un plan détaillé, signé par son vice-président exécutif Pavan Davuluri, promettant de « relever le niveau de qualité » de Windows 11. Au menu : un File Explorer entièrement retravaillé, une réduction de la présence de l'IA dans les applications natives, des mises à jour moins intrusives, et le retour de la barre des tâches déplaçable. Jamais Microsoft n'avait été aussi concret dans ses engagements.
Récemment, Microsoft a confirmé qu'il travaillait sur des modifications de Windows 11 qui pourraient permettre aux utilisateurs de personnaliser le menu contextuel accessible par un clic droit. Selon un dirigeant du géant du logiciel, la mise à jour prévue devrait simplifier le menu et donner aux utilisateurs un plus grand contrôle sur les options qui s'affichent lorsqu'ils cliquent avec le bouton droit sur des fichiers et des dossiers.
En réponse à une plainte d'un utilisateur concernant la longueur et la complexité du menu contextuel de Windows 11 sur le site de microblogging X (anciennement Twitter), Marcus Ash, vice-président de la conception et de la recherche pour Windows et les appareils, a déclaré que la société « travaille à rendre les menus contextuels plus rapides, plus simples par défaut et configurables en fonction de ce que vous utilisez le plus. Nous vous en dirons plus sur notre approche très bientôt. »
Ces commentaires suggèrent que Microsoft envisage à la fois des améliorations de performances et des options de personnalisation pour l'un des éléments d'interface les plus fréquemment utilisés dans Windows 11. Bien que la société n'ait pas communiqué de détails spécifiques, la mention selon laquelle le menu serait « configurable » a conduit à spéculer que les utilisateurs pourraient être en mesure de choisir les raccourcis et les actions qui apparaissent dans le menu contextuel.
@TeaAndDates @marchr working on making context menus faster, simpler by default, configurable to what you use most. more will be shared on our approach soon.— Marcus Ash (@marcusash) June 3, 2026
Le menu contextuel actuel de Windows 11 a fait lobjet de critiques de la part de certains utilisateurs depuis son introduction, avec des plaintes concernant la nécessité daccéder à des options supplémentaires via le menu « Afficher plus doptions » et le nombre croissant dentrées affichées par les applications installées. Microsoft na pas encore expliqué comment la personnalisation du menu contextuel fonctionnera ni quel contrôle les utilisateurs auront sur cette fonctionnalité. On ignore également si certaines fonctions système resteront visibles en permanence, quelles que soient les préférences de lutilisateur.
Les commentaires dAsh interviennent alors que Microsoft continue dapporter des modifications plus importantes à linterface de Windows 11. La société a déjà annoncé des mises à jour du menu Démarrer qui offriront des options de personnalisation supplémentaires et sefforce de moderniser les parties plus anciennes du système dexploitation. Les modifications prévues du menu contextuel s'inscrivent dans le cadre des efforts continus de Microsoft pour affiner l'expérience utilisateur de Windows 11 et répondre aux commentaires des utilisateurs concernant la convivialité et la conception de l'interface. Pour l'instant, Microsoft n'a pas communiqué de calendrier de lancement pour cette fonctionnalité, mais Ash a indiqué que de plus amples détails sur les projets de la société seraient communiqués prochainement.
Dans le même temps, Microsoft vient de faire son plus grand pas vers Linux à ce jour. Lors de sa conférence des développeurs Build 2026, la société a dévoilé une expérience Windows 11 optimisée pour les développeurs qui intègre la prise en charge native des conteneurs Linux, des utilitaires en ligne de commande et un terminal expérimental alimenté par l'IA. C'est un revirement spectaculaire pour une entreprise qui considérait autrefois les logiciels open source comme une menace, et qui parie désormais que pour gagner la confiance des développeurs, il faut aller à leur rencontre là où ils travaillent réellement.
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