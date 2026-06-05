Microsoft va enfin permettre aux utilisateurs de Windows 11 de personnaliser le menu contextuel : « Nous travaillons à rendre les menus contextuels plus rapides et plus simples par défaut »

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microsoft continue à prendre ses utilisateurs pour des imbéciles...Un petit peu de cosmétique par ci... Un petit peu de cosmétique par là, mais... Surtout ne rien changer à ce qui ne va pas!!!!---PS: Le feuilleton continue sur mon poste win11... Après que des updates non-voulus et IMPOSSIBLES à supprimer ont affecté le fonctionnement du PC (3 redémarrages à chaque mise sous tension du PC avec une date et heures qui restent sur la date et heures de la dernière mise hors tension de l'appareil), voilà maintenant que win11 ne reconnait plus la licence comme étant une licence enregistrée...Alors que win11 a été pré-installé par le fabricant du PC, que win11 ai été enregistré dans les règles de l'art à la première mise en service, voilà que plusieurs années après apparait le message en bas à gauche de l'écran "Pour activer win11, veuillez aller sur les paramètres..."Je l'ai dit et je le redis... win11 est une merde sans nom et ce ne sont pas leur bidouillages cosmétiques qui va changer quoique ce soit!!!!!!!!Alors questions pour microsoft:1. Quand est-ce que vous comptez commencer à tester à vos saloperies d'updates win11 avant de les déployer?2. Quand est-ce que vous comptez réactiver la possibilité de désinstaller les updates qui posent des problèmes sur win11?