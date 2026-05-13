K2 : bien plus qu'un simple patch de performance

Le « Low Latency Profile » : l'astuce qui divise

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Depuis son lancement en 2021, Windows 11 traîne une réputation tenace : l'OS est beau, mais il est lent là où ça compte. Pas lent au sens des benchmarks synthétiques, qui continuent de flatter les configurations modernes, mais lent dans les micro-interactions quotidiennes. Un clic droit qui hésite une demi-seconde avant d'afficher son menu contextuel. Un menu Démarrer qui met un moment à s'ouvrir alors que le CPU tourne à 5 % d'utilisation. Une fenêtre File Explorer qui s'anime avant même d'avoir chargé son contenu.Ce sont ces latences imperceptibles dans les chiffres, mais parfaitement perceptibles à la main, qui ont alimenté des années de frustration chez les professionnels et les passionnés et qui ont offert à macOS et même à SteamOS un argument de vente inattendu.Pour les utilisateurs ordinaires, ces détails finissent par se transformer en intuition : la machine est rapide, ou elle ne l'est pas. Le menu Démarrer s'ouvre instantanément, ou il ne le fait pas. Microsoft semble avoir enfin internalisé ce constat. La réponse s'appelle Windows K2.Windows K2 est une initiative interne assemblée dans la seconde moitié de 2025, conçue pour traiter les critiques les plus persistantes sur Windows 11 : performances dégradées, IA omniprésente, mises à jour imprévisibles, publicités dans le menu Démarrer. Ce n'est pas une nouvelle version de Windows ni une mise à jour majeure : c'est un programme continu de qualité qui définit comment Windows doit être construit à l'avenir.Le projet repose sur trois piliers : la performance, le soin apporté à l'interface (ce que Microsoft appelle le craft) et la fiabilité. Pour les joueurs, l'ambition est particulièrement marquante : Microsoft a déclaré vouloir traiter SteamOS comme un benchmark de performance direct, estimant que Windows 11 pourra, dans un à deux ans, rivaliser avec le système de Valve sur du matériel identique, une admission remarquable de la part d'une entreprise qui a longtemps considéré sa domination sur le marché du jeu PC comme acquise.Sur le plan concret, K2 inclut la réécriture de code hérité de l'ère Windows 95, la migration de composants système vers le framework moderne WinUI 3, et une optimisation profonde de File Explorer. Microsoft a même publié un rapport de progression détaillé le 1er mai 2026, listant des corrections apportées à des points douloureux vieux de plusieurs décennies, notamment la planification des mises à jour Windows.C'est dans ce contexte que surgit la fonctionnalité la plus médiatisée de K2 : le Low Latency Profile (LLP). Le principe est simple : lorsque l'utilisateur déclenche une action à haute priorité (ouvrir une application, invoquer le menu Démarrer ou un menu contextuel), Windows pousse brièvement la fréquence du CPU à son maximum pendant une à trois secondes, puis la laisse redescendre. Selon les sources proches du dossier, cette approche peut générer jusqu'à 40 % d'amélioration sur les temps de lancement d'applications intégrées comme Edge ou Outlook, et jusqu'à 70 % sur des interfaces comme le menu Démarrer ou les menus contextuels.Des tests conduits dans des environnements délibérément contraints (une machine virtuelle limitée à deux curs et 4 Go de RAM sur un Intel Core i5 de 13e génération) montrent que le résultat est probant : sans le LLP, l'OS traîne ; avec, il devient nettement plus réactif, parce qu'il n'attend plus que le CPU grimpe paresseusement à la fréquence requise. La fonctionnalité est actuellement en test dans les builds Windows Insider et n'est pas encore disponible pour le grand public.