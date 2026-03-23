Microsoft sort enfin un plan concret pour améliorer Windows 11 : menu contextuel réactif, moins de Copilot, barre des tâches déplaçable, voici ce que Microsoft a promis pour cette année

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Depuis le jour où j'ai commencé à utiliser Windows 3.11 et que des utilisateurs m'appelaient pour rebooter le système parce que avec Excel 5 et Word ouvert, impossible de faire fonctionner Windows (en 16 bits à l'époque et il fallait rajouter des barettes de 8ko difficiles à trouver dans le commerce pour "doper" le système).Et puis le miracle: Windows 95, Windows 98, ma préférée et à partir de Windows seven, les accès aux outils système et les divers utilitaires ont commencé à proliférer, les utilisateurs n'étaient jamais contents, il fallait toujours plus de ci et de ça jusqu'à ce que ça devienne ingérable.Idem pour les bases de données, je suis devenu dba Oracle version 7, commandes en ligne et pas d'assistant graphique et puis les utilisateurs trouvaient que le dba avait trop de pouvoir, que ça coutait cher et que finalement un bon administrateur système pourrait tout faire alors plus de ci, plus de ça et les administrateurs système étaient débordés et râlaient à bon escient mais enfin une version 8i top avant que tout ne soit automatisé en version 9 et 10 et bien sur plus de disque du fait de l'accroissement des outils de gestion, mais ça n'a pas résolu les problèmes de performances.On était 40 000 informaticiens en 1997 selon l'Intec et désormais, je ,ne sais plus 500 000? 700 000? et toujours plus de patchs et de produits divers, ce qui ne résout rien à l'insatisfaction croissante des utilisateurs de tout produit y compris du monde libre, Linux inclus, mais l'insatisfaction et le toujours plus sont une valeur sure