Microsoft adopte Linux dans sa nouvelle version de Windows 11 axée sur les développeurs, dévoilant à la conférence Build une version optimisée pour les développeurs et intégrant des conteneurs Linux natifs

Microsoft vient de faire son plus grand pas vers Linux à ce jour. Lors de sa conférence des développeurs Build 2026, la société a dévoilé une expérience Windows 11 optimisée pour les développeurs qui intègre la prise en charge native des conteneurs Linux, des utilitaires en ligne de commande et un terminal expérimental alimenté par l'IA. C'est un revirement spectaculaire pour une entreprise qui considérait autrefois les logiciels open source comme une menace, et qui parie désormais que pour gagner la confiance des développeurs, il faut aller à leur rencontre là où ils travaillent réellement.
Lors de son évènement Build 2025, Microsoft a rendu le sous-système Windows pour Linux (WSL) open-source. WSL est une configuration de virtualisation spécialisée qui permet aux utilisateurs de Windows d'exécuter des distributions Linux à l'intérieur de Windows, avec une intégration étroite du système, des logiciels et du matériel. Le WSL a été conçu pour permettre aux développeurs qui ne souhaitaient pas utiliser une distribution Linux complète, mais qui avaient besoin de travailler avec des outils Linux, de le faire.
Microsoft explique qu'elle a décidé d'ouvrir le code source de la technologie pour la faire progresser, permettant ainsi à la communauté qui s'est formée autour de la technologie depuis son introduction de s'impliquer davantage dans le développement, la mise en forme et l'amélioration de la technologie à l'avenir. Certaines parties de WSL étaient déjà open source, notamment wslg (qui permet aux applications à interface graphique de fonctionner sur le bureau Windows), ainsi que le noyau Linux WSL 2 (Microsoft maintient son propre noyau Linux personnalisé pour Windows).
Récemment, Microsoft vient de faire son plus grand pas vers Linux à ce jour. Lors de sa conférence des développeurs Build 2026, la société a dévoilé une expérience Windows 11 optimisée pour les développeurs qui intègre la prise en charge native des conteneurs Linux, des utilitaires en ligne de commande et un terminal expérimental alimenté par l'IA. C'est un revirement spectaculaire pour une entreprise qui considérait autrefois les logiciels open source comme une menace, et qui parie désormais que pour gagner la confiance des développeurs, il faut aller à leur rencontre là où ils travaillent réellement.
Microsoft fait un pari audacieux pour séduire les développeurs, et ce en misant encore plus fort sur le système d'exploitation qu'elle avait autrefois tenté d'éliminer. Lors de la conférence Build 2026, la société a dévoilé une expérience Windows 11 optimisée pour les développeurs qui intègre Linux plus profondément que jamais, en regroupant la prise en charge native des conteneurs, des utilitaires en ligne de commande et des outils basés sur l'IA dans un ensemble rationalisé conçu pour que Windows soit perçu moins comme un compromis.
Cette annonce intervient alors que Microsoft poursuit sa campagne, engagée depuis des années, pour regagner la confiance des développeurs qui ont migré vers macOS ou des systèmes basés sur Linux. « Nous avons optimisé lexpérience Windows 11 pour les développeurs, en intégrant des utilitaires en ligne de commande fréquemment utilisés, un shell familier et confortable, une configuration plus rapide, un moyen intégré de créer et dinteragir avec des conteneurs Linux sous Windows, ainsi quun nouveau terminal intelligent expérimental », a expliqué le responsable de Windows dans un article de blog publié à loccasion du discours douverture de la conférence Build.
La pièce maîtresse est la prise en charge native des conteneurs Linux, qui élimine le besoin doutils tiers ou de machines virtuelles qui ont historiquement ralenti les workflows de développement sous Windows. Les développeurs peuvent désormais lancer des environnements conteneurisés directement sous Windows 11, en accédant aux mêmes chaînes doutils et dépendances quils utiliseraient sur des serveurs Linux sans perte de performances. Il sagit dune continuation de la stratégie du sous-système Windows pour Linux, mais poussée plusieurs crans plus loin.
Mais Microsoft ne sarrête pas aux conteneurs. Lexpérience optimisée pour les développeurs regroupe un ensemble sélectionné dutilitaires en ligne de commande que les développeurs Linux et macOS considèrent comme acquis, ainsi que ce que lentreprise appelle un « shell familier et confortable » qui imite les environnements de terminal que les développeurs connaissent déjà. Lobjectif est de réduire le temps nécessaire à la configuration dune nouvelle machine Windows de plusieurs heures à quelques minutes, un point sensible qui a poussé dinnombrables développeurs vers les plateformes concurrentes.
Le terminal intelligent expérimental représente la tentative de Microsoft dintégrer lIA dans le flux de travail de développement. Bien que les détails restent rares, loutil semble conçu pour proposer des suggestions contextuelles, automatiser les tâches répétitives et aider les développeurs à naviguer dans des structures de commandes complexes sans avoir à consulter constamment la documentation. Cest du Microsoft classique en 2026 : intégrer lIA dans chaque aspect des produits, que les développeurs laient demandé ou non.
Cette dernière ouverture vers Linux marque une évolution remarquable pour une entreprise dont lancien PDG avait autrefois qualifié les logiciels open source de « cancer ». Sous sa direction actuelle, Microsoft est devenu lun des plus grands contributeurs aux projets open source, a racheté GitHub et positionne désormais Windows comme le meilleur environnement pour exécuter des charges de travail Linux. Cette stratégie a porté ses fruits, les activités de lentreprise liées aux outils de développement et à linfrastructure cloud continuant de croître alors même que les revenus traditionnels issus des licences Windows stagnent.
En 2024, deux responsables du programme Microsoft Azure Linux Platforms Group, Jack Aboutboul et Krum Kashan, avaient révélé que Linux est devenu le premier système d'exploitation utilisé sur Microsoft Azure. Il y avait des centaines de services basés sur Azure fonctionnant sur Linux, y compris le service Azure Kubernetes (AKS), OpenAI, HDInsight, et de nombreux autres services de base de données. Dans l'ensemble, il y avait environ 20 000 packages SaaS tiers sur Azure Marketplace qui reposent sur une distribution Linux quelconque. L'équipe avait également déclaré que Microsoft recevait environ 1 000 images par mois de ses seuls partenaires agréés. Puis en mai 2026, Microsoft a annoncé le lancement de sa première distribution Linux complète destinée aux serveurs et au cloud : Azure Linux 4.0.
Voici l'annonce de Microsoft :
Une expérience Windows 11 optimisée pour les développeurs, pour créer et déployer plus rapidement
Nous avons optimisé l'expérience Windows 11 pour les développeurs en intégrant des utilitaires de ligne de commande fréquemment utilisés, un shell familier et convivial, une configuration plus rapide, une fonctionnalité intégrée permettant de créer des conteneurs Linux et d'interagir avec eux sous Windows, ainsi qu'un nouveau terminal intelligent expérimental.
Annonce de la disponibilité générale de Coreutils pour Windows
Les développeurs passent constamment dune plateforme à lautre, mais les commandes familières ne fonctionnent pas de manière cohérente, ce qui les oblige à recourir à des solutions de contournement, entraîne une perte de vitesse et nécessite des changements de contexte.
Pour remédier à cela, nous avons développé Coreutils pour Windows à partir du projet open source uutils, une réimplémentation multiplateforme de GNU Coreutils en Rust. Il sagit dutilitaires en ligne de commande de type Linux qui sexécutent en mode natif sous Windows. Que vous passiez de Linux à macOS, WSL, des conteneurs ou des environnements cloud, les commandes et les workflows que vous avez développés au fil des ans fonctionnent tout simplement dans votre environnement Windows.
Annonce des conteneurs WSL, bientôt disponibles en préversion publique
Les conteneurs et Linux sont au cur des workflows de développement modernes. Le sous-système Windows pour Linux (WSL) est devenu indispensable pour exécuter des charges de travail Linux sous Windows. L'année dernière, lors de la conférence Build 2025, nous avons ouvert le code source de WSL, et les contributions de la communauté ont atteint plus de 200 PR par mois. Nous profitons de cette dynamique pour intégrer davantage WSL à Windows grâce aux conteneurs WSL.
Les workflows de conteneurs modernes sous Windows dépendent souvent doutils tiers, ce qui alourdit la configuration, augmente les coûts de licence et limite le contrôle de lentreprise. Les équipes informatiques manquent également de visibilité cohérente sur ce qui sexécute et sur la manière dont les conteneurs interagissent avec lhôte sous-jacent. Les conteneurs WSL offrent un moyen intégré de créer, dexécuter et dinteragir avec des conteneurs Linux sous Windows. Que vous travailliez sur du développement local, des workflows dIA/ML ou des tests en conteneurs, les conteneurs Linux sexécutent dès linstallation. Pour vous permettre de créer des conteneurs WSL, nous proposons linterface CLI et lAPI des conteneurs WSL.
- Interface CLI des conteneurs WSL : utilisez le nouveau binaire exe pour créer, exécuter et déployer directement des conteneurs Linux sur Windows, prêts à lemploi.
- API des conteneurs WSL : accédez à des fonctions permettant dexécuter des conteneurs Linux par programmation dans vos applications Windows natives, ce qui ouvre la voie à des scénarios tels que lexécution de charges de travail dIA locales, les pipelines de test et le traitement basé sur Linux.
Pour les entreprises, les conteneurs WSL offrent une activation et une gestion basées sur des stratégies à l'aide des commandes Windows habituelles. Les administrateurs informatiques bénéficient d'une visibilité sur les conteneurs Linux en cours d'exécution sur les machines des développeurs, peuvent contrôler la provenance des images et régir la manière dont les conteneurs interagissent avec l'hôte.
Les conteneurs WSL seront disponibles en préversion publique dans les prochains mois sous la forme d'une mise à jour régulière de WSL. WSL étant open source, vous pouvez suivre les progrès de l'équipe sur notre page GitHub WSL.
Annonce de la disponibilité générale de Windows Developer Configurations
Nous comprenons qu'il est important de parvenir rapidement à un état prêt pour le codage, quel que soit votre workflow de développement. Windows Developer Configurations vous permet de passer d'une machine vierge à un environnement prêt pour le codage en quelques minutes. Il comprend :
- dev-config.winget un fichier de configuration WinGet, pour obtenir un environnement de développement optimisé et sans distraction, avec les bonnes versions des outils de développement essentiels installés WSL, PowerShell 7, Git, GitHub CLI, Visual Studio Code, Python et plus encore. Il applique également des paramètres optimisés pour les développeurs, tels que le contrôle de version Git dans l'Explorateur de fichiers, l'affichage des extensions de fichiers et des fichiers cachés. Il est entièrement personnalisable, vous pouvez donc l'adapter à vos besoins et ajouter vos outils tiers préférés.
- Des scripts spécifiques aux charges de travail pour le développement de conteneurs, du cloud et de l'infrastructure facilitent l'installation des outils, bibliothèques et dépendances dont vous avez exactement besoin pour votre cas d'utilisation spécifique.
- Des scripts de configuration WSL vous permettent d'intégrer vos outils et workflows préférés à Windows tels que Homebrew, zsh, Starship, et bien d'autres.
Présentation d'Intelligent Terminal, disponible en version expérimentale
Les développeurs passent une grande partie de leur temps de travail dans le terminal, mais cette expérience manque aujourd'hui d'intégration avec les outils de développement et le contexte dont ils ont besoin. Ils doivent quitter le terminal pour rechercher des solutions et copier des suggestions provenant de multiples sources, ce qui entraîne une augmentation des changements de contexte.
Pour remédier à cela, Intelligent Terminal fournit le contexte à vos agents préférés via l'ACP (Agent Communication Protocol), ce qui vous permet de rester dans le terminal et d'interroger, de déboguer ou d'accomplir toute tâche en cours. Il s'appuie sur l'expérience existante de Windows Terminal, vous bénéficiez donc de toutes ses fonctionnalités (onglets, profils, thèmes, paramètres, shells) ainsi que de l'intégration native de l'interface CLI de l'agent dans le volet dédié. Si aucun agent n'est installé, GitHub Copilot est à votre disposition pour vous permettre de démarrer.
Dans un scénario type, lorsqu'une commande échoue, Intelligent Terminal affiche automatiquement le contexte et suggère des corrections que vous pouvez exécuter immédiatement dans le volet dédié à l'agent. Au lieu de déboguer étape par étape à travers plusieurs outils, vous pouvez résoudre les problèmes, itérer et avancer rapidement tout en restant dans votre flux de travail.
Source : Annonce de Microsoft
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