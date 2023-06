Nouveautés

Partage de fichiers activé.

Transfert de fichiers par glisser-déposer et copier-coller.

Remaniement de Windows Subsystem for Android Settings (renommé en "Windows Subsystem for Android"), y compris l'affichage de toutes les applications Android installées.

Permettre aux applications qui spécifient android.hardware.type.pc dans leur manifeste d'opter pour la réception d'événements d'entrée bruts.

Amélioration de la compatibilité avec l'API Wi-Fi.

Améliorations de la compatibilité matérielle de l'appareil photo.

Mise à jour de sécurité du noyau Linux.

Mise à jour de la dernière version de Chromium WebView à la version 113.

Mises à jour de sécurité d'Android 13.

Qu'est-ce que le partage de fichiers ?

Protection de la vie privée

Limitations

Le sous-système ne peut accéder qu'aux fichiers de votre dossier de profil d'utilisateur Windows. Les dossiers du système Windows, Program Files, les dossiers d'autres utilisateurs, les disques externes, etc. ne sont pas pris en charge.

Seuls les fichiers enregistrés par le sous-système dans "/sdcard/Windows" sont accessibles à Windows. Lors de l'ouverture de fichiers dans d'autres dossiers à partir d'une application Android™, le sous-système offre la possibilité de copier le fichier dans Windows et de l'y ouvrir.

Les fichiers/dossiers cachés de Windows comme AppData et les fichiers/dossiers cachés d'Android (noms préfixés par des points) sont exclus du partage.

Les types de fichiers exécutables, comme ".exe", sont exclus du partage pour protéger votre sécurité. Si le sous-système tente d'enregistrer un fichier avec une extension bloquée dans "/sdcard/Windows", l'enregistrement échouera.

Les fichiers stockés dans le cloud doivent être téléchargés sur votre appareil. Si votre fournisseur de stockage cloud inclut des fichiers en ligne dans l'Explorateur de fichiers, les fichiers en ligne ne seront pas disponibles pour le sous-système tant que vous ne les aurez pas téléchargés. Il vous suffit d'ouvrir un fichier en ligne dans l'Explorateur de fichiers pour le télécharger et le mettre à la disposition du sous-système. Vous pouvez également modifier vos paramètres de stockage cloud pour que tout ou partie de vos fichiers soient toujours disponibles hors ligne.

Le sous-système doit indexer les fichiers partagés avant que les applications puissent y accéder. L'indexation est généralement rapide, mais peut prendre plus de temps si vous avez beaucoup de fichiers. Les fichiers récents sont prioritaires, donc si vous ne trouvez pas un fichier dans une application Android™, essayez d'abord de l'ouvrir à partir de l'Explorateur de fichiers.

