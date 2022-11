WSL quitte Windows pour trouver un foyer dans Microsoft Store comme application autonome

L'annonce de Microsoft

wsl --install

wsl --update

Vous pouvez vous inscrire au support systemd

Les utilisateurs de Windows 10 peuvent désormais utiliser les applications Linux GUI ! Ceci n'était auparavant disponible que pour les utilisateurs de Windows 11

wsl --install inclut désormais:

Une installation directe depuis le Microsoft Store par défaut l'option --no-launch pour ne pas lancer la distribution après l'avoir installée l'option --web-download qui téléchargera la distribution via notre page de versions GitHub plutôt que via le Microsoft Store

l'option --vhd pour faciliter le montage des fichiers VHD l'option --name pour nommer plus facilement le point de montage

l'option --vhd pour importer ou exporter directement vers un VHD

et incluent désormais : Ajout de wsl --import-in-place pour prendre un fichier .vhdx existant et l'enregistrer en tant que distribution

pour prendre un fichier .vhdx existant et l'enregistrer en tant que distribution Ajout de wsl --version pour imprimer plus facilement vos informations de version

ouverture de la page Microsoft Store par défaut l'option -- web-download pour autoriser les mises à jour depuis notre page de publication GitHub

inclut désormais : Meilleure impression d'erreur

Tout WSLg et le noyau WSL sont regroupés dans le même package WSL, ce qui signifie qu'il n'y a plus d'installations MSI supplémentaires !

wsl.exe --install installera désormais automatiquement la version Store de WSL et n'activera plus le composant facultatif "Windows Subsystem for Linux", ni n'installera le noyau WSL ou les packages WSLg MSI car ils ne sont plus nécessaires (la machine virtuelle le composant facultatif de la plate-forme sera toujours activé et, par défaut, Ubuntu sera toujours installé).

installera désormais automatiquement la version Store de WSL et n'activera plus le composant facultatif "Windows Subsystem for Linux", ni n'installera le noyau WSL ou les packages WSLg MSI car ils ne sont plus nécessaires (la machine virtuelle le composant facultatif de la plate-forme sera toujours activé et, par défaut, Ubuntu sera toujours installé). wsl.exe –install inclut désormais également :

--inbox installe WSL à l'aide du composant Windows facultatif au lieu d'utiliser le Microsoft Store --enable-wsl1 active la prise en charge de WSL1 lors de l'installation de la version Microsoft Store en activant également le composant facultatif "Windows Subsystem for Linux" --no-distribution n'installe pas de distribution lors de l'installation de WSL --no-launch ne lance pas automatiquement la distribution après l'installation --web-download télécharge la version la plus récente de WSL sur Internet au lieu du Microsoft Store.

inclut désormais également : wsl.exe --update va maintenant rechercher et appliquer les mises à jour pour le package WSL MSIX à partir du Microsoft Store, plutôt que de mettre à jour le noyau WSL MSI

va maintenant rechercher et appliquer les mises à jour pour le package WSL MSIX à partir du Microsoft Store, plutôt que de mettre à jour le noyau WSL MSI Lors de l'exécution de WSL à l'aide de la version du composant facultatif Windows, une fois par semaine, nous afficherons un message au démarrage indiquant que vous pouvez effectuer une mise à niveau vers la version Store en exécutant wsl --update .

Depuis des années, le sous-système Windows (WSL) pour Linux facilite la vie des développeurs, administrateurs système et amateurs qui ont un pied dans le monde Windows et un pied dans le monde Linux. Lancé pour la première en 2016, WSL est un outil permettant d'utiliser des applications Linux, des utilitaires et des outils de ligne de commande Bash directement sous Windows et sans les frais généraux d'une machine virtuelle (VM) ou d'une configuration à double démarrage.Puis, en 2019, Microsoft a présenté une évolution de WSL : WSL 2. Cette nouvelle version de l’architecture qui permet au sous-système Windows pour Linux d’exécuter des fichiers binaires ELF64 Linux sous Windows utilise un véritable noyau Linux, modifie la façon dont ces binaires Linux interagissent avec Windows et le matériel de votre ordinateur, tout en offrant la même expérience utilisateur que dans WSL 1. WSL 2 offre des performances de système de fichiers beaucoup plus rapides et une compatibilité totale des appels système, ce qui vous permet d'exécuter davantage d'applications comme Docker!Cette nouvelle version de WSL 2 utilise les fonctionnalités Hyper-V pour créer une machine virtuelle légère avec un noyau Linux minimal. Il faut s’attendre à une meilleure compatibilité avec les logiciels Linux, y compris la prise en charge de Docker, et « une augmentation spectaculaire des performances du système de fichiers ».Au fil des ans, WSL a reçu de nombreuses mises à jour. Une mise à jour majeure a ajouté la prise en charge de l'exécution d'applications d'interface graphique Linux via WSL. Elle a apporté des fonctionnalités telles que l'accélération matérielle du GPU et la prise en charge de l'audio/microphone. Une récente mise à jour de WSL a vu l'introduction de la prise en charge de Systemd, après que son créateur, Lennart Poettering, a rejoint Microsoft. Poettering, un développeur de 41 ans basé à Berlin, est surtout connu pour son travail sur Systemd, mais d'autres de ses projets ont également été largement adoptés.Systemd est le gestionnaire de système et de services par défaut pour la plupart des distributions Linux. Mais Systemd est également un système d'initialisation très controversé. Les critiques relatives à Systemd portent principalement sur le fluage des fonctionnalités, car le projet ne serait pas conforme à la philosophie « faire une chose et bien la faire » des systèmes Unix en général. D'autres aspects, comme l'utilisation de journaux binaires (par opposition aux journaux de texte lisibles par l'homme), ont également suscité des critiques. En outre, les critiques ont été également alimentées par la découverte de failles de sécurité "graves".Par le biais de Craig Loewen, responsable du programme de la plate-forme de développement Windows, Microsoft a fait deux grandes annonces concernant le sous-système Windows pour Linux. Non seulement l'application sur le Microsoft Store est la version par défaut, mais en plus elle perd également son étiquette « Préversion » car elle est désormais généralement disponible pour Windows 10 et Windows 11.Le changement signifie que Microsoft abandonne l'offre de WSL en tant que composant facultatif de Windows lui-même. La société affirme avoir apporté l'application au Microsoft Store pour les utilisateurs de Windows 10 à la suite de demandes de la communauté, soulignant que cela signifie que « Windows 10 peut désormais exécuter des applications d'interface graphique Linux ».Bien que le sous-système Windows pour Linux soit désormais une application plutôt qu'un composant de Windows, pour l'utiliser, il est toujours nécessaire d'activer la plate-forme de machine virtuelle en option. Microsoft indique que bien que l'application soit désormais la version par défaut, il est toujours possible de visiter la page des versions sur GitHub pour voir les dernières versions de WSL et les installer manuellement.La nouvelle est venue dans un article de blog rédigé par Craig Loewen, responsable du programme de la plate-forme de développement Windows.Aujourd'hui, le sous-système Windows pour Linux (WSL) du Microsoft Store abandonne son étiquette "Préversion" et devient généralement disponible avec notre dernière version ! Nous faisons également de la version Store de WSL la version par défaut pour les nouveaux utilisateurs qui exécutentet facilement évolutive en exécutantpour les utilisateurs existants. L'utilisation de la version Store de WSL vous permet d'obtenir des mises à jour de WSL beaucoup plus rapidement que lorsqu'il s'agissait d'un composant Windows.En réponse aux demandes de la communauté WSL, WSL dans le Store sera désormais également disponible sur Windows 10 en plus de Windows 11. Ainsi, les utilisateurs de Windows 10 pourront également profiter de toutes les dernières fonctionnalités de WSL, y compris l'application systemd et Linux GUI Support!Il existe des centaines de corrections de bogues et d'améliorations que vous pouvez lire sur notre page de notes de publication pour voir toutes les améliorations que nous avons apportées à la version Store de WSL. Dans ce billet de blog, je soulignerai certains des changements importants que vous pourriez voir en tant qu'utilisateur effectuant une mise à niveau vers la version Store pour la première fois.Dans le cadre de cette version, nous rétroportons également la fonctionnalité WSL vers Windows 10 et 11 pour faire de la version Store de WSL l'expérience par défaut. Ces changements sont :Le moyen le plus simple d'obtenir toutes ces améliorations est d'obtenir le dernier rétroportage. Actuellement, il n'est disponible que pour les chercheurs et sera automatiquement déployé sur les appareils à la mi-décembre. Pour obtenir cette mise à jour, accédez aux paramètres Windows et cliquez sur "Vérifier les mises à jour". Si vous voyez un message indiquant qu'une nouvelle mise à jour est disponible, veuillez l'installer. Vous devrez exécuter Windows 10 version 21H1, 21H2 ou 22H2, ou Windows 11 21H2 avec toutes les mises à jour de novembre appliquées. Vous saurez que vous avez cette mise à jour lorsque vous vérifiez que KB5020030 est installé sur Windows 10 ou KB5019157 sur Windows 11.Une fois que vous avez la bonne version de Windows, si vous êtes un nouvel utilisateur, vous pouvez simplement exécuteret vous serez immédiatement configuré pour utiliser WSL. Si vous êtes un utilisateur existant, exécutezpour mettre à jour vers la dernière version du Store. Vous pouvez toujours vérifier si vous êtes sur la version Store en exécutantqui vous montrera le numéro de version et échouera si vous utilisez la version Windows de WSL.Source : Microsoft Avez-vous déjà utilisé WSL ? La première ou la seconde version ? Qu'en avez-vous pensé ?Si vous avez utilisé WSL 2, quelle distribution Linux avez-vous essayé ?Que pensez-vous de la décision de Microsoft de proposer cet utilitaire comme application autonome sur Microsoft Store plutôt que comme composant de Windows ?Que pensez-vous du fait que Windows 10 puisse désormais exécuter des applications d'interface graphique Linux ?