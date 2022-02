Nouvelles améliorations de la barre des tâches

Présentation de deux applications repensées : lecteur multimédia et bloc-notes

La suite des évènements

Panos Panay,, s'est chargé de présenter la mise à jour :« Alors que le PC continue de jouer un rôle plus significatif dans nos vies, nous continuerons à faire évoluer Windows 11 en tant que point de connexion entre les personnes, les idées et les créations. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que de nouvelles expériences pour Windows 11 commencent à être disponibles, y compris une Preview d'Amazon Appstore disponible aux États-Unis, des améliorations de la barre des tâches et deux applications repensées : Media Player et Notepad. Nous avons hâte de voir ce que vous en ferez ».Lors de la présentation de Windows 11, Microsoft a indiqué que les utilisateurs pourront trouver et télécharger des applications Android directement via le nouveau Microsoft Store amélioré, mais qu'ils ne pourraient pas récupérer leurs applications favorites via Google Play, car il n'est pas pris en charge. Au lieu de cela, Microsoft a opté pour l'Appstore d'Amazon. L'éditeur a expliqué que les applications seront répertoriées dans le nouveau magasin Windows et peuvent être épinglées dans la barre des tâches ou accrochées aux applications Windows traditionnelles. Microsoft s'est associé également à Intel pour utiliser sa technologie Intel Bridge pour en faire une réalité, bien que les applications Android fonctionneront toujours avec les systèmes AMD et Arm.« Nous sommes également ravis d'annoncer que nous apportons pour la première fois des applications Android à Windows. Plus tard cette année, les gens pourront découvrir des applications Android dans le Microsoft Store et les télécharger via l'Amazon Appstore – imaginez enregistrer et publier une vidéo de TikTok ou utiliser Khan Academy Kids pour un apprentissage virtuel directement depuis votre PC. Nous aurons plus à partager sur cette expérience dans les mois à venir. Nous attendons avec impatience ce partenariat avec Amazon et Intel utilisant leur technologie Intel Bridge ».Les applications Android sur Windows 11 sont une réponse évidente aux progrès d'Apple avec ses puces M1 et l'exécution d'applications iOS sur macOS. Bien qu'il existe de nombreux équivalents Web aux applications mobiles, ils sont souvent ternes, et certaines applications comme Snapchat, Ring, Venmo, Roomba et la majorité des applications domotiques ne sont pas disponibles sur le Web.Microsoft a présenté des applications comme TikTok fonctionnant sous Windows 11. Le Windows Store que Microsoft a montré répertorie Ring, Yahoo, Uber et d'autres, nous verrons donc probablement un accès complet à l'Appstore d'Amazon. Il n'est pas immédiatement clair dans quelle mesure de nombreux appareils existants prendront en charge les applications Android avec Windows 11, car Microsoft préconise la prise en charge de la technologie Intel Bridge comme moyen privilégié d'exécuter ces applications.Mais à la sortie de Windows 11, Microsoft s'est résigné à repousser la disponibilité des applications Android sur son système d'exploitation.Avec cette mise à jour, Microsoft a amorcé le déploiement de cette expérience sur Windows 11 :« Windows a toujours été conçu pour vous permettre de travailler et de jouer à votre façon. Et ce qui fait de Windows, c'est la variété d'applications disponibles pour vous permettre de faire exactement cela. Depuis le lancement de Windows 11, le Microsoft Store a attiré plus de créateurs et d'utilisateurs à travers le monde ; Aujourd'hui, nous ajoutons plus de 1 000 applications et jeux supplémentaires en partenariat avec l'Amazon Appstore. Les utilisateurs de Windows 11 aux États-Unis peuvent accéder à Amazon Appstore Preview dans le Microsoft Store et à des applications populaires comme Audible, Kindle, Subway Surfers, Lords Mobile, Khan Academy Kids et bien d'autres. Cette expérience, basée sur la plateforme Android et prise en charge par la technologie Intel Bridge, introduit une nouvelle catégorie d'applications et de jeux mobiles disponibles pour Windows.« Pour commencer avec la Preview, ouvrez et mettez à jour le Microsoft Store (cliquez sur Obtenir les mises à jour dans le Microsoft Store > Bibliothèque) - recherchez vos titres préférés ou explorez notre nouvelle collection d'applications et de jeux mobiles ; lorsque vous avez trouvé ce que vous cherchez, téléchargez-les via l'Amazon Appstore. Ces applications semblent faire partie de Windows, s'intégrant naturellement aux expériences de saisie et de fenêtrage de Windows, comme les mises en page Snap.« La Preview d'aujourd'hui renforce notre engagement à être la plateforme la plus ouverte pour les créateurs, et nous sommes impatients de partager plus de détails plus tard cette année sur la façon dont nous élargirons la disponibilité avec l'Amazon Appstore. Nous avons hâte d'entendre vos commentaires sur l'expérience ».Grâce au sous-système Windows pour Android, votre appareil Windows 11 peut exécuter des applications Android disponibles dans l’Amazon Appstore. Microsoft a publié un guide à l'intention des développeurs désireux de créer des applications optimisées pour le système d’exploitation Windows qui ciblent des appareils de bureau Windows.Un développeur et étudiant en design a réussi à faire fonctionner le Google Play Store sur Windows 11. Le magasin d'applications Android de Google est entièrement fonctionnel dans Windows 11 en utilisant cette méthode, vous permettant d'installer un jeu ou une application et de l'exécuter avec les applications Windows traditionnelles.Répondant au pseudonyme ADeltaX sur twitter, l'étudiant italien en design UX a installé avec succès le Google Play Store sur Windows 11 et a détaillé toutes les étapes nécessaires pour le faire fonctionner. Si vous n'êtes pas familier avec les commandes Linux ou les invites de commande, le processus d'installation ne sera pas le plus simple, mais ADeltaX a créé un guide vidéo pour ceux qui veulent vraiment que cela fonctionne. Le voici :Les changements les plus importants dans cette mise à jour de Windows 11 sont liés à la barre des tâches. L'heure et la date seront enfin disponibles sur plusieurs moniteurs dans Windows 11, ce qui manquait au lancement. Le widget météo revient également dans la barre des tâches dans cette mise à jour, et une nouvelle fonctionnalité de désactivation / activation du son dans la barre des tâches sera disponible pour les appels Microsoft Teams. Vous pourrez également partager rapidement une application ou une fenêtre spécifique depuis la barre des tâches directement dans un appel Microsoft Teams.« La barre des tâches est un point de lancement omniprésent pour tout ce que nous faisons sur nos PC. C'est pourquoi nous continuons à investir dans des expériences qui permettent de voir plus facilement toutes les informations dont vous avez besoin maintenant et d'agir directement, quel que soit le nombre d'écrans à partir desquels vous travaillez. Ces nouvelles améliorations de la barre des tâches sont initialement disponibles dans la Preview non liée à la sécurité de février 2022 ».« Dans notre monde hybride, le temps passé à se connecter par visioconférence ne cesse d'augmenter. Des phrases telles que "Vous êtes en mode muet" ou "Pouvez-vous voir mes diapositives ?" sont devenus des choses courantes que nous disons ou entendons tout au long de notre journée, et nous voulons aider à changer cela. Activer/désactiver le son et partager n'importe quelle fenêtre de la barre des tâches sont conçus pour vous permettre d'effectuer plus facilement des actions rapides et d'avoir l'assurance que vous êtes à votre avantage pendant les appels vidéo. Accessibles instantanément depuis votre barre des tâches, les commandes de partage de fenêtres et de sourdine sont disponibles pour les utilisateurs de Microsoft Teams avec un compte professionnel ou scolaire.« Pour les essayer, pendant un appel, une icône de micro actif apparaîtra sur le côté droit de votre barre des tâches. Vous pouvez facilement activer et désactiver l'audio sans avoir à revenir à la fenêtre d'appel afin de pouvoir répondre ou désactiver rapidement, même si votre application Teams n'est pas visible.« De plus, le partage de fenêtre pour n'importe quelle application ouverte n'est qu'à deux clics - passez simplement la souris sur l'icône de l'application dans votre barre des tâches pour lancer le contrôle de partage, puis confirmez que vous êtes prêt à le partager en direct. Cela vous aidera à partager en toute confiance uniquement le contenu que vous voulez partager et rien de plus ».« Nous avons mis à jour votre point d'entrée vers Widgets pour afficher le contenu météo en direct dans le coin gauche de votre barre des tâches, afin que votre météo soit toujours à jour et disponible en un coup d'œil.« Pour l'essayer, survolez simplement l'icône météo ; le tableau Widgets s'ouvrira et restera ouvert jusqu'à ce que vous éloigniez votre souris. Pour garder les Widgets ouverts, cliquez une fois sur l'icône météo, et elle restera ouverte jusqu'à ce que vous cliquiez quelque part en dehors du tableau des Widgets. Si votre barre des tâches est actuellement alignée à gauche, ce nouveau point d'entrée pour les widgets se trouvera à droite de l'icône de la vue des tâches ».« Alors que de plus en plus de personnes travaillent, apprennent et se connectent depuis leur domicile, beaucoup travaillent sur plusieurs moniteurs et souhaitent accéder aux mêmes informations sur leurs écrans. Nous avons écouté les commentaires et apportons maintenant la date et l'heure à votre deuxième moniteur. Lorsqu'un moniteur secondaire est connecté, votre horloge et votre date seront désormais affichées sur la barre des tâches du ou des moniteurs secondaires pour une meilleure visibilité pendant que vous travaillez ou jouez ».Microsoft a également repensé les applications Media Player et Notepad pour Windows 11. Le Bloc-notes inclut désormais l'annulation en plusieurs étapes, une interface de recherche améliorée et la prise en charge du mode sombre. La nouvelle application Media Player est conçue pour remplacer Groove Music et Windows Media Player et inclut la prise en charge de l'audio et de la vidéo et une conception qui correspond mieux aux améliorations de l'interface utilisateur de Windows 11.« Le PC est devenu le centre de divertissement pour de nombreuses personnes - leur lieu de prédilection pour créer et afficher du contenu. L'application Media Player nouvellement repensée a été créée pour rendre l'écoute et la visualisation de votre contenu multimédia plus agréables.« Au cœur de Media Player se trouve une bibliothèque musicale complète qui vous permet de parcourir et de lire rapidement de la musique, ainsi que de créer et de gérer des listes de lecture. Tout votre contenu dans les dossiers musique et vidéo de votre PC apparaîtra automatiquement dans votre bibliothèque, et vous pouvez également indiquer à Media Player où rechercher du contenu supplémentaire dans les paramètres de l'application. Media Player est optimisé pour l'accessibilité, avec des raccourcis clavier et des touches d'accès améliorés pour les utilisateurs de clavier ainsi qu'avec d'autres technologies d'assistance. Media Player remplace l'application Groove Music ; si votre collection musicale se trouve dans Groove Music aujourd'hui, votre bibliothèque et vos listes de lecture migreront automatiquement ».« Comme les blocs-notes physiques autour de votre maison, l'application Bloc-notes est conçue pour être un simple compagnon pour tous vos besoins de base en matière de prise de notes. L'interface utilisateur repensée est à la fois fraîche, avec de nouvelles fonctionnalités de conception de Windows 11, et familière, avec la simplicité et la facilité d'utilisation qui font la renommée du Bloc-notes. En plus des mises à jour de conception, nous avons ajouté le mode sombre, afin que l'application soit plus cohérente avec votre expérience Windows. Si votre thème système par défaut est le mode sombre, le Bloc-notes adoptera automatiquement le thème sombre, ou vous pouvez également sélectionner le thème de l'application manuellement à partir de la nouvelle page des paramètres. Les menus ont également été simplifiés pour faciliter la recherche des actions que vous souhaitez effectuer dans l'application, et nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités très demandées telles que l'annulation à plusieurs niveaux, des emojis colorés et une expérience de recherche et de remplacement moderne et efficace. Pour obtenir les applications Media Player et Notepad repensées, visitez le Microsoft Store ».Alors que Microsoft est récemment passé à une cadence de mise à jour annuelle des fonctionnalités pour Windows 10 et Windows 11, cette première grande mise à jour de Windows 11 ne sera pas la seule cette année. Au lieu de cela, Microsoft ajoutera plus fréquemment de nouvelles fonctionnalités à Windows 11 :« Windows 11 est conçu pour vous rapprocher de ce que vous aimez, et ces nouvelles expériences continuent de vous faciliter le travail, le jeu, la création et la connexion, peu importe où vous êtes ou combien d'écrans vous avez. Comme le montre la version d'aujourd'hui, nous nous engageons à fournir des expériences dans Windows 11 qui enrichissent et inspirent la vie des gens. Au fil du temps, vous nous verrez publier plus fréquemment de nouvelles fonctionnalités dans Windows 11 pour les utilisateurs finaux en plus de notre mise à jour annuelle. Windows 11 est conçu pour vous rapprocher de ce que vous aimez, et ces nouvelles expériences continuent de vous faciliter le travail, le jeu, la création et la connexion, peu importe où vous êtes ou combien d'écrans vous avez. Comme le montre la version d'aujourd'hui, nous nous engageons à fournir des expériences dans Windows 11 qui enrichissent et inspirent la vie des gens. Au fil du temps, vous nous verrez publier plus fréquemment de nouvelles fonctionnalités dans Windows 11 pour les utilisateurs finaux en plus de notre mise à jour annuelle. Nous tirerons parti de la variété des mécanismes de mise à jour que nous avons mis en place, y compris la maintenance et les mises à jour du Microsoft Store. Notre objectif est de fournir une innovation continue, vous offrant les meilleures expériences tout au long de l'année ».Source : Microsoft