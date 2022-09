Envoyé par Panos Panay Envoyé par



Les dernières années ont apporté des changements durables dans nos façons de vivre, de travailler et d'apprendre, l'ordinateur jouant un rôle plus critique dans notre vie quotidienne. Les options en ligne qui n'existaient pas auparavant pour les réunions, les rendez-vous, les tâches quotidiennes et l'accès aux divertissements sont apparues par nécessité, mais restent dues à la commodité et à l'efficacité. Nous avons formé de nouvelles habitudes; et elles sont restées. Le PC nous a fondamentalement connectés de manière plus émotionnelle que jamais auparavant.



Le passage rapide à un travail et à une vie plus flexibles a également considérablement accru les menaces de sécurité pour les particuliers et les entreprises, avec 921 attaques par mot de passe chaque seconde.



Avec le lancement de Windows 11 l'année dernière, nous avons donné au PC un rafraîchissement moderne, ce qui vous permet d'accomplir plus rapidement et plus facilement les tâches pour lesquelles vous avez le plus compté sur votre PC. Nous avons ajouté une sécurité fondamentale intégrée à Windows à la maison et au travail pour vous aider à rester en sécurité et avec Windows 365, nous avons amené Windows dans le cloud, permettant aux organisations de diffuser l'expérience Windows complète sur n'importe quel appareil. De plus en plus de personnes utilisent Windows et passent plus de temps sur leur PC. En fait, Windows 11 est la version de Windows la plus utilisée et la plus appréciée à ce jour



Notre travail n'est jamais terminé pour garantir que Windows évolue et s'adapte à vous. Avec notre première mise à jour majeure de Windows 11, nous passons à l'étape suivante de notre parcours, en concentrant notre innovation sur quatre domaines clés pour vous faciliter la vie au quotidien*:

Rendre le PC plus facile et plus sûr à utiliser pour tout le monde

Permettre aux gens d'être plus productifs

Faire de Windows le meilleur endroit pour se connecter, créer et jouer

Offrir une sécurité, une gestion et une flexibilité accrues au lieu de travail Aujourd'hui, la mise à jour Windows 11 2022 est déployée dans plus de 190 pays.

Profitez de la Preview Amazon Appstore avec une sélection d'applications et de jeux Android dans le Microsoft Store sur Windows 11

Sous-système Windows pour Android

Ancrage des fenêtres

Envoyé par Panos Panay Envoyé par Les mises en page sur Windows 11 ont changé la donne pour le multitâche, aidant les gens à optimiser leur vue lorsqu'ils ont besoin d'avoir plusieurs applications ou documents devant eux en même temps. Avec la nouvelle mise à jour, nous rendons les mises en page plus polyvalentes avec une meilleure navigation tactile et la possibilité d'enclencher plusieurs onglets de navigateur dans Microsoft Edge.

Améliorations apportées à l'explorateur de fichiers

Améliorations de la barre des tâches

Autres nouveautés et améliorations

Sous-titres en direct à l'échelle du système. Vidéos, podcasts, flux radio en direct (mais uniquement en anglais) : si vous êtes censé l'entendre, Windows 11 essaiera de le transcrire à l'écran pour vous. Des fonctionnalités comme celles-ci – qui peuvent être extrêmement utiles pour les malentendants et les personnes qui laissent des sous-titres tout le temps – sont plus courantes sur les smartphones que sur les ordinateurs, mais cela commence heureusement à changer (une fonctionnalité similaire arrivera dans la mise à jour du logiciel macOS Ventura d'Apple en octobre). Windows 11 est désormais capable de générer à la volée des sous-titres pour l’ensemble des contenus diffusés sur votre ordinateur, quelle qu’en soit la source. Vous pourrez ainsi suivre la retranscription d’une vidéo lue sur votre PC ou d’une conversation opérée depuis un outil de visioconférence par exemple. L’option, activable à l’aide du raccourci clavier Windows + Ctrl + L, fonctionne sans connexion à Internet.

Menu Démarrer personnalisable. À l'heure actuelle, le menu Démarrer de Windows 11 vous montre un mélange de fichiers et de logiciels qu'il pense que vous devriez voir, ainsi que des applications que vous avez peut-être "épinglées" pour un accès rapide. Mais dans cette mise à jour, vous pourrez dire à Windows ce que vous aimeriez voir plus.

Commande vocale pour votre PC. Techniquement, cette fonctionnalité n'est pas encore terminée (elle est encore en Preview) mais Voice Access a été conçu pour aider les utilisateurs à contrôler leur ordinateur avec des mots parlés, et non des frappes ou des clics de souris.

L'IA pour booster les performances de vos appels audio et vidéo : Cette version s'accompagne de Windows Studio Effects, un outil conçu pour améliorer vos appels audio et vidéo. Pour cela, l’utilitaire propose divers effets permettant de filtrer les bruits ambiants pour se concentrer sur la voix de vos interlocuteurs, ou encore de flouter l’arrière-plan du lieu depuis lequel vous réalisez votre visioconférence. Comme le propose déjà Apple avec FaceTime, Microsoft inaugure aussi une fonction contact visuel qui permet à vos interlocuteurs d’avoir l’impression que vous les regardez dans les yeux même si vous regardez ailleurs sur l’écran. Enfin, Windows Studio Effects permet de recadrer automatiquement l’image sur vous dès lors que vous bougez.

Nouveaux gestes tactiles. Si votre ordinateur dispose d'un écran tactile et/ou se transforme en tablette, ces nouveaux gestes, comme un balayage vers le haut pour ouvrir le menu Démarrer, peuvent vous aider à vous déplacer un peu plus rapidement dans Windows.





Effets de caméra intégrés. Tous les PC ne le prendront pas en charge, mais certains d'entre vous pourront utiliser de nouveaux effets "studio" pour personnaliser leur apparence sur les appels vidéo et les flux sans avoir à s'appuyer sur les outils intégrés aux applications tierces. (Pensez à flouter votre arrière-plan, par exemple, ou à peaufiner votre vidéo pour donner l'impression que vous établissez un contact visuel.)

Windows 11 et le lieu de travail

Le PC est l'outil de productivité le plus puissant pour les collaborateurs d'aujourd'hui. Pour que les employés restent productifs et engagés, nous savons que les organisations ont besoin d'outils pour gérer plusieurs points de terminaison Windows en toute sécurité et facilement, quel que soit l'endroit où leurs employés travaillent. Pour répondre aux besoins de ce paysage de plus en plus complexe, la nouvelle mise à jour de Windows 11 2022 fournit les nouvelles fonctionnalités de sécurité et de nouveaux outils de gestion d'importance critique pour une efficacité informatique accrue.



Windows 11 fournit des couches de matériel et de logiciels intégrés pour une protection puissante et prête à l'emploi dès le démarrage de votre appareil - et nous continuons à innover. Le nouveau Microsoft Defender SmartScreen identifie les personnes qui saisissent leurs informations d'identification Microsoft dans une application malveillante ou un site Web piraté et les alerte. Nous avons ajouté une fonctionnalité facultative de détection de présence à Windows Hello Entreprise, afin que les appareils équipés de capteurs de présence fonctionnent avec Windows Hello pour vous connecter en toute sécurité lorsque vous approchez et verrouillez votre appareil lorsque vous partez. Et si vous êtes un professionnel de l'informatique, vous pouvez fournir une assistance sécurisée en temps réel via le cloud avec une aide à distance.





Smart App Control est également une fonctionnalité précieuse pour les entreprises de toutes tailles. Disponible sur les nouveaux appareils Windows 11 ou avec des installations propres de la mise à jour Windows 11 2022, Smart App Control empêche les applications non approuvées ou non signées, les fichiers de script et les macros malveillantes de s'exécuter sur Windows 11. Par conséquent, vos employés peuvent utiliser les outils qu'ils veulent et besoin, tandis que vous pouvez vous détendre en sachant que votre organisation est protégée. Construit sur la même IA utilisée dans Windows Defender Application Control, Smart App Control peut prédire la sécurité d'une application en temps réel avant qu'elle ne s'exécute sur votre appareil. Il s'agit d'une excellente solution pour les organisations qui n'utilisent pas encore un outil moderne de gestion des appareils (MDM) comme Microsoft Intune.

D'autres mises à jour prévues pour octobre

Améliorations apportées à l'explorateur de fichiers, notamment l'ajout d'onglets à l'explorateur de fichiers pour vous aider à organiser vos sessions d'explorateur de fichiers comme vous le faites dans Microsoft Edge. La nouvelle page d'accueil de l'explorateur de fichiers vous donne un accès rapide à vos fichiers favoris et récents, afin que vous puissiez épingler des fichiers importants pour un accès rapide et facile, y compris des informations sur les actions de vos collègues sur vos fichiers partagés grâce à la puissance de OneDrive et des suggestions personnalisées basées sur votre compte Microsoft 365.

Application Photos : dans une mise à jour de l'application Photos de Windows 11, nous introduirons une nouvelle expérience de gestion de photos qui apporte une magnifique galerie, simplifiant la navigation, la recherche, la gestion et la consommation de votre collection de photos. Il vous permet également de sauvegarder facilement vos photos avec OneDrive et de profiter d'expériences puissantes sur les appareils Windows, et offre une délicieuse expérience "Memories".

Actions suggérées sur la copie*: copiez les numéros de téléphone, les dates futures et obtenez des actions suggérées telles que passer un appel avec Teams ou Skype ou ajouter un événement dans l'application Calendrier.

Débordement de la barre des tâches*: la barre des tâches offrira un point d'entrée vers un menu de débordement qui vous permettra de visualiser toutes vos applications débordées dans un seul espace.

Partager sur plus d'appareils*: Découvrez et partagez sur plus d'appareils, y compris des ordinateurs de bureau, en utilisant le partage à proximité.

C'est par le biais de Panos Panay,, que Microsoft a annoncé le déploiement de Windows 112H2 :Lors de la présentation de Windows 11, Microsoft a indiqué que les utilisateurs pourront trouver et télécharger des applications Android directement via le nouveau Microsoft Store amélioré, mais qu'ils ne pourraient pas récupérer leurs applications favorites via Google Play, car il n'est pas pris en charge. Au lieu de cela, Microsoft a opté pour l'Appstore d'Amazon. L'éditeur a expliqué que les applications seront répertoriées dans le nouveau magasin Windows et peuvent être épinglées dans la barre des tâches ou accrochées aux applications Windows traditionnelles. Microsoft s'est associé également à Intel pour utiliser sa technologie Intel Bridge pour en faire une réalité, bien que les applications Android fonctionneront toujours avec les systèmes AMD et Arm.« Nous sommes également ravis d'annoncer que nous apportons pour la première fois des applications Android à Windows. Plus tard cette année, les gens pourront découvrir des applications Android dans le Microsoft Store et les télécharger via l'Amazon Appstore – imaginez enregistrer et publier une vidéo de TikTok ou utiliser Khan Academy Kids pour un apprentissage virtuel directement depuis votre PC. Nous aurons plus à partager sur cette expérience dans les mois à venir. Nous attendons avec impatience ce partenariat avec Amazon et Intel utilisant leur technologie Intel Bridge ».Les applications Android sur Windows 11 sont une réponse évidente aux progrès d'Apple avec ses puces M1 et l'exécution d'applications iOS sur macOS. Bien qu'il existe de nombreux équivalents Web aux applications mobiles, ils sont souvent ternes, et certaines applications comme Snapchat, Ring, Venmo, Roomba et la majorité des applications domotiques ne sont pas disponibles sur le Web.Microsoft a présenté des applications comme TikTok fonctionnant sous Windows 11. Le Windows Store que Microsoft a montré répertorie Ring, Yahoo, Uber et d'autres, nous verrons donc probablement un accès complet à l'Appstore d'Amazon. Il n'est pas immédiatement clair dans quelle mesure de nombreux appareils existants prendront en charge les applications Android avec Windows 11, car Microsoft préconise la prise en charge de la technologie Intel Bridge comme moyen privilégié d'exécuter ces applications.Mais à la sortie de Windows 11, Microsoft s'est résigné à repousser la disponibilité des applications Android sur son système d'exploitation.Avec cette mise à jour, Microsoft a amorcé le déploiement de cette expérience sur Windows 11.Grâce au sous-système Windows pour Android, votre appareil Windows 11 peut exécuter des applications Android disponibles dans l’Amazon Appstore. Microsoft a publié un guide à l'intention des développeurs désireux de créer des applications optimisées pour le système d’exploitation Windows qui ciblent des appareils de bureau Windows.À noter que l’installation de l’Amazon Appstore entraîne automatiquement celle du sous-système Windows pour Android. Par ailleurs, outre la boutique d’applications d’Amazon, il est possible d’installer manuellement des applications Android en utilisant directement les fichiers APK ou en optant pour des boutiques tierces comme F-Droid.Disponible depuis près d’un an aux États-Unis, le sous-système Windows pour Android, qui permet d’exécuter des applications Android directement dans Windows 11, est enfin accessible en France.Le système d’ancrage des fenêtres, qui permet de réorganiser le positionnement des fenêtres ouvertes à l’écran, évolue. S’il ne proposait jusqu’à maintenant que quatre organisations prédéfinies, il en propose à présent six par défaut.Les onglets débarquent dans l'explorateur de fichiers. La fonction d'onglets comprend un design rafraîchi qui facilite l'accès rapide aux dossiers ou la recherche des fichiers favoris. La conception actualisée de l'explorateur de fichiers comprend des onglets pour naviguer dans plusieurs dossiers dans une seule fenêtre et la possibilité de déplacer les onglets librement. Microsoft a initialement testé les onglets dans les applications Windows 10 il y a quatre ans dans une fonctionnalité appelée Sets. Celle-ci prenait en charge les onglets dans l'explorateur de fichiers, mais Microsoft a finalement annulé le projet et ne l'a jamais livré aux utilisateurs de Windows 10.L glisser-déposer signe son retour dans la barre des tâches. C’était l’un des grands reproches faits à Microsoft. Au lancement de Windows 11, la barre des tâches ne permettait plus de glisser-déposer des éléments, pour les ouvrir par exemple dans une application. La suppression de cette opération pourtant courante avait créé un véritable tollé auprès des utilisateurs. Microsoft qui avait initié son retour dans les versions bêta de Windows 11 auprès des Insider l’a enfin restauré dans Windows 11 22H2.De plus, l'heure et la date sont enfin disponibles sur plusieurs moniteurs dans Windows 11, ce qui manquait au lancement. Le widget météo revient également dans la barre des tâches et une nouvelle fonctionnalité de désactivation / activation du son dans la barre des tâches sera disponible pour les appels Microsoft Teams. Vous pourrez également partager rapidement une application ou une fenêtre spécifique depuis la barre des tâches directement dans un appel Microsoft Teams.Microsoft va aussi proposer des mises à jour plus légères dans les mois à venir pour terminer le développement de Windows 11 2022. Une mise à jour est déjà prévue pour le mois d’octobre.La liste de ce à quoi nous devons nous attendre en octobre ressemble à ceci*:Source : Microsoft Quelles sont les nouveautés et / ou améliorations qui vous intéressent le plus ?