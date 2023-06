Maintenant que l'Explorateur de fichiers est alimenté par le Windows App SDK, nous introduisons un Explorateur de fichiers Home modernisé alimenté par WinUI. Les fichiers recommandés pour les utilisateurs connectés à Windows avec un compte Azure Active Directory (AAD) seront affichés sous forme de carrousel et prendront en charge les vignettes de fichiers, ce qui sera bientôt le cas. Les dossiers Accès rapide (disponibles par défaut pour les utilisateurs connectés à Windows avec un compte Microsoft), Favoris et Récents apportent également une expérience actualisée avec WinUI.



Nous introduisons également une barre d'adresse et un champ de recherche modernisés dans l'Explorateur de fichiers. La nouvelle barre d'adresse reconnaît intelligemment les dossiers locaux et les dossiers dans le cloud grâce à un statut intégré. Pour les utilisateurs de OneDrive, vous remarquerez que la barre d'adresse contient désormais l'état de la synchronisation de OneDrive et la liste déroulante des quotas.

Comment activer le nouvel explorateur de fichiers dans Windows 11 ?

Télécharger, installer et lancer ViVeTool GUI

Cliquez sur le bouton de la barre d'outils Activer manuellement une fonctionnalité (F12) .

. Tapez 42105254 et cliquez sur Perform Action suivi de Activate Feature , puis cliquez sur Close .

et cliquez sur suivi de , puis cliquez sur . Répéter l'opération avec les codes 40950262 et 41076133 .

et . Redémarrer Windows 11

Les autres changements et améliorations sont les suivants :

La fonctionnalité par laquelle Microsoft détecte si l'utilisateur interagit avec des toasts ou non et propose de désactiver les bannières de toasts pour de telles applications, qui a commencé à être déployée avec la Build 23466, est désormais disponible pour tous les Windows Insiders dans le canal Dev.

L'Emoji Unicode 15 commence à être déployé pour les Windows Insiders dans le canal de développement. Les utilisateurs pourront désormais voir, rechercher et insérer de nouveaux emoji à partir du panneau emoji.

Les corrections dans cette version sont les suivantes :

Correction d'un problème où la barre des tâches pouvait ne pas afficher les bonnes applications lors de l'utilisation de plusieurs bureaux.

Correction d'un problème où les utilisateurs de Narrator ne pouvaient pas naviguer vers le bas du panneau latéral gauche de la fenêtre de recherche.

Correction d'un problème où, lors de l'utilisation d'une langue d'affichage japonaise, les applications dont les noms sont écrits en kanji apparaissaient parfois toutes en bas de la liste de toutes les applications, au lieu d'être affichées à côté des noms d'applications en hiragana et en katakana.

Correction d'un problème où certaines notifications entraînaient un plantage d'explorer.exe.

Microsoft déploie la correction d'un problème où le clavier tactile coréen finalise parfois les caractères de manière inattendue dans le volet de recherche de la barre des tâches.

Les sauvegardes d'un PC qui a été configuré à l'aide d'une restauration s'affichent désormais dans les restaurations suivantes.

La restauration des fonds d'écran de couleur unie est désormais prise en charge.

Correction de problèmes qui entraînaient l'échec des commandes vocales permettant de déplacer les curseurs de paramètres et de sélectionner des éléments dans la barre des tâches.

Les problèmes connus sont les suivants :

Lors d'un redémarrage, des filtres supplémentaires autres que AV peuvent être attachés à votre Dev Drive. Pour vérifier quels filtres sont attachés, exécutez ' fsutil devdrv query : ' dans le terminal Windows. Si vous voyez plus que vos filtres AV, vous pouvez exécuter ' fsutil volume dismount : ' et ensuite ' fsutil devdrv query : '. Après ces étapes, vous ne devriez plus voir que vos filtres AV.

' dans le terminal Windows. Si vous voyez plus que vos filtres AV, vous pouvez exécuter ' ' et ensuite ' '. Après ces étapes, vous ne devriez plus voir que vos filtres AV. Les performances peuvent varier en fonction du matériel.

La navigation dans la fenêtre de recherche de la barre des tâches à l'aide des touches fléchées du clavier ne fonctionne pas comme prévu.

La mise à l'échelle du texte peut ne pas fonctionner dans la fenêtre de recherche.

Les utilisateurs Insiders peuvent être confrontés à un plantage de l'explorateur de fichiers lorsqu'ils font glisser la barre de défilement ou tentent de fermer la fenêtre au cours d'un processus de chargement de fichiers prolongé.

Les performances de chargement des vignettes dans la Galerie pour les fichiers cloud déshydratés et l'utilisation de la mémoire dans les grandes collections sont des problèmes connus que nous nous efforçons d'améliorer. Veuillez saisir les traces de performances dans le Feedback Hub pour tout problème lié aux performances. La reconstruction de votre indexeur peut vous aider si des vignettes sont manquantes pour des fichiers cloud ; recherchez "Options d'indexation" et regardez dans les paramètres avancés pour trouver l'outil de reconstruction.

[NOUVEAU] Les icônes de type de fichier sont affichées à la place des vignettes de fichier pour la section "Recommandé" (applicable aux utilisateurs Enterprise).

[NOUVEAU] Lorsque vous naviguez d'un autre groupe à la section Recommandé à l'aide d'un clavier, le focus n'apparaît pas sur l'en-tête du groupe ou sur les fichiers de manière appropriée.

[NOUVEAU] Les fichiers affichent leurs extensions lorsque le paramètre Afficher les extensions est désactivé.

[NOUVEAU] Les icônes d'état de synchronisation des fichiers sauvegardés sur un fournisseur de stockage ne s'affichent pas de manière fiable.

[NOUVEAU] En cas d'erreur d'authentification dans l'Explorateur de fichiers Home, le bouton "Veuillez vous connecter" apparaît, mais un clic sur ce bouton ne fait pas apparaître la boîte de dialogue d'authentification.

[NOUVEAU] Les utilisateurs de Windows Insiders peuvent remarquer un manque de finition avec la barre d'adresse et le champ de recherche modernisés.

[NOUVEAU] Les utilisateurs risquent de perdre le focus du clavier et de manquer de raccourcis clavier. L'équipe a mis en œuvre une amélioration de la tabulation avec des raccourcis clavier qui seront bientôt disponibles.

En cliquant sur la commande Partager, la feuille de partage Windows s'affiche (sans OneDrive).

Le bouton de copie permettant de copier rapidement les codes d'authentification à deux facteurs (2FA) dans les toasts de notification (introduit pour la première fois dans la version 23403) ne fonctionne pas dans cette version. Un correctif est prévu dans une prochaine version.

[NOUVEAU] Lors du premier démarrage après l'installation de cette version et la connexion d'un appareil, l'option "Utiliser l'éclairage dynamique sur mes appareils" est désactivée dans les paramètres. Il se peut que les LED des appareils ne s'allument pas automatiquement. L'activation de cette option dans la page Paramètres pour tous les appareils et dans la ou les pages par appareil devrait permettre d'allumer les LED de votre appareil. Si cela ne fonctionne pas, essayez de redémarrer votre PC Windows.

[NOUVEAU] Les modifications apportées aux paramètres de tous les appareils ne sont pas répercutées dans les paramètres de chaque appareil.

[NOUVEAU] Les icônes des appareils ne figurent pas sur les cartes des appareils dans les paramètres.

[NOUVEAU] Le changement de compte utilisateur peut désactiver les voyants des appareils.

En annonçant ces nouveaux ajouts, Microsoft déclare :Cette version prend également en charge l'éclairage dynamique, qui offre aux utilisateurs et aux développeurs un contrôle natif des dispositifs d'éclairage mettant en œuvre la norme ouverte HID LampArray. Cela fonctionnera avec une gamme de claviers et de souris de fabricants tels que Razer et Microsoft.

Les utilisateurs Insiders qui disposent de l'Explorateur de fichiers Home modernisé qui a commencé à être déployé avec la Build 23475 :

Les utilisateurs Insiders qui disposent de la barre d'adresse modernisée de l'Explorateur de fichiers qui a commencé à être déployée avec la version 23475 :

Les utilisateurs Insiders auront des problèmes avec les commandes suivantes sur les fichiers recommandés dans l'Explorateur de fichiers qui a commencé à être déployé avec la Build 23403 :

Source : Microsoft

Que pensez-vous de ce nouvel explorateur de fichiers de Windows 11 ?

Quelles sont les fonctionnalités que vous aimeriez retrouver dans Windows 11 ?