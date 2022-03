Comme d'habitude, un nouveau système d'exploitation apporte de nouvelles fonctionnalités et supprime certaines de celles précédemment disponibles. Microsoft a déjà publié une liste de fonctionnalités supprimées et obsolètes dans Windows 11, mais il s'avère qu'il y a d'autres changements non annoncés et assez étranges. En juillet 2021, les utilisateurs ont remarqué que la barre des tâches de Windows 11 ne prend plus en charge le glisser-déposer.Les onglets dans l'Explorateur de fichiers sont une fonctionnalité très demandée par la communauté Windows depuis des années. Microsoft a failli offrir cette fonctionnalité par le biais de son interface utilisateur "Sets", qui a été annulée et qui prévoyait l'introduction d'onglets dans chaque fenêtre d'application, y compris l'Explorateur de fichiers. Mais lorsque Sets a été supprimé, l'idée des onglets dans l'explorateur de fichiers l'a été aussi.Mais maintenant, les onglets dans l'explorateur de fichiers semblent faire leur retour, et cela fonctionne exactement comme attendu. Cette fonctionnalité n'a pas encore été officiellement annoncée par Microsoft, et puisqu'elle n'est actuellement que dans le canal Dev, il est possible que Microsoft annule la fonctionnalité avant son lancement, bien que cela soit peu probable.Windows 11 contient des changements assez drastiques et visuels par rapport au bon vieux Windows 10. Après avoir installé les versions d'aperçu de Windows 11, qui sont actuellement disponibles dans le programme Windows Insider, vous remarquerez tout de suite une nouvelle barre des tâches centrée, un tout nouveau menu Démarrer, et d'autres améliorations visuelles.Sous Windows 10, il est possible d’ouvrir un fichier en le faisant glisser sur une application de la barre des tâches. En outre, la même logique fonctionne avec l'épinglage des raccourcis d'applications. Il semble que rien de tout cela ne fonctionne dans Windows 11. Toute tentative de glisser-déposer d'un fichier ou d'un raccourci vers la barre des tâches de Windows 11 se termine par une icône d'arrêt apparaissant près du curseur.Les utilisateurs de Windows 11 auront bientôt l'occasion de découvrir la nouvelle interface de l'explorateur de fichiers à onglets. Pour l'instant, il semble que Microsoft est enfin en train de façonner la prochaine version majeure de Windows 11. Les Insiders ont récemment reçu deux nouvelles builds avec un tas d'améliorations pour les utilisateurs tactiles, parmi d'autres améliorations et changements généraux au cours des derniers mois.Quel est votre avis sur le sujet ?