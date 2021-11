remplacer le menu Démarrer par une version classique de Windows 7, Windows 10 ou une adaptation moderne de ces menus classiques ;

ramener les fonctionnalités manquantes des versions précédentes de Windows, comme déplacer la barre des tâches en haut de votre écran ou le menu contextuel de la barre des tâches de Windows 10 ;

utiliser le menu Démarrer en plein écran dans Windows 11 ;

Modifier la façon dont le bouton Démarrer réagit aux clics, pressions de touche et plus encore.

Menu Démarrer de style classique pour Windows 7, 8, 8.1, 10 ;

barre d'outils pour l'explorateur Windows ;

interface utilisateur de copie classique (Windows 7 uniquement) ;

afficher la taille du fichier dans la barre d'état de l'explorateur ;

barre de titre et barre d'état pour Internet Explorer.

Depuis le 5 octobre, les utilisateurs dont le matériel remplit les critères de compatibilité de Windows 11 peuvent avoir accès au nouveau système d’exploitation. Si le critère de sécurité TMP 2.0 exigé pour installer Windows 11 et obtenir les mises à jour qui l’accompagnent a fait couler beaucoup d’encre auprès des utilisateurs, une des fonctionnalités qui n’a pas non plus laissé les utilisateurs indifférents est le nouveau menu Démarrer qui a connu des changements par rapport à celui de Windows 10. Pour les utilisateurs qui ont fait le grand saut avec Windows 11, mais ont toujours du mal à accepter les changements opérés sur le menu démarrer dans ce nouveau système, d’autres alternatives comme Start11 et Open-Shell-Menu proposent de leur redonner le sourire en leur permettant de le personnaliser pour lui redonner le look et les fonctionnalités de Windows 7 et 10.Après avoir installé Windows 11, la première remarque que l’on fait en accédant au bureau après avoir ouvert la session utilisateur, c’est le menu Démarrer et les icônes de la barre des tâches qui sont maintenant centrés par défaut et non alignés à gauche comme ce fut toujours le cas dans les anciennes versions de Windows. En plus de ce changement, il faut noter qu’il n’est plus possible de déplacer la barre des tâches en haut de l’écran. De même, le glisser-déposer qui est disponible sur la barre des tâches de Windows 10 ne l’est plus avec Windows 11 . En sus, les options d'accès rapide disponibles avec le clic droit de la souris sur la barre des tâches ne sont plus disponibles. Ce sont autant de fonctionnalités chères aux utilisateurs qui ont disparu avec l’arrivée de Windows 11.Sachant que les choix opérés sur ce nouveau menu Démarrer pourraient ne pas plaire à tout le monde, l’équipe de Microsoft a intégré des outils de personnalisation dans le nouveau système. Ainsi, si vous souhaitez avoir l’ancienne disposition des icônes du menu Démarrer alignées à gauche, il faut ouvrir les paramètres de Windows en appuyant sur les boutons Windows+I, puis cliquer sur Personnalisation pour la Barre des tâches. Dans la fenêtre qui s’affiche, aller à Comportements de la barre des tâches. Dans le sous-menu, choisir Gauche dans les options offertes pour l’Alignement de la barre des tâches.Si vous souhaitez également positionner la barre des tâches horizontalement en haut de l’écran, il est possible de la faire, mais il va falloir se « salir un peu les mains ». Pour se faire, il faut aller dans la base de registres en appuyant sur les boutons Windows+R et en saisissant « Regedit » dans le champ qui s’affiche. Dans l’éditeur de registre, cliquer sur le menu Édition, puis Rechercher dans le sous-menu. Dans le champ Rechercher, saisir « StuckRects3 » et valider en appuyant sur le bouton Suivant. Dans les valeurs qui s’affichent, cliquer sur Settings, et modifier la valeur située juste en dessous de FE en changeant la valeur 03 en 01 puis appuyer sur le bouton OK. Pour voir le changement s’opérer, il va falloir redémarrer le système ou redémarrer l’Explorateur Windows.Mais si toutes ces étapes vous semblent trop fastidieuses, l’entreprise Stardock propose son outil Start11 qui permet de personnaliser en profondeur le menu Démarrer de Windows 11 et même de restaurer certaines fonctionnalités du menu de Windows 10 avec plus de simplicité. Ainsi, vous pouvez effectuer les personnalisations suivantes avec Start11 :Bien évidemment, les bonnes choses ont un prix. Vous pouvez tester Start11 gratuitement pendant 30 jours et si vous en êtes satisfait, vous pouvez vous le procurer en déboursant la somme de 5,99 dollars.Si par contre, débourser 5,99 dollars n’est pas une solution qui vous enchante particulièrement ou simplement, si l’outil Stardock ne vous plait pas, vous pouvez vous tourner vers l’outil Open-Shell-Menu qui fournit les fonctionnalités suivantes :Cependant, il convient de préciser qu’avec, la personnalisation du bouton Démarrer n’est pas aussi poussée qu’avec Start11. Par exemple, si vous voulez personnaliser le bouton et le menu Démarrer, Open-Shell-Menu placera un bouton dans le coin gauche de la barre des tâches, mais ne remplacera pas le bouton Démarrer de Windows 11 qui sera toujours centré avec les autres icônes sur la barre des tâches.Source : Start11 Que pensez-vous des changements apportés au menu démarrer et à la barre des tâches dans Windows 11 ? En êtes-vous satisfait ?Quelles solutions utilisez-vous pour régler les désagréments nés des changements apportés au menu Démarrer et à la barre des tâches ?