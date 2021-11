Vous vous souvenez sûrement de toutes les discussions qui ont été déclenchées par le fait que la barre des tâches du nouvel OS de Microsoft manque de beaucoup de fonctions auxquelles nous sommes tous habitués. En effet, l'une des innovations centrales de Windows 11 est la barre des tâches entièrement repensée et le menu Démarrer associé. Ces deux éléments ont l'air chic et ont également des améliorations fonctionnelles à offrir, mais l'on estime que Microsoft doit encore s'améliorer sur ce point. La barre des tâches est peut-être l'élément le plus important dans l'utilisation quotidienne de Windows.Toutefois, dans la dernière version de l'OS, la firme de Redmond a apporté quelques changements qui font beaucoup de mécontents. Il s'agit notamment du regroupement forcé et de l'absence de la possibilité de faire glisser des programmes ou des fichiers et dossiers sur la barre des tâches. Ce dernier point signifie également que les applications ne peuvent pas simplement y être liées par glisser-déposer, et que l'ouverture d'un fichier via une application dans la barre des tâches ne fonctionne pas non plus de cette manière. En bref, jusqu'à cette semaine, vous ne pouviez pas glisser et déposer quoi que ce soit sur votre barre des tâches Windows 11.Et vous ne pouviez pas non plus la déplacer vers n'importe quelle partie du bureau. Ainsi, plusieurs sources ont rapporté mercredi que Microsoft n'est pas seulement consciente du désir des gens de voir le glisser-déposer restauré dans la barre des tâches, la société fait quelque chose à ce sujet. L'option glisser-déposer devrait faire son retour dans les versions de développement de Windows 11 après Noël, et devrait être accessible à tous en 2022. Dans le Build 22458, on peut déjà la trouver cachée. Bien sûr, pour qu'elle fonctionne, vous devez modifier le registre. Microsoft travaille dans d'innombrables domaines.Mais jusqu'à présent, la société n'a pas montré beaucoup plus que ce qu'elle a révélé dans le programme Windows Insider. Le timing n'est probablement pas une coïncidence. Après Noël, il devrait y avoir un changement de version interne de Windows 11 : Cobalt (21H2) est actuellement la version stable, c'est-à-dire la version de Windows 11 déjà généralement disponible. La version 22H1 porte le nom de code interne Nickel, la prochaine grande version d'automne (22H2) s'appelle Copper. Et ici, le changement a lieu après les vacances de Noël.Par ailleurs, d'autres sources notent que la fonction de glisser-déposer pour la barre des tâches était un must, mais ce n'est qu'une goutte dans l'océan. La fonctionnalité la plus demandée, en ce qui concerne la barre des tâches du nouveau système d'exploitation, est de loin la possibilité de l'attacher où vous voulez sur le bureau. Actuellement, la barre des tâches ne peut être attachée qu'au bas de l'écran. Maintenant que l'entreprise a décidé d'effectuer l'un des changements demandés, la question est de savoir si elle s'arrêtera là ou si elle écoutera vraiment la communauté et ira plus loin.Il n'y a pas beaucoup d'options de personnalisation disponibles pour la barre des tâches de Windows 11 pour le moment, à part le fait que vous pouvez jouer un peu avec l'option de transparence. Vous pouvez également épingler la corbeille à la barre des tâches si vous voulez vraiment avoir un bureau vide. Si vous voulez vous en tenir aux options disponibles dans le système d'exploitation, vous devrez supporter que la barre des tâches soit fermement collée au bas de l'écran, mais si vous êtes quelqu'un qui la préfère en haut ou sur le côté, vous devrez utiliser un outil tiers Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la décision de Microsoft de restaurer la fonction glisser-déposer pour la barre des tâches ?Quels autres changements pensez-vous que Microsoft devrait absolument apporter à la barre des tâches de Windows 11 ?