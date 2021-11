Si vous avez remarqué des problèmes étranges avec certains outils et applications intégrés de Windows 11 depuis le passage au mois de novembre, vous n'êtes pas le seul. Dans un post sur la page des problèmes connus de Microsoft pour Windows 11, la société a expliqué qu'un certificat numérique expiré rend certains utilisateurs "incapables d'ouvrir ou d'utiliser certaines applications Windows intégrées ou des parties de certaines applications intégrées". Les applications concernées sont(en mode S),etMicrosoft a également ajouté queetpeuvent être affectés. Rien n'indique que les versions de Windows 10 de l'une de ces applications aient été affectées. L'entreprise a annoncé vendredi que pour toutes les applications, à l'exception de l'outil de capture et de l'application Paramètres du mode S, une mise à jour destinée à résoudre les problèmes est déjà disponible. Il s'agit de la même version 22000.282 qui a précédemment permis de résoudre certains problèmes de performances des processeurs AMD Ryzen sur Windows 11. Vérifiez Windows Update et installez ce correctif pour résoudre ces problèmes.Les corrections pour les autres problèmes sont toujours en cours. En ce qui concerne l'outil de capture, Microsoft recommande la méthode suivante : « Pour atténuer le problème avec l'outil de capture, utilisez la touche Print Screen de votre clavier et collez la capture d'écran dans votre document. Vous pouvez également la coller dans Paint pour sélectionner et copier la section que vous souhaitez ». Il faut noter que tous les utilisateurs de Windows 11 ne sont pas concernés par ces problèmes ; sur un Dell XPS 13 entièrement mis à jour et exécutant Windows 11 avec toutes les mises à jour installées, l'outil de capture s'ouvre et fonctionne parfaitement.Mais si vous rencontrez des problèmes, une mise à jour devrait bientôt arriver. En outre, certains internautes ont rapporté que les applications ont fonctionné normalement lorsqu'ils ont changé la date du système pour revenir au 30 octobre, ou plus tôt. Vous pouvez ensuite revenir à la date normale une fois que l'application s'est chargée correctement.On ne sait pas encore quand les problèmes liés à l'outil de capture et au mode S seront résolus. « Nous travaillons à la résolution des problèmes liés à l'outil de capture et au mode S et nous fournirons une mise à jour lorsque nous disposerons de plus d'informations », a déclaré Microsoft.Les derniers problèmes de Microsoft concernant Windows 11 surviennent deux semaines seulement après que la société a dû publier un correctif pour corriger les performances des CPU AMD dans le système d'exploitation. Un bogue ralentissait les performances des processeurs Ryzen jusqu'à 15 % dans certains jeux.Sources : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?