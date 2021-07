Microsoft confirme que la barre des tâches de Windows 11 ne prend plus en charge le glisser-déposer

Liste des fonctionnalités abandonnées ou supprimées en passant à Windows 11

L’assistant vocal Cortana ne sera plus inclus dans la première expérience de démarrage, ni épinglé à la barre des tâches.

Fond d’écran de bureau ne peut pas être déplacé vers ou depuis l’appareil lorsqu’il est connecté sur un compte Microsoft.

Internet Explorer est désactivé. Microsoft Edge est recommandé à la place et inclut le mode IE qui peut être utile dans certains scénarios. Pour mémoire, Microsoft a commencé par déployer la version stable du nouveau Microsoft Edge basé sur le projet Chromium en janvier 2020. Selon Microsoft, il offre d'excellentes performances, de nombreuses fonctionnalités « utiles » et surtout il peut utiliser toutes les extensions existantes de Chrome.

Le Panneau de saisie mathématique est supprimé. Le moteur de reconnaissance d’écriture mathématique s’installe à la demande, et inclut le contrôle de saisie mathématique ainsi que le module de reconnaissance. L’entrée manuscrite mathématique dans les applications telles que OneNote n’est pas affectée par ce changement.

Les actualités et centres d’intérêt sont supprimés de la barre des tâches. Les widgets fourniront des fonctionnalités qui peuvent être utilisées à la place. « Au fur et à mesure que les gens passent plus de temps sur leur PC Windows, à travailler, à apprendre, à se connecter et à créer, nous facilitons l'accès à un contenu personnalisé qui est disponible en un coup d'œil et mis à jour tout au long de la journée », expliquait Microsoft dans un billet publié le 22 avril 2021 qui annonçait que la fonctionnalité allait être déployée « dans les semaines à venir ». « Il devrait être facile de rattraper le retard sur les choses qui nous tiennent à cœur. Pourtant, nous sommes souvent coincés à jongler avec les appareils, à sauter entre les sites Web et à parcourir les sources avant d'obtenir enfin ce que nous recherchons : un contenu pertinent et de haute qualité. Les actualités et les centres d'intérêt de la barre des tâches Windows simplifient ce processus avec une expérience pratique et personnalisée centrée autour de vous ».





La fonctionnalité Mode S, qui empêche les administrateurs et les utilisateurs standard d'installer des applications depuis l'extérieur du Store et bloque de nombreux outils d'administration Windows, ne sera disponible que pour l'édition Windows 11 Home.

« Démarrer une réunion » dans Skype est remplacé par « Conversation ».

L’outil Capture d’écran reste disponible, mais les anciennes conception et fonctionnalité de la version Windows 10 ont été remplacées par celles de l’application précédemment connue sous le nom de Capture d’écran et croquis.

Le menu Démarrer est considérablement modifié dans Windows 11, y compris les principales dépréciations et suppressions suivantes*:

Les groupes et dossiers d’applications nommés ne sont plus pris en charge et la disposition ne peut pas être redimensionnée. Les applications et sites épinglés ne migreront pas lors de la mise à niveau à partir de Windows 10. Les vignettes dynamiques ne sont plus disponibles. Pour un contenu dynamique visible, consultez la nouvelle fonctionnalité Widgets.

Le mode tablette est supprimé, laissant place à de nouvelles fonctionnalités et capacités pour attacher ou détacher le clavier.

La barre des tâches est modifiée, notamment :

Les contacts ne s’affichent plus dans la barre des tâches. Certaines icônes peuvent ne plus apparaître dans la barre d’état système des appareils mis à niveau, y compris les anciennes personnalisations. L’alignement au bas de l’écran est le seul emplacement autorisé. Les applications ne peuvent plus personnaliser les zones de la barre des tâches.

L'une des décisions qui pourraient être les plus surprenantes est la suppression de la fonction Chronologie, qui était autrefois la vedette des démos de Windows 10. Selon une note d'assistance sur la documentation du développeur de Microsoft pour la fonctionnalité, les utilisateurs de Windows 10 qui se connectent avec un compte Microsoft ne pourront plus télécharger de nouvelle activité dans Chronologie à partir de juillet 2021. Mais la fonctionnalité sera complètement obsolète avec la mise à jour Windows 11.



Microsoft la décrit ainsi : « Windows 10 aide les utilisateurs à s’y retrouver, en quelques secondes. Un simple clic sur le bouton Affichage des tâches permet en effet de retrouver facilement les fichiers et documents ouverts au cours des 30 derniers jours, classés chronologiquement, et ce, indépendamment des appareils sur lesquels ils ont été consultés ». Avec cet outil, l'utilisateur a donc à sa disposition l’historique de ses activités des 30 derniers jours. Il pourra ainsi retrouver les applications ouvertes, les fichiers ou encore les sites web consultés.



Microsoft note que certaines fonctionnalités similaires sont disponibles dans Microsoft Edge.

Le portefeuille est supprimé.

3D Viewer

OneNote for Windows 10

Paint 3D

Skype

Il y a quelques jours, nous avons partagé une actualité de Windows 11 qui a bouleversé quelques personnes. Chez Microsoft Inspire, il a été annoncé que Windows 11 serait livré avec le mode sombre activé par défaut. Ce n'était pas une rumeur ou une spéculation, mais bel et bien une annonce faite lors d'un événement officiel de Microsoft par un employé de Microsoft La nouvelle a été partagée par Melissa Grant, directrice de Windows Enterprise Marketing lors d'une session Microsoft Inspire sur le travail hybride. Il semble que la préoccupation de Microsoft découle du temps que nous passons maintenant avec nos ordinateurs à cause du travail à distance, et cherche à rendre les choses plus faciles à regarder : « Windows 11 a été conçu pour le travail hybride(...). Étant donné que nous passons beaucoup plus de temps à regarder des écrans lumineux, non seulement pour des e-mails sans fin, mais aussi pour d'innombrables réunions, ainsi que pour suivre notre vie personnelle, pour vous reposer les yeux, nous allons livrer tous les Windows 11 SKU commerciaux dans ce favori informatique – beau mode sombre par défaut. Bien sûr, le mode clair est disponible si c'est votre préférence ».Vous pouvez regarder la vidéo sur le site Web de Microsoft Inspire ou regarder la vidéo ci-dessous. Passez à environ 4 minutes 32 pour la section appropriée.Cependant, il s'avère que la déclaration sur le mode sombre par défaut n'était pas correcte. Microsoft a contacté les médias pour clarifier la situation.Nous ne savons pas encore exactement ce qui n'a pas fonctionné avec la communication, mais elle n'a pas été bien faite durant Microsoft Inspire. La directrice du marketing Windows Enterprise, Melissa Grant, se serait trompée lors de sa déclaration.En effet, un porte-parole de Microsoft a déclaré :« Nous sommes conscients que des informations inexactes sur la livraison de Windows 11 en mode sombre par défaut à toutes les références commerciales ont été récemment partagées et nous nous excusons pour la confusion. Pour clarifier, Microsoft livrera les SKU Windows 11 en mode clair par défaut. Cependant, les OEM peuvent choisir de livrer leurs appareils en mode sombre et les clients auront le choix de personnaliser facilement leur expérience dans les paramètres en mode sombre ou en mode clair. Comme pour tous nos produits, nous continuerons d'écouter les commentaires des clients pour nous assurer que Windows 11 répond aux besoins des clients, où qu'ils se trouvent dans leur parcours informatique ».Comme cela a été précisé chez Inspire, les utilisateurs pourront toujours choisir entre le mode clair et le mode sombre, mais c'est la version claire que tout le monde verra par défaut.Windows 11 contient des changements assez drastiques et visuels par rapport au bon vieux Windows 10. Après avoir installé les versions d'aperçu de Windows 11, qui sont actuellement disponibles dans le programme Windows Insider, vous remarquerez tout de suite une nouvelle barre des tâches centrée, un tout nouveau menu Démarrer, et d'autres améliorations visuelles.Comme d'habitude, un nouveau système d'exploitation apporte de nouvelles fonctionnalités et supprime certaines de celles précédemment disponibles. Microsoft a déjà publié une liste de fonctionnalités supprimées et obsolètes dans Windows 11, mais il s'avère qu'il y a d'autres changements non annoncés et assez étranges. Les utilisateurs ont remarqué que la barre des tâches de Windows 11 ne prend plus en charge le glisser-déposer.Sous Windows 10, vous pouvez ouvrir un fichier en le faisant glisser sur une application de la barre des tâches. En outre, la même logique fonctionne avec l'épinglage des raccourcis d'applications. Il semble que rien de tout cela ne fonctionne dans Windows 11. Toute tentative de glisser-déposer d'un fichier ou d'un raccourci vers la barre des tâches de Windows 11 se termine par une icône d'arrêt apparaissant près du curseur.Alors que certains pensent que l'impossibilité de faire glisser et déposer un objet dans la barre des tâches de Windows 11 est un bogue, Microsoft a confirmé que le changement était intentionnel. Dans la documentation, Microsoft n'a reconnu que la suppression d'une fonctionnalité de la barre des tâches, mais comme les utilisateurs l'ont découvert dans les versions d'aperçu, Windows 11 a également abandonné la prise en charge d'un menu contextuel à part entière et la possibilité de faire glisser et déposer des fichiers sur une application dans la barre des tâches.Sur Feedback Hub, un représentant de Microsoft a déclaré que Windows 11 ne prend actuellement pas en charge le glisser-déposer, mais la société « apprécie les commentaires des utilisateurs et va continuer à l'utiliser pour aider à guider l'avenir de fonctionnalités comme celle-ci ».Dans Windows 11, la barre des tâches a perdu d'autres fonctionnalités très appréciées des utilisateurs de Windows 10. Par exemple, vous ne pouvez plus déplacer la barre des tâches vers le haut, la droite ou la gauche. La chronologie de Windows a également disparu, mais il est sûr de dire que cette fonctionnalité manquera à très peu d'utilisateurs.Il est difficile de dire pourquoi Microsoft voudrait supprimer le glisser-déposer de la barre des tâches dans Windows 11. Si ce changement controversé vous frustre, ainsi que des milliers d'autres initiés, assurez-vous d'envoyer vos commentaires à Microsoft.Comme prévu, cela n'a pas plu à de nombreux utilisateurs de Windows. Une personne l'a qualifié de « pathétique », tandis qu'une autre a commenté : « C'est une telle déception ! On s'attend à de meilleures fonctionnalités dans les nouvelles versions de logiciels. Casser des choses parfaitement bonnes dans le processus est totalement inacceptable ». Pour ces personnes, la bonne nouvelle est qu'il est possible de réactiver la fonctionnalité de glisser-déposer avec la barre des tâches dans Windows 11. Tout d'abord, ouvrez l'application Registre en tapant « regedit » dans la zone de recherche de la barre des tâches, puis cliquez sur « Éditeur de registre ». Une fois ouvert, saisissez "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell\Update\Packages". Les utilisateurs doivent ensuite créer un DWORD 32 bits nommé "UndockingDisabled", puis modifier la valeur en 1. Fermez l'application Éditeur du Registre, redémarrez l'ordinateur et l'ancienne barre des tâches de Windows 10 devrait être de retour, y compris ses capacités de glisser-déposer.Bien que ce correctif semble être disponible dans les versions préliminaires de Windows 11, il ne serait pas surprenant qu'il disparaisse une fois la version finale déployée pour tout le monde cet automne. Microsoft a une vision claire pour Windows 11, et cela inclut la nouvelle barre des tâches. L'entreprise ne souhaite pas nécessairement qu'un hack permette aux utilisateurs d'avoir des comportements de Windows 10 et l'a d'ailleurs montré. Aussi, nous ne savons pas combien de temps cette solution de contournement sera disponible, mais en attendant, c'est le meilleur moyen d'obtenir une barre des tâches avec le glisser-déposer activé dans Windows 11.Lors de la mise à niveau vers Windows 11 à partir de Windows 10, ou lors de l’installation d’une mise à jour de Windows 11, certaines fonctionnalités peuvent être abandonnées ou supprimées. Voici une petite liste :Les applications suivantes ne seront pas supprimées lors de la mise à niveau, mais ne seront plus installées sur les nouveaux appareils ou lors de l'installation propre de Windows 11. Elles sont disponibles en téléchargement sur le Store :Sources : Feedback Hub