« La disponibilité de Windows 11 a été augmentée et nous tirons parti de notre modèle d'apprentissage automatique de dernière génération pour offrir la mise à niveau à un ensemble élargi d'appareils éligibles. Nous vous recommandons de mettre à niveau vos appareils vers Windows 11 pour profiter des dernières fonctionnalités et des protections avancées contre les menaces de sécurité. Nous continuerons à former notre modèle d'apprentissage automatique tout au long du déploiement progressif afin d'offrir une expérience de mise à niveau fluide », a expliqué mercredi l'entreprise.Dans l'ensemble, Windows 11 est une mise à jour majeure qui apporte une foule de nouvelles capacités et d'améliorations telles qu'un menu Démarrer centré, de nouvelles capacités multitâches, et bien plus encore. Selon le dernier rapport d'AdDuplex, un réseau de promotion croisée pour les applications et les jeux du Microsoft Store, cette nouvelle version de Windows fonctionne déjà sur plus de 5 % des PC dans le monde. Windows 11 a commencé à être déployé le 5 octobre, et Microsoft augmente maintenant lentement le nombre d'appareils Windows 10 qui sont éligibles pour recevoir la dernière version de Windows.Selon les informations précédemment disponibles, l'entreprise estime que tous les appareils Windows 10 éligibles se verront proposer la mise à niveau vers la dernière version d'ici la mi-2022. Mais Microsoft accélère le pas. Les utilisateurs de Windows 10 peuvent passer à Windows 11 via Windows Update, à condition que leurs ordinateurs soient équipés de matériel compatible. Pour ce faire, il suffit d'aller dans. Ensuite, il faut sélectionnerPour installer Windows 11 sur les appareils éligibles, ils doivent exécuter la version 2004 de Windows 10 ou supérieure et avoir installé au moins les mises à jour de septembre 2021. De même, pour obtenir Windows 11, un PC Windows 10 doit disposer de : 4 Go de RAM et 64 Go de stockage ; un démarrage sécurisé UEFI activé ; une carte graphique compatible avec DirectX 12 ou plus, avec un pilote WDDM 2.0 ; et d'une puce Trusted Platform Module (TPM) 2.0 activé, s'il est présent dans le matériel. Microsoft n'a pas fourni une liste des appareils qui se verront proposer la mise à niveau de Windows 11.Mais vous ne pourrez obtenir la mise à jour via Windows Update que si votre PC répond à la configuration minimale requise. Si vous ne voyez toujours pas l'invite et souhaitez éviter la file d'attente, Microsoft propose un moyen simple d'effectuer une mise à niveau anticipée. Il existe également des moyens d'installer Windows 11 sur des processeurs non pris en charge. Microsoft ne le recommande pas et vous risquez de ne pas recevoir les mises à jour de sécurité à l'avenir, mais la solution de contournement est très simple et ne nécessite pas de réinstaller Windows.Les clients utilisant Windows 10 peuvent également déterminer si leurs appareils sont éligibles pour la mise à niveau vers Windows 11 en utilisant l'application PC Health Check. PC Health Check est un outil de diagnostic créé par Microsoft et publié en même temps que Windows 11 pour analyser le matériel des appareils et vérifier s'ils sont compatibles avec Windows 11. La semaine dernière, plusieurs sources ont signalé que Microsoft a commencé à installer de force PC Health Check sur les appareils Windows 10 dans le cadre de la mise à jour KB5005463.La société a déclaré ensuite que les clients qui ne veulent pas de PC Health Check sur leurs systèmes peuvent la désinstaller en accédant aux paramètres. Cependant, plusieurs utilisateurs ont déclaré qu'ils avaient dû désinstaller l'application à de nombreuses reprises, car elle continuait à se réinstaller automatiquement lors des nouvelles vérifications de mise à jour. D'autres ont également signalé que Windows 10 indique que "la mise à jour n'est pas installée" lorsqu'ils tentent de désinstaller la mise à jour KB5005463.Il faut noter que de nombreux PC construits en 2018 ou avant ne seront pas éligibles à Windows 11, ce qui empêche une grande partie des 1,3 milliard de machines Windows 10 d'être mises à niveau. En conséquence, Windows 11 ne devrait pas être déployé à une vitesse proche de celle de Windows 10 1803, qui a été le déploiement de Windows 10 le plus rapide depuis 2015. Lui a succédé la version 1809, le déploiement le plus lent depuis 2015 en raison d'un bug désastreux de perte de données.Les chiffres d'AdDuplex sont révélateurs de l'approche mesurée et progressive de Microsoft concernant le déploiement de Windows 11, qui sera disponible via Windows Update lorsque les modèles de la société de Redmond estimeront que la mise à niveau ne créera pas de problèmes d'incompatibilité logicielle. Par ailleurs, les exigences minimales sont censées refléter la sophistication accrue des attaques contre les utilisateurs sous Windows, dont une grande partie est constituée de ransomware ciblant des organisations capables de payer des frais d'extorsion de plusieurs millions de dollars pour restaurer les données qui ont été chiffrées par des cybercriminels.« Le pirate d'aujourd'hui n'est pas l'archétype du script-kiddy d'il y a 20 ans, mais quelqu'un qui travaille dans le complexe militaro-industriel, qui travaille dans un bureau. Si les organisations veulent rester sous Windows 10, qui arrivera en fin de vie le 14 octobre 2025, elles ne seront pas laissées pour compte : de nombreuses fonctionnalités comme Windows Hello, Virtualization Based Security et Secure Boot sont toujours disponibles, mais elles doivent être activées », a déclaré Dave Weston, directeur de la sécurité des entreprises et de Windows chez Microsoft, pour justifier les exigences matérielles strictes de Windows 11 Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?