La fonction d'onglets comprend un design rafraîchi qui facilite l'accès rapide aux dossiers ou la recherche des fichiers favoris. La conception actualisée de l'explorateur de fichiers comprend des onglets pour naviguer dans plusieurs dossiers dans une seule fenêtre et la possibilité de déplacer les onglets librement. Microsoft a initialement testé les onglets dans les applications Windows 10 il y a quatre ans dans une fonctionnalité appelée Sets. Celle-ci prenait en charge les onglets dans l'explorateur de fichiers, mais Microsoft a finalement annulé le projet et ne l'a jamais livré aux utilisateurs de Windows 10.Microsoft a commencé à tester les onglets dans l'explorateur de fichiers de Windows 11 au début de l'année et le passage au canal bêta annonce une sortie dans les mois à venir. « Le canal bêta sera l'endroit où nous prévisualisons des expériences qui sont plus proches de ce que nous expédierons à nos clients généraux », explique Microsoft.Comme cette version bêta particulière n'est qu'une mise à jour de Windows 11 22H2 (la prochaine grande mise à jour) qui a été expédiée à Release Preview récemment. On peut donc s’attendre à voir des onglets apparaître pour Release Preview bientôt.Source : Microsoft La future sortie des onglets pour l’explorateur de Windows 11 vous donne-t-elle envie de lancer un « enfin » ?Les comparaisons avec Linux et macOS sont-elles justifiées sur ce sujet précis ?Quelles sont les fonctionnalités de Windows 11 qui continuent à manquer à l’appel et que vous aimeriez voir atterrir ?