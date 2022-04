La nouvelle fonctionnalité de favoris de l'explorateur de fichiers

Le 5 avril, Microsoft a tenu un « Windows Event » dans lequel l'entreprise a parlé entre autres des nouveautés et améliorations à venir sur Windows 11. L'un des objectifs de Microsoft était de tenter de convaincre les professionnels d’adopter son nouveau système d’exploitation (d'après la description officielle de la page de l’événement qui indique clairement que Microsoft se concentrera sur les clients professionnels :). D'ailleurs« Avec les besoins du travail hybride d'aujourd'hui et la flexibilité dont nous avons désormais besoin il n'y a pas un meilleur moment pour vous et votre entreprise de migrer vers Windows 11 et Microsoft 365 », a indiqué Panos Panay,C'est à l'occasion de cet évènement que Satya Nadella, PDG de Microsoft, a confirmé que l'explorateur de fichiers de Windows 11 va bénéficier d'onglets. L'explorateur de fichier va aussi profiter d'un design actualisé qui facilite l'accès rapide aux dossiers ou la recherche de fichiers favoris. La fonctionnalité d'onglets très demandée a été repérée pour la première fois dans les versions de test de Windows 11 le mois dernier, désormais Microsoft l'a rendue officielle.Le design mis à jour de l'explorateur de fichiers comprend des onglets pour naviguer dans plusieurs dossiers dans une seule fenêtre et la possibilité de déplacer les onglets. Microsoft a d'abord commencé à tester les onglets dans les applications Windows 10, sous une fonctionnalité nommée Sets. Microsoft a décrit Sets comme étant « un moyen plus facile d'organiser vos activités et de revenir à ce que vous faisiez. » Comme le font les navigateurs, Sets devait permettre de lancer des applications dans différents onglets, au sein d'une même fenêtre. Lors de la présentation, Microsoft a expliqué qu'avec la fonctionnalité activée, quand vous lancez une application, elle s'ouvre dans un onglet avec bouton qui vous permet d'ouvrir un nouvel onglet dans la même fenêtre. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Ouvrir un nouvel onglet », s'ouvre une nouvelle page qui liste les applications les plus fréquemment utilisées, les documents récents et une barre de recherche pour rechercher des fichiers locaux, sur le Web ou dans OneDrive.Mais Microsoft a finalement annulé le projet et n'a jamais livré la fonctionnalité aux utilisateurs de Windows 10.Microsoft ajoute également une nouvelle page d'accueil de l'explorateur de fichiers qui comprend les dossiers d'accès rapide typiques, les documents récents et une nouvelle option de favoris. Vous pourrez bientôt cliquer avec le bouton droit sur un fichier pour l'ajouter aux favoris, et il apparaîtra épinglé sur la page d'accueil de l'explorateur de fichiers. Il existe même des options de partage améliorées pour les fichiers, avec une boîte de dialogue de partage mise à jour qui vous permet d'envoyer des contacts ou des applications récents comme Teams, Outlook et OneDrive.Cependant, nous ne savons pas quand nous verrons cet explorateur de fichiers mis à jour. Microsoft en donne simplement un aperçu dans le cadre d'un certain nombre d'améliorations de Windows 11 en cours, et la société ne s'est pas encore engagée sur une date de sortie. Comme beaucoup de nouvelles fonctionnalités de Windows 11 de Microsoft, l'explorateur de fichiers actualisé pourrait arriver dans une mise à jour mensuelle du système d'exploitation.« Désormais, la recherche de fichiers est un jeu d’enfant grâce aux nouvelles suggestions contextuelles de Windows optimisées par Context IQ. Elles recommandent du contenu et des contacts pertinents dans Windows, y compris du contenu vers le cloud », promet Microsoft.Wangui McKelvey,, a déclaré :« L'une de mes annonces préférées aujourd'hui est l'expérience actualisée dans l'explorateur de fichiers. Je ne peux pas vous dire combien d'heures j'ai passées à chercher des fichiers et des dossiers importants au fil des ans. Désormais, la recherche de fichiers est un jeu d'enfant grâce aux nouvelles suggestions contextuelles de Windows optimisées par Context IQ. Cela recommande du contenu et des contacts pertinents dans Windows, y compris du contenu vers le cloud. Par exemple, je peux voir les fichiers dont je pourrais avoir besoin, y compris les fichiers sur lesquels mes collaborateurs fréquents travaillent et auxquels j'ai également accès.« Et avec les onglets dans l'explorateur de fichiers, je pourrai effectuer plusieurs tâches et trouver plusieurs fichiers en même temps ».Source : Microsoft (replay de l'évènement) Que pensez-vous des onglets pour l’Explorateur de fichiers ?