Le 5 avril, Microsoft a tenu un « Windows Event » dans lequel il a parlé, entre autres, des nouveautés et améliorations à venir sur Windows 11 vers la fin de l'année. L'un des objectifs de Microsoft était de tenter de convaincre les professionnels d’adopter son nouveau système d’exploitation (d'après la description officielle de la page de l’événement qui indique clairement que Microsoft se concentrera sur les clients professionnels : Stream Windows Powers the Future of Hybrid Work). À l'occasion de l'événement, l'entreprise a annoncé que les onglets arrivent dans l’Explorateur de fichiers dans Windows 11, une fonctionnalité longuement réclamée.Le mois dernier, Microsoft a publié Windows 11 22H2 avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. Cependant, l'Explorateur de fichiers à onglets, tant attendu, n'a pas été publié, Microsoft ayant déclaré qu'il l'activerait en octobre. La mise à jour cumulative de mardi activera les nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas prêtes lors de la sortie de 22H2. « Ces nouvelles fonctionnalités et expériences commenceront à être disponibles dès aujourd'hui dans une version preview optionnelle non sécurisée et un déploiement progressif via notre technologie de service et de nouvelles applications via les mises à jour du Microsoft Store », explique Microsoft.« Cela vous permettra de profiter des dernières expériences Windows dès que ces nouvelles fonctionnalités seront prêtes », ajouté l'entreprise. La fonctionnalité la plus attendue est l'Explorateur de fichiers à onglets, qui permet d'ouvrir plusieurs onglets de dossiers dans une seule interface. Les onglets de l'Explorateur de fichiers sont exactement ce à quoi vous vous attendez ; ils sont comme des onglets de navigateur pour l'Explorateur de fichiers, vous avez la possibilité d'ouvrir plusieurs dossiers en même temps en utilisant une seule fenêtre, et cela rend la gestion de vos fichiers beaucoup plus facile sans avoir un tas de fenêtres ouvertes.Microsoft a initialement testé les onglets dans les applications Windows 10 il y a quatre ans dans une fonctionnalité appelée Sets. Les onglets de l'Explorateur de fichiers n'ont jamais été livrés aux utilisateurs de Windows 10 après que Microsoft a finalement annulé le projet. Outre les onglets, l'Explorateur de fichiers dispose également d'un volet de navigation redessiné sur le côté gauche, qui fait remonter votre stockage OneDrive en haut de la liste et nettoie l'arbre de navigation. De plus, la nouvelle page d'accueil présente quelques améliorations, notamment la possibilité de voir les fichiers récemment modifiés dans OneDrive.Ainsi, il devrait être beaucoup plus facile de trouver les fichiers sur lesquels vous avez travaillé. Microsoft lance également la nouvelle fonction "actions suggérées", qui vous permet de sélectionner du texte dans le Bloc-notes ou d'autres applications et de demander à Windows de vous inviter automatiquement à effectuer une action associée. Par exemple, si vous sélectionnez un numéro, Windows vous demandera si vous souhaitez l'appeler, ou si vous choisissez une date, Windows vous invitera à créer un événement de calendrier, comme illustré ci-dessous. Cette fonctionnalité n'est toutefois pas disponible dans toutes les langues ou régions.La nouvelle mise à jour s'accompagne également de la fonctionnalité de débordement de la barre des tâches qui affichera un petit sous-menu des éléments ouverts de la barre des tâches lorsque celle-ci se remplit d'applications ouvertes. Lorsque vous dépassez l'espace disponible sur votre écran, vous verrez apparaître un menu de débordement où le reste de vos applications apparaît. Enfin, Microsoft a rétabli la possibilité de lancer le gestionnaire des tâches en cliquant avec le bouton droit de la souris n'importe où dans la barre des tâches de Windows 11. Cette fonctionnalité avait été supprimée avec la version initiale de Windows 11.L'expérience de partage dans Windows 11 est également améliorée avec un accès rapide à des applications telles que Photos, Xbox, etc. En outre, il est désormais possible de désinstaller, réparer ou modifier toute application installée via l'application Paramètres, au lieu de devoir utiliser le Panneau de configuration classique pour certaines applications classiques. Toutes ces mises à jour sont déployées dans le cadre de Windows 11 build 22621.675, qui sera étiqueté comme KB5019509 lorsque vous vérifiez les mises à jour sur votre appareil. Malheureusement, ces fonctionnalités sont encore en cours de déploiement.Elles ne seront donc pas pas disponibles pour tous les utilisateurs de Windows 11 immédiatement, même après l'installation de la mise à jour optionnelle de mardi. Par conséquent, si vous ne disposez pas encore de ces fonctionnalités, soyez patient pendant que Microsoft les déploie au cours des prochains jours. Pour les utilisateurs de Windows 11 qui choisissent de ne pas installer la mise à jour facultative de mardi, ces fonctionnalités seront incluses dans les mises à jour cumulatives obligatoires du Patch Tuesday de novembre. À la fin du mois, Microsoft prévoit également de lancer une mise à jour de l'application Photos pour Windows 11.Elle comprend une nouvelle interface de galerie et une expérience de souvenirs qui fait resurgir d'anciennes photos de OneDrive. L'application Photos sera également intégrée à la photothèque iCloud en novembre. Ensuite, Microsoft ajoutera la prise en charge des applications Android par l'Amazon App Store à un nombre encore plus grand de pays, portant le total à 31. Cela inclut des marchés tels que l'Allemagne et la France, etc. Microsoft a également annoncé que l'application ESPN est désormais disponible sur le Microsoft Store.Source : Microsoft Que pensez-vous des nouvelles fonctionnalités de Windows 11 ?