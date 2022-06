Avec des cycles de vie considérablement courts, la plupart des services informatiques remplacent régulièrement leurs stations de travail, leurs serveurs et leurs téléphones lorsqu'ils deviennent lents, ne reçoivent plus les mises à jour du système d'exploitation et/ou ne sont plus sous garantie. Dans d'autres cas, les utilisateurs finaux peuvent être contraints de passer à autre chose en raison des responsabilités liées à la fin de vie du produit.Windows 8.1 ne sera plus pris en charge à partir du 10 janvier 2023. Après cette date, si vous utilisez Microsoft 365, vous ne recevrez plus de mises à jour pour les applications Office, y compris les mises à jour de fonctionnalités, de sécurité et de qualité. Afin de continuer à recevoir les mises à jour des produits Microsoft 365, Microsoft recommande de mettre à niveau Windows 8 ou 8.1 vers un système d'exploitation pris en charge. Microsoft 365 Apps n'est plus également pris en charge sur Windows 8 ou Windows 8.1 après qu'ils aient atteint leur date de fin de prise en charge. Pour éviter les problèmes de performance et de fiabilité, Microsoft recommande de passer à une version plus récente de Windows.Microsoft 365 est régi par la politique de cycle de vie moderne qui exige que les clients restent à jour conformément aux exigences de service et de système pour le produit ou le service, y compris l'utilisation de Microsoft 365 sur un système d'exploitation Windows qui est actuellement pris en charge. L'utilisation de Microsoft 365 sur des systèmes d'exploitation plus anciens et non pris en charge peut entraîner des problèmes de performance et de fiabilité au fil du temps.Pour s'assurer que les utilisateurs de Windows 8.1 le savent, Microsoft va commencer à les informer à partir de juillet de la fin imminente du support. Lorsqu'ils verront les notifications, les utilisateurs pourront cliquer sur ''En savoir plus", "Me rappeler plus tard" ou "Me rappeler après la date de fin de support", a indiqué Microsoft. Microsoft a déjà utilisé ce type de notifications par le passé pour inciter les utilisateurs d'anciennes versions de Windows à passer à des versions plus récentes et toujours prises en charge.est une alternative disponible pour ceux qui ne sont pas encore prêts à effectuer cette mise à niveau.Comme dit précédemment, Windows 8 a cessé d'être pris en charge le 12 janvier 2016 et ne reçoit plus de mises à jour de sécurité. Par conséquent, si l’utilisateur dispose de Microsoft 365 sur un ordinateur fonctionnant sous Windows 8 et que vous tout est configuré pour les mises à jour automatiques, l’utilisateur ne recevra plus de mises à jour pour les apps Office, y compris les mises à jour de fonctionnalités, de sécurité et autres mises à jour de qualité.« Pour maintenir la fiabilité et la stabilité de Microsoft 365, nous vous recommandons vivement de tirer parti des dernières fonctionnalités matérielles en passant à un nouveau PC équipé de Windows 11 », déclare Microsoft. Les PC ont considérablement changé depuis la sortie de Windows 8.1 et Windows 8. Les ordinateurs d'aujourd'hui sont plus rapides, plus puissants et plus élégants, et certains sont livrés avec Windows 11 déjà installé.La plupart des appareils Windows 8.1 ou Windows 8 ne répondront pas aux exigences matérielles requises pour une mise à niveau vers Windows 11. Comme alternative, les PC compatibles Windows 8 et 8.1 peuvent être mis à niveau vers Windows 10 en achetant et en installant une version complète du logiciel. Avant d'investir dans une mise à niveau vers Windows 10, il est recommandé de considérer que Windows 10 atteindra sa date de fin de support le 14 octobre 2025.Historiquement, les nouvelles versions de Windows 10 (également appelées mises à jour de fonctionnalités) étaient publiées deux fois par an. À partir de la version 21H2 de Windows 10 (la mise à jour Windows 10 de novembre 2021), les mises à jour de fonctionnalités seront publiées annuellement au cours du second semestre de l'année via le canal de disponibilité générale.Depuis le 6 septembre 2018, Microsoft a fait évoluer son calendrier de maintenance pour les clients qui ont besoin de plus de temps pour tester et déployer les mises à jour des fonctionnalités de Windows 10.Lorsqu'un système d'exploitation (SE) Microsoft atteint la fin de son support, les clients ne reçoivent plus de mises à jour de sécurité. Le système d'exploitation peut encore fonctionner avec des programmes et du matériel après l'arrêt de la vente ou du support du système d'exploitation. Cependant, il est de plus en plus probable que les nouveaux programmes et le nouveau matériel ne soient pas performants sur un ancien système d'exploitation.Cela se produit fréquemment parce que les fabricants de nouveaux matériels et logiciels prennent des décisions de conception de produits qui tirent parti des fonctionnalités et des caractéristiques accrues des systèmes d'exploitation plus récents. Ces fabricants peuvent décider d'interrompre la prise en charge de leurs produits sur les anciens systèmes d'exploitation, le cas échéant.Les fournisseurs de logiciels ont cessé de garantir que les nouvelles applications seraient compatibles avec les anciens systèmes d'exploitation. Pourtant, même après la fin de vie d'un système d'exploitation, certaines personnes et entreprises ont du mal à s'en défaire et continuent d'utiliser les logiciels en fin de vie à leurs risques et périls (il est difficile de se séparer). Selon un rapport de Spiceworks sponsorisé par SanDisk en 2015, environ 25 % des organisations ne prévoyaient pas de migrer de Windows Server 2003 avant l'EOL.Comme indiqué précédemment, Windows 8.1 a atteint la fin du support général le 9 janvier 2018, et atteindra la fin du support étendu le 10 janvier 2023. Avec la disponibilité générale de Windows 8.1, les clients sous Windows 8 avaient jusqu'au 12 janvier 2016 pour passer à Windows 8.1 afin de continuer à bénéficier du support.Historiquement, Microsoft a adopté une approche de support similaire pour les Service Packs. Lorsqu'un Service Pack Windows est publié, Microsoft fournit aux clients 24 mois de support pour le Service Pack précédents ou la version originale. Contrairement aux Service Packs qui sont généralement une collection de correctifs, Windows 8.1 comporte de nouvelles fonctionnalités et améliorations, et a été conçu pour offrir la possibilité de déployer cette mise à jour de manière similaire aux Service Packs.Lorsque Microsoft met fin à la prise en charge d'un système d'exploitation, c'est aussi le signal pour les entreprises tierces de cesser de prendre en charge cette version particulière de Windows avec leurs propres logiciels et matériels. Cela ne se produit pas immédiatement, mais cela finit par arriver.Par exemple, le support de Windows XP a pris fin le 8 avril 2014, mais Chrome n'a cessé de prendre en charge Windows XP qu'en avril 2016, soit deux ans plus tard. Mozilla Firefox a cessé de prendre en charge Windows XP en juin 2018. Steam a abandonné officiellement la prise en charge de Windows XP et Windows Vista le 1er janvier 2019. En revanche, les éditeurs de logiciels ont abandonné la prise en charge de Windows Vista plus rapidement, car il était beaucoup moins populaire que Windows XP.Source : Microsoft Êtes-vous sur Windows 8 ou 8.1 ? Sinon, quel Système d'exploitation utilisez vous ? Quelle version ?Que pensez-vous de la politique de fin de vie des logiciels en général et chez Microsoft en particulier ?