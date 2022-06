RAM : 4 gigaoctets (Go) ou plus ;

Microsoft apporte de nouvelles fonctionnalités à Windows et supprime certaines

Une enquête réalisée par Lansweeper, un fournisseur de services de gestion informatique, révèle que sur 30 millions d'appareils Windows dans les entreprises, seuls 45 % d'entre eux pouvaient bénéficier de la mise à niveau gratuite vers Windows 11. Résultat des courses, l'adoption de Windows 11 serait si faible au point qu'il soit moins populaire que Windows XP, vieux de 20 ans. Pour installer ou mettre à niveau vers Windows 11, les appareils doivent répondre à la configuration matérielle minimale suivante :Malgré ces exigences, les utilisateurs ont remarqué cette nuit que certains PC ne respectant pas les exigences de Windows 11 se sont vus offrir la mise à jour sans le message de rejet habituel. Microsoft aurait-il assoupli sa position ? Peut-être que le succès mitigé de Windows 11 a entraîné une remise en question de la part de Redmond ? En mai 2022, selon Statcounter, il n'a pas encore dépassé l'obsolète Windows 7, et encore moins rattrapé Windows 10.Microsoft a commencé à tester les annonces publicitaires pour certains de ses autres produits au sein de l’explorateur de fichiers sur les appareils utilisant la dernière build de Windows 11 Insider. La nouvelle fonctionnalité vient au grand jour via un insider qui a procédé au partage d’une capture d'écran d'une notification publicitaire affichée au-dessus de la liste des dossiers et des fichiers de l'explorateur de fichiers. La situation a ravivé des comparaisons avec Linux après l’apparition de publicités dans le menu démarré de Windows 10.Cependant, juste derrière, Microsoft a déclaré que les publicités au sein de l’explorateur de fichiers de Windows 11, qui lui valent des comparaisons avec Linux, étaient expérimentales et pas censées être visibles. L’entreprise a immédiatement annoncé dans le même temps leur désactivation. Microsoft a déjà mis en garde contre les « dommages » potentiels de ces systèmes, et aurait déclaré que certaines mises à jour de sécurité pourraient ne pas être fournies aux systèmes non pris en charge.Si les exigences matérielles strictes de Microsoft pour Windows 11 sont bien connues, la méthode pour les contourner est probablement aussi connue de tous ceux qui ont besoin d'exécuter Windows 11 sur des ordinateurs plus anciens ou dans un environnement virtuel. Cependant, même en cas de contournement, Microsoft prend soin de prévenir les utilisateurs. En effet, Microsoft aurait ajouté une fonctionnalité qui affiche une ligne de texte dans la partie inférieure droite du bureau Windows 11 et un avertissement similaire dans l'application Paramètres pour tout système qui ne répond pas aux normes rigoureuses de la dernière version du système d’exploitation. Le message est court et précis : « La configuration requise n'est pas respectée. Allez dans les Paramètres pour en savoir plus. »À la suite du signalement de l’installation de Windows 11 sur du matériel non compatible, l'équipe de Windows Insider a rapidement répondu qu'il s'agissait d'une situation habituelle dans le monde informatique. « Il s'agit d'un bogue et l'équipe concernée mène une enquête. Merci de l'avoir signalé »L'un des aspects les plus stimulants de Windows est la façon dont la communauté des développeurs s'est engagée dans la plateforme, apportant de la valeur à plus d'un milliard de personnes sur la planète.Comme d'habitude, un nouveau système d'exploitation apporte de nouvelles fonctionnalités et supprime certaines de celles précédemment disponibles. Microsoft a déjà publié une liste de fonctionnalités supprimées et obsolètes dans Windows 11, mais il s'avère qu'il y a d'autres changements non annoncés et assez étranges. En juillet 2021, les utilisateurs ont remarqué que la barre des tâches de Windows 11 ne prend plus en charge le glisser-déposer.Les onglets dans l'Explorateur de fichiers sont une fonctionnalité très demandée par la communauté Windows depuis des années. Microsoft a failli offrir cette fonctionnalité par le biais de son interface utilisateur "Sets", qui a été annulée et qui prévoyait l'introduction d'onglets dans chaque fenêtre d'application, y compris l'Explorateur de fichiers. Mais lorsque Sets a été supprimé, l'idée des onglets dans l'explorateur de fichiers l'a été aussi.Mais maintenant, les onglets dans l'explorateur de fichiers semblent faire leur retour, et cela fonctionne exactement comme attendu. Cette fonctionnalité n'a pas encore été officiellement annoncée par Microsoft.Cette année, Microsoft a annoncé l'arrivée des widgets tiers dans Windows 11. « Dès la fin de l'année, vous pourrez commencer à créer des widgets pour accompagner vos applications Win32 et PWA sur Windows 11, grâce à la plateforme Adaptive Cards », déclare Microsoft.Lorsque Windows 11 a supprimé la prise en charge des Live Tiles, Microsoft a tenté de déplacer une partie de ces informations rapides et faciles à consulter dans un nouveau menu Widgets qui se trouve dans la barre des tâches, à côté des menus Démarrer et Recherche. Le principal problème avec les widgets pour certains analystes était qu'ils étaient limités aux applications et services de Microsoft, sans aucun mécanisme permettant à des tiers de développer leurs propres widgets.Voici quelques expériences Windows 11 présentées comme susceptibles d'intéresser les utilisateurs professionnels.Les services informatiques ont eu l'une des entreprises les plus complexes pendant la pandémie : maintenir le patrimoine numérique de l'ensemble des employés connecté, à jour et performant dans un contexte où les administrateurs informatiques eux-mêmes travaillaient à distance. Une situation qui n'a pas échappé à Microsoft. Wangui McKelvey, General Manager, Microsoft 365, estime « qu'avec la diversité des appareils utilisés dans le paysage des appareils d'entreprise, y compris les PC physiques et Windows 365 Cloud, l'informatique devait vraiment être des super-héros pour assurer la sécurité et la productivité de tous les terminaux ».Les clients peuvent actuellement gérer leurs appareils Windows, Mac, iOS et Android avec Microsoft Endpoint Manager. Cependant, soit ils laissent les postes de travail Linux non gérés, soit ils les gèrent avec une solution différente. Les organisations doivent s'assurer que leurs appareils Linux sont conformes et sécurisés, et les administrateurs informatiques doivent atténuer les problèmes de conformité et déployer des logiciels et des mises à jour sur tous les types d'appareils, y compris Linux.Aussi, l'année dernière, Microsoft annonçait que Endpoint Manager ajouterait des contrôles de gestion et de conformité pour les postes de travail Linux, en plus des autres terminaux qu'il protège déjà, avec un aperçu qui était prévu pour début 2022.« En ajoutant la prise en charge de Linux, les organisations pourront utiliser la même solution unifiée qu'elles utilisent pour gérer d'autres terminaux pour gérer les postes de travail Linux et s'assurer que ces terminaux sont conformes afin qu'ils puissent appliquer les mêmes politiques de protection et configurations pour un accès sécurisé aux ressources de l'entreprise », indiquait alors Ileana Wu de Microsoft.« C'est la gestion du cloud dans Microsoft Endpoint Manager qui offre au service informatique la flexibilité nécessaire pour protéger et configurer les points de terminaison pour des collaborateurs productifs, ainsi que pour déverrouiller les nouvelles fonctionnalités de Windows. Avec Windows 11 conçu comme un système d'exploitation basé sur le cloud, Endpoint Manager est essentiel pour aider les organisations à maintenir leurs appareils à jour et à les mettre à niveau lorsqu'ils sont prêts », a estimé Wangui McKelvey.Windows Autopatch a été présenté en tant que fonctionnalité de Windows Enterprise E3, permettant aux professionnels de l'informatique d'en faire plus pour faire moins. Ce service maintiendra à jour automatiquement les logiciels Windows et Office sur les terminaux inscrits, sans frais supplémentaires. Microsoft estime que les administrateurs informatiques peuvent gagner du temps et des ressources pour générer de la valeur. Le deuxième mardi de chaque mois sera « juste un autre mardi ».« Autopatch permet au service informatique de trouver le juste équilibre entre vitesse de déploiement et stabilité grâce à un déploiement progressif en anneau. Il vous aide à vous tenir au courant et à rester à jour tout en renforçant les terminaux contre les menaces et en augmentant la productivité en déployant de nouvelles fonctionnalités avec un minimum de friction et de risque. Si des problèmes surviennent, ils ne se transformeront pas en interruptions - le service peut arrêter et même annuler les mises à jour, ce qui signifie que nous avons ce qu'il vous faut. Windows Autopatch sera disponible en juillet 2022 dans le cadre de l'offre Windows E3 ».Que pensez-vous de cette faille Windows ?Quel système d'exploitation utilisez-vous ?Envisagez-vous de migrer vers Windows 11 ?