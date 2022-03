Ce n'est pas la première fois que Microsoft place des publicités au sein de l'explorateur de fichiers. Le fabricant de logiciels a procédé à l’ajout d’une grande bannière publicitaire à l'explorateur de fichiers de Windows 10 en 2017afin de promouvoir les options d'abonnement à son service de stockage en nuage OneDrive.Microsoft expérimente les publicités à l'intérieur de Windows depuis une décennie maintenant. L’entreprise a déjà fait apparaître des publicités sur l'écran de verrouillage de Windows 10 et dans le menu Démarrer. En sus, il y a eu de nombreux cas de publicités dans la barre des tâches. De nombreuses applications intégrées de Windows 8 contenaient également des publicités.Microsoft n'est pas la seule entreprise à faire de la publicité pour ses propres services dans son système d'exploitation ou ses applications. Apple bombarde ses utilisateurs avec des offres pour Apple Music, Apple Fitness et iCloud via les iPhone. De plus, des publicités en plein écran sont servies aux utilisateurs d'Apple TV. Google pour sa part harcèle ses utilisateurs avec des fenêtres publicitaires jusqu'à ce qu'ils cèdent et décident de procéder à l'achat d'un abonnement à YouTube Premium.Pour ou contre l’injection de publicités dans le système d’exploitation ?Comment évaluez-vous votre expérience en la matière sous Windows ?Êtes-vous un utilisateur de Linux ? Comment comparez-vous l’expérience en matière d’injection de publicités au sein du système d’exploitation à celle de Windows ?