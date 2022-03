0 0

Ok, je vais tenter de rester poli et simplement dire "Linux, here I am".Je suis sûr qu'on va tenter de nous rassurer en minimisant le truc, comme quoi que ça va être discret, pertinent, et que si vraiment on aime pas c'est paramétrable.Mais force est de constater c'est que plus on avance dans le temps, moins on a la sensation que le PC qu'on vient d'acheter nous appartient ne serait-ce qu'un peu.Pub dans le menu démarré, pub sur l'écran de verrouillage, pub maintenant dans l'explorateur de fichier ....Pub pub pub pub ! P****n !!!