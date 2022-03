La nouvelle build de test de Windows 11 veut les informations de votre carte de crédit

Les transactions y relatives sont gérées via le compte Microsoft (de l’utilisateur) qui gère tout en coulisses. L’on y accède via les paramètres de Windows 11 > Comptes > Votre compte Microsoft. D'un point de vue conceptuel, l’introduction de la nouvelle expérience autour de la carte de crédit dite de gestion de l’abonnement à Microsoft 365 implique qu’un PC sous Windows 11 est autant un outil pour faire des achats que pour travailler et jouer.Elle n’est toutefois pas sans générer son lot de controverses entre utilisateurs qui sont d’avis qu’il s’agit d’une mauvaise idée d’un point de vue sécurité (Windows étant l’un des systèmes d’exploitation les plus ciblés par les pirates informatiques) et ceux qui y voient de subtils pas vers l’introduction d’une souscription à un abonnement au système d’exploitation Windows.Un autre ajout qui atterrit avec cette mouture est le Smart App Control. Microsoft le décrit comme une nouvelle fonction de sécurité pour Windows 11 qui bloque les applications non fiables ou potentiellement dangereuses.Microsoft modifie également le comportement de Windows Update si un PC répond à certains critères. Windows Update essaiera désormais de mettre à jour un PC lorsque l'énergie verte est plus couramment disponible, si votre PC est branché et si des données régionales sur l'intensité carbonique sont disponibles auprès des partenaires de Microsoft que sont electricityMap ou WattTime. L’option du clic sur le bouton "Mettre à jour maintenant" demeure pour effectuer une mise à jour immédiate.Microsoft a également ajusté l'OOBE (Out of the Box Experience) de Windows 11 pour mieux associer un téléphone Android dans le cadre de l'expérience Your Phone. Désormais, la configuration de l'OOBE affichera un code QR à scanner avec ledit téléphone pour configurer Your Phone dans le cadre du processus.Source : Microsoft L’introduction de la nouvelle expérience autour d’une carte de crédit dite de gestion de l’abonnement à Microsoft 365 est-elle une bonne idée d’un point de vue sécurité ?Est-il plausible d’y voir une tentative masquée d’aller vers un abonnement au système d’exploitation Windows ?