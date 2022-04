L'équipe de développement de Windows a présenté le 24 juin de l’année dernière la version 11 de son système d’exploitation. Selon Microsoft, cette version a été redessinée pour la productivité, la créativité et la facilité. Les résultats du mois de mars indiquent que sur DVP , Windows 10 reste la version du système d’exploitation Windows la plus utilisée avec 92,4 %. Selon le rapport publié par AdDuplex, Windows 11 est désormais installé sur près de 20 % des PC Windows, ce qui représente une légère augmentation par rapport à la part d'utilisation de 16,1 % observée en janvier.Toutefois, comme dit précédemment, l'adoption de Windows 11 reste faible. Par le biais de ses propres produits logiciels, Lansweeper a analysé 10 millions d'appareils Windows ce mois-ci afin de déterminer quel système d'exploitation ils utilisaient. Les résultats ont montré que seulement 1,44 % des appareils avaient Windows 11 installé, ce qui est inférieur au 1,71 % de Windows XP. En revanche, Windows 10 conserve une part dominante avec 80,34 %.Il est également important de noter que d'autres enquêtes ont révélé des chiffres d'adoption de Windows 11 beaucoup plus élevés. Le mois dernier, la plateforme de publicité pour les applications AdDuplex a constaté que l'utilisation de Windows 11 était de 19,4 %, bien que cela ne représente qu'une croissance de 0,1 % par rapport au mois précédent. Parallèlement, l'enquête sur le matériel Steam de Valve estime que l'utilisation de Windows 11 a atteint 16,8 %.Lansweeper a déclaré que sa propre enquête comprenait 20 % de systèmes d'entreprise et 80 % de machines grand public grâce à des sondages effectués par le produit Fing, son scanner de sécurité réseau. Toutes les données de l'enquête ont été recueillies "à partir de points de données agrégés et anonymes", avec le consentement des utilisateurs, a ajouté la société.Avec la mise à jour du 15 février, Microsoft commence à proposer de nouvelles expériences pour Windows 11 ; les utilisateurs pourront profiter d'améliorations de la barre des tâches, des versions repensées de Media Player et du Bloc-notes mais aussi d'une Preview d'Amazon Appstore pour les applications Android. Notons que cette dernière fonctionnalité n'est actuellement disponible que pour les utilisateurs aux États-Unis et permettra d'accéder à plus de 1000 applications et jeux Android via le Microsoft Store. Il s'agit d'un nombre limité d'applications Android par rapport à ce que propose Google Play, mais il existe des solutions de contournement pour que Google Play Store s'exécute officieusement sur Windows 11.Panos Panay, Chief Product Officer, Windows + Devices, s'est chargé de présenter la mise à jour :« Alors que le PC continue de jouer un rôle plus significatif dans nos vies, nous continuerons à faire évoluer Windows 11 en tant que point de connexion entre les personnes, les idées et les créations. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que de nouvelles expériences pour Windows 11 commencent à être disponibles, y compris une Preview d'Amazon Appstore disponible aux États-Unis, des améliorations de la barre des tâches et deux applications repensées : Media Player et Notepad. Nous avons hâte de voir ce que vous en ferez ».Lansweeper pense que l'une des raisons pour lesquelles l'adoption de Windows 11 est si faible est due aux exigences matérielles du système d'exploitation. La mise à niveau gratuite de Windows 11 n'arrive officiellement que pour les PC qui ont, au maximum, quatre à cinq ans. Les machines doivent également être équipées d'une fonction de sécurité appelée Trusted Platform Module (TPM), bien que vous puissiez installer Windows 11 manuellement sur de nombreux systèmes non pris en charge.Lansweeper a indiqué que sa précédente enquête portant sur 30 millions d'appareils Windows dans les entreprises avait révélé que seuls 45 % d'entre eux pouvaient bénéficier de la mise à niveau gratuite vers Windows 11.« De nombreuses organisations ont été dissuadées de devoir acheter de nouvelles machines répondant à ces conditions, tandis que d'autres sont simplement satisfaites de l'existence actuelle de Windows 10 qui continue d'être pris en charge jusqu'en 2025 », a déclaré Roel Decneut, directeur de la stratégie de Lansweeper, dans un communiqué. « À l'avenir, cette situation va probablement se poursuivre, à moins que les entreprises n'aient une raison impérieuse de procéder à une mise à niveau. »Le groupe de Redmond Microsoft pourrait mettre sur le marché un autre système d'exploitation dans les prochaines années. Les rapports initiaux indiquent que le développement de Windows 12 commencera dans le mois à venir. Cependant, les rumeurs doivent encore être traitées avec prudence. Selon le site Deskmodder, Microsoft a récemment recherché des employés pour soutenir l'équipe de développement.Dans son billet, Deskmodder.de a évoqué que ses informations était corroborées par le MVP Microsoft répondant au pseudonyme Twitter Swift on Security qui a tweeté qu'une source chez Microsoft lui avait dit : « Windows 12 est déjà en cours de développement, et il va nécessiter deux TPM ». Lorsque son tweet a été relayé, il a vite fait d'indiquer que c'était une blague et la vite effacée, s'excusant pour la confusion créée.Source : Lansweeper Que pensez-vous de cette faible adoption de Windows 11 par rapport à Windows XP ?Quel est votre avis sur Windows 11 ?Quelle version de Windows utilisez-vous ?