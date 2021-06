DirectX 12 Ultimate, qui peut permettre des graphismes immersifs avec des fréquences d'images élevées ;

DirectStorage pour des temps de chargement plus rapides et des mondes de jeu plus détaillés ;

Auto HDR pour une gamme de couleurs plus large et plus vive pour une expérience visuelle acceptable.

Nouvelles possibilités aux développeurs et aux créateurs

Selon Microsoft, le design et l'expérience utilisateur ont été simplifiés pour renforcer la productivité et inspirer la créativité. Du nouveau bouton Démarrer et de la nouvelle barre des tâches à chaque son, police et icône, tout a été fait intentionnellement pour donner le contrôle aux utilisateurs Windows et leur apporter un sentiment de calme et de facilité. Le bouton Start a été placé au centre et dorénavant, il permet de trouver plus facilement ce dont l’utilisateur a besoin. Start utilise la puissance du cloud et de Microsoft 365 pour montrer les fichiers récents de l’utilisateur, quelle que soit la plateforme ou l'appareil sur lequel l’utilisateur les a consultés auparavant, même si c'était sur un appareil Android ou iOS.« Windows a toujours eu pour objectif de vous aider à travailler comme vous le souhaitez, en vous offrant la flexibilité de plusieurs fenêtres et la possibilité de placer des applications côte à côte. Dans Windows 11, nous introduisons des agencements instantanés, des groupes instantanés et des bureaux pour vous offrir un moyen encore plus puissant de travailler en multitâche et de rester maître de ce que vous avez à faire. Ces nouvelles fonctionnalités sont conçues pour vous aider à organiser vos fenêtres et à optimiser la surface de votre écran afin que vous puissiez voir ce dont vous avez besoin comme vous le souhaitez dans une disposition visuellement claire », déclare Microsoft.Avec Windows 11, Microsoft introduit le Chat de Microsoft, Teams, intégré dans la barre des tâches. Il est désormais possible de se connecter instantanément par texte, chat, voix ou vidéo avec tous les contacts personnels, n'importe où, quelle que soit la plateforme ou l'appareil sur lequel ils se trouvent, sur Windows, Android ou iOS. Si la personne avec laquelle l’utilisateur se connecte n'a pas téléchargé l'application Teams, il est toujours possible de se connecter avec elle par SMS. Windows 11 offre également un moyen plus naturel de se connecter avec les amis et la famille par l'intermédiaire de Teams, en permettant de couper et de rétablir instantanément le son, ou de lancer une présentation directement depuis la barre des tâches.Et les Gamers alors ?Windows s’est nettement amélioré pour prendre en compte les besoins des gamers. « Le jeu a toujours été un élément fondamental de la nature de Windows. Aujourd'hui, des centaines de millions de personnes dans le monde jouent sur Windows et trouvent de la joie et une connexion avec leurs proches et leurs amis à travers le jeu. Windows 11 libère tout le potentiel du matériel de votre système, en mettant à votre service certaines des dernières technologies de jeu », souligne Microsoft. Windows 11 met en oeuvre :Windows 11 prend en charge les accessoires et périphériques de jeu PC de ses utilisateurs. Avec Xbox Game Pass pour PC ou Ultimate, les joueurs ont accès à plus de 100 jeux PC, avec de nouveaux jeux ajoutés, et il est toujours aussi possible de trouver des personnes avec qui jouer, qu'elles jouent sur PC ou sur console. Grâce à une collaboration fructueuse avec Amazon et Intel, qui utilise la technologie Intel Bridge, Microsoft annonce qu’elle prend désormais en charge, et ce, pour la première fois des applications Android sous Windows. Dès la fin de l'année, les utilisateurs pourront découvrir des applications Android dans le Microsoft Store et les télécharger via l'Amazon Appstore. L’utilisateur Windows peut enregistrer et publier une vidéo depuis TikTok ou utiliser Khan Academy Kids pour un apprentissage virtuel directement depuis votre PC.« Nous prenons des mesures pour ouvrir davantage le Microsoft Store afin de libérer de nouvelles opportunités économiques pour les créateurs et les développeurs. Nous permettons aux développeurs et aux éditeurs de logiciels indépendants (ISV) de proposer leurs applications, qu'elles soient conçues sous forme de Win32, d'applications Web progressives (PWA), d'applications Windows universelles (UWP) ou de tout autre framework, ce qui permet de toucher et d'engager davantage de personnes », souligne Microsoft. Microsoft a également engagé un changement progressif de sa politique de partage des revenus. Les développeurs d'applications peuvent désormais introduire leur propre commerce dans la boutique Microsoft et conserver 100 % des revenus. Cependant, les développeurs d'applications peuvent toujours utiliser la latefprme commerciale de Microsoft avec cette fois-ci, un partage des revenus.Pour l'informatique, Windows 11 est construit sur la base cohérente, compatible et familière de Windows 10. Le déploiement de Windows 11 reste similaire à ce qui est fait avec Windows 10. La mise à niveau vers Windows 11 sera comme une mise à jour de Windows 10. Les expériences de gestion familières que l’utilisateur a en place aujourd’hui comme Microsoft Endpoint Manager, la configuration du cloud, Windows Update for Business et Autopilot prendront en charge le prochain environnement de demain à mesure que l’utilisateur intégrere Windows 11.Tout comme avec Windows 10, la compatibilité des applications est effective sur Windows 11. Windows 11 est également sécurisé par sa conception, avec de nouvelles technologies de sécurité intégrées qui ajouteront une protection de la puce au cloud, tout en permettant la productivité et de nouvelles expériences. La configuration matérielle minimale requise pour Windows 11 est un PC équipé d'un processeur 64 bits à double cœur, de 4 Go de RAM et de 64 Go d'espace de stockage.Quelle version de Windows utilisez-vous ?Que pensez-vous de Windows 11 ?