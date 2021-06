les icônes de la barre des tâches sont centrées, ce qui donne à Windows un aspect résolument macOS (ne paniquez pas toutefois, elle peut être justifiée à gauche si vous êtes de la vieille école) ;

le menu Démarrer abandonne les tuiles vivantes au profit des applications épinglées ;

il y a un nouveau logo Windows : quatre rectangles de taille égale au lieu du trapèze que Microsoft utilisait pour Windows depuis la version 2012 de Windows 8 ;

toutes les icônes de Windows 11 ont été redessinées avec un dégradé plus coloré et un aspect légèrement plus 3D ;

Windows 11 aura des coins arrondis ;

lorsque vous cliquez sur le bouton de maximisation, vous obtenez des options sur la façon dont vous voulez verrouiller la fenêtre en place – côte à côte avec une autre application, une grille de trois ou une grille de quatre ;

il dispose de nouveaux fonds d'écran fantaisistes qui abandonnent les photos stylisées de lumière à travers les fenêtres pour quelque chose de plus floral ;

etc.

Microsoft a annoncé qu'il se préparait à dévoiler la prochaine génération de Windows lors d'un événement ce 24 juin et est resté avare de détails. Cependant, Internet regorge depuis quelques mois de plusieurs articles sur ce que sera cette prochaine génération : un présumé Windows 11. Jusque-là, la société a laissé libre cours aux rumeurs, mais s'est vue obliger de réagir lorsqu'un ISO du prétendu Windows 11 a été divulgué à quelques jours de la tenue de l'événement. Microsoft a en effet rapidement émis une série d'avis de retrait DMCA (Digital Millennium Copyright Act) à l'encontre de Google et divers sites distribuant l'ISO.Selon la société, « ces sites distribuent une copie confidentielle de la version inédite de Windows 11 ». La plainte indique que les droits d'auteurs sur l'ISO qui a fuité appartiennent à Microsoft, ce qui semble confirmer son authenticité et le nom du système d'exploitation. La plainte, déposée le 17 juin et consultable en ligne, vise le géant de la recherche Google pour avoir fait figurer l'article dans ses résultats de recherche. L'on ne sait pas si d'autres sites distribuant directement la fuite de l'ISO reçoivent également des avis de retrait, mais cela semble probable une fois qu'ils sont découverts. Voici un extrait du contenu de la plainte de Microsoft :« L'article de Beebom.com distribue l'ISO de Windows 11 (dont les droits d'auteur appartiennent à Microsoft). Veuillez retirer cet article des résultats de recherche. Il s'agit d'une copie divulguée de la version non publiée de Windows 11 ». Par ailleurs, malgré la plainte, Microsoft aurait réfuté l'idée selon laquelle cet ISO a été divulgué intentionnellement par ses équipes et démenti la rumeur alléguant que le nom du nouveau système d'exploitation est Windows 11. Sur d'autres sites, on peut lire que la fuite de l'ISO est une première version de Windows 11 datant de mai et n'est pas l'OS complet qui sera livré plus tard en octobre sous forme de mise à jour gratuite.Le système d'exploitation "next-gen" de Microsoft comporte de nombreuses révisions par rapport à l'actuel Windows 10, principalement autour d'une nouvelle couche d'interface utilisateur. D'après la fuite, Windows 11 est rempli de petits changements visuels, dont :Alors que Microsoft a annulé son système d'exploitation Windows 10X, l'entreprise réutilise clairement de grandes parties de ce travail avec Windows 11. Windows 10X a été conçu à l'origine pour les appareils à double écran, avant de s'orienter vers les ordinateurs portables traditionnels, puis d'être annulé. Windows 10X comprenait un certain nombre d'aspects raffinés et simplifiés de Windows, et la plupart de ces travaux sont présents dans cette version de Windows 11. Malheureusement, il ne semble pas y avoir de grandes mises à jour du Windows Store pour le moment.L'interface du Windows Store est en grande partie la même que celle qui existe actuellement dans Windows 10, avec un accès à toutes les mêmes applications qui sont disponibles aujourd'hui. Microsoft aurait travaillé sur un nouveau magasin d'applications pour Windows au cours des derniers mois, et les rumeurs suggèrent que ce sera un grand changement par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a promis de "débloquer de plus grandes opportunités économiques pour les développeurs et les créateurs" avec Windows, et cela se fera probablement sous la forme d'une nouvelle boutique.Microsoft serait en train de remanier sa boutique d'applications Windows pour permettre aux développeurs de soumettre n'importe quelle application Windows, y compris des navigateurs comme Chrome ou Firefox. Il envisagerait également d'autoriser les plateformes de paiement tierces dans les applications, ce qui permettrait aux développeurs d'éviter la commission que Microsoft prélève habituellement sur les systèmes d'achat in-app. De même, Microsoft améliore l'expérience Xbox dans ce prétendu Windows 11. La nouvelle application Xbox est désormais intégrée à Windows 11, offrant un accès rapide aux jeux Xbox Game Pass, aux parties sociales du réseau Xbox et à la boutique Xbox.La barre de jeu Xbox et le mode jeu Windows restent identiques à ceux de Windows 10 dans cette version préliminaire. Comme il s'agit d'une version préliminaire, il est probable que toutes les mises à jour prévues par Microsoft n'apparaissent pas encore. L'on attend de voir plus de changements dans les applications intégrées à Windows 11, mais la plupart d'entre eux ne semblent pas encore être présents. Une grande partie du système d'exploitation semble toutefois terminée.Source : Avis de retrait DMCA auprès de Google Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la réaction de Microsoft ?Avez-vous déjà testé l'ISO ? Si oui, quels sont vos commentaires ?