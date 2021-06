À quoi pourrait ressembler la prochaine génération de Windows ?

Que signifie une nouvelle génération de Windows pour les utilisateurs ?

Une archive ISO est disponible en téléchargement. Quid de son authenticité ?

La nouvelle interface utilisateur et le menu Démarrer du présumé Windows 11 ressemblent beaucoup à ce que l'on trouvait à l’origine dans Windows 10X. Microsoft avait simplifié Windows pour les appareils à double écran avant de laisser tomber ce projet. Sur le plan visuel, les plus grands changements à relever se trouvent le long de la barre des tâches. Microsoft y a centré les icônes des applications, l’a nettoyée et inclus un nouveau bouton et un nouveau menu Démarrer.Ce menu Démarrer mis à jour est une version simplifiée de ce qui existe à date dans Windows 10, sans les Live Tiles. Il comprend des applications épinglées, des fichiers récents et la possibilité d'éteindre ou de redémarrer rapidement les appareils Windows 11. Il est possible de le positionner dans le coin inférieur gauche. Si l'on ajoute à cela le mode sombre qui est également disponible, le présumé Windows 11 ressemble plus à une version plus raffinée de Windows 10 qu'à quelque chose de radicalement nouveau.Une nouvelle icône a été ajoutée à la barre des tâches de Windows. Elle est intitulée Widgets dans le système d'exploitation. Elle s'aligne sur les rumeurs qui suggéraient que Microsoft prévoyait de ramener les widgets dans Windows. Ceux-ci sont utiles pour glisser et fournir un accès rapide aux actualités, à la météo et à d'autres contenus Web.La prochaine génération de Windows devrait en sus être équipée d'équivalents modernes de la fonction de fenêtres en cascade qui existe dans le système d'exploitation depuis des années. On y accède au travers du bouton d'agrandissement disponible sur chaque fenêtre. Cette fonctionnalité ouvre la possibilité de placer avec célérité des fenêtres côte à côte ou les organiser en sections sur le bureau.Microsoft travaillerait depuis un certain temps sur un nouveau magasin d'applications pour Windows et les rumeurs suggèrent qu'il s'agira d'un grand changement par rapport au magasin existant. La firme a promis d'ouvrir de plus grandes opportunités économiques pour les développeurs et les créateurs avec Windows et cela viendra probablement sous la forme d'un nouveau magasin.Microsoft serait en train de remanier son Windows App Store pour permettre aux développeurs de soumettre n'importe quelle application Windows, y compris des navigateurs comme Chrome ou Firefox. Microsoft envisagerait également d'autoriser les plateformes commerciales tierces dans les applications, ce qui permettrait aux développeurs d'éviter la commission que Microsoft prélève habituellement sur les systèmes d'achat in-app.Par ailleurs, une nouvelle expérience de configuration est prévue. Très similaire à Windows 10X, elle guide les utilisateurs de nouveau matériel ou ceux qui effectuent une mise à niveau vers le nouvel OS à travers une série d'étapes de configuration de Windows. Cette expérience prête à l'emploi comprend également un nouveau son de démarrage qui se déclenche ensuite à chacune de ces phases.Microsoft entend en sus améliorer l’expérience Xbox. La nouvelle application Xbox devrait être intégrée à la prochaine génération de Windows, offrant un accès rapide aux jeux Xbox Game Pass, aux parties sociales du réseau Xbox et à la boutique Xbox. La barre de jeu Xbox et le mode jeu Windows restent identiques à ceux de Windows 10 dans cette version préliminaire.La perspective du passage à une nouvelle génération de Windows soulève un certain nombre de questions. Les licences Windows 10 existantes permettront-elles d’en faire usage ? Les mises à niveau seront-elles possibles ? Qu’en sera-t-il des coûts ? Les politiques de Microsoft en matière de mise à niveau de Windows 7 à Windows 10 laissent supposer une approche similaire pour la prochaine génération de Windows.Par ailleurs, le cycle de support consommateur de Windows 10 est court. Par exemple, Windows 10 21H1 - la version la plus récente - est pris en charge jusqu'en décembre 2022. Cela représente un cycle de vie d'environ 18 mois et il n'existe plus de politique d'extension du support pour Windows grand public. Lorsque l’OS n'est plus pris en charge, l’utilisateur est censé passer à la version suivante s’il désire continuer à bénéficier du support et des corrections de bogues. La dernière mise à jour de Windows 10 devrait tomber en 2023 au plus tard. En cas de non-respect de cette échéance, Microsoft la nécessité de fournir un support de Windows 10 au-delà de sa date de mise en rebut pourrait faire surface.Oui, le système d’exploitation entier est disponible en téléchargement en sus de toutes les images et vidéos visibles sur la toile.C’est dans le meilleur des cas une préversion de la prochaine génération du système d’exploitation dans le cas où son authenticité est avérée. En général, les éditeurs de système d’exploitation les réservent à un public d’utilisateurs plus avertis dans le cadre de tests avant la mise à disposition pour le grand public. Une version non authentique pour sa part posera des problèmes de sécurité certains. C’est donc un contenu à approcher avec prudence.Sources : Microsoft Baidu , TwitterQuelles fonctionnalités aimeriez-vous voir apparaître dans un éventuel Windows 11 ? En quoi vous seront-elles utiles ?