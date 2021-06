Découvrez les meilleurs applications et jeux avec des histoires et des collections organisées : Nous voulons que le Microsoft Store soit l'endroit où trouver toutes vos applications préférées, y compris celles dont vous n'avez pas encore entendu parler…*! Nous introduisons des Stories, un contenu éditorial riche pour vous tenir informé des meilleures applications et vous inciter à en faire plus avec votre appareil.





Nous voulons que le Microsoft Store soit l'endroit où trouver toutes vos applications préférées, y compris celles dont vous n'avez pas encore entendu parler…*! Nous introduisons des Stories, un contenu éditorial riche pour vous tenir informé des meilleures applications et vous inciter à en faire plus avec votre appareil. Exécutez vos jeux et applications mobiles Android préférés sur Windows : Nous avons également annoncé un partenariat avec Amazon pour amener leur catalogue d'applications et de jeux Android sur Windows. Les clients Windows pourront découvrir les applications Android dans le Microsoft Store et les acquérir via l'Amazon Appstore.





Nous avons également annoncé un partenariat avec Amazon pour amener leur catalogue d'applications et de jeux Android sur Windows. Les clients Windows pourront découvrir les applications Android dans le Microsoft Store et les acquérir via l'Amazon Appstore. Un «*pop-up*» Store qui aide à installer des applications à partir du Web Avec le nouveau pop-up Store, nous facilitons l'installation d'applications à partir du navigateur ; Lorsque vous cliquez sur un badge de téléchargement du Microsoft Store sur une page Web, le Microsoft Store s'affiche pour gérer l'installation, sans vous éloigner de ce que vous faisiez.



Avec le nouveau pop-up Store, nous facilitons l'installation d'applications à partir du navigateur ; Lorsque vous cliquez sur un badge de téléchargement du Microsoft Store sur une page Web, le Microsoft Store s'affiche pour gérer l'installation, sans vous éloigner de ce que vous faisiez. Un Microsoft Store plus ouvert pour les développeurs : Nous pensons que les boutiques d'applications doivent être fondées sur le choix, l'équité et l'innovation. Inspiré par ces principes, notre nouveau Microsoft Store prend deux étapes importantes pour répondre aux commentaires des développeurs sur ce qu'une boutique d'applications peut faire pour eux :

Prise en charge de plus de types d'applications : À partir d'aujourd'hui, les développeurs Windows peuvent publier tout type d'applications, quels que soient le framework d'application et la technologie de packaging, tels que Win32, .NET, UWP, Xamarin, Electron, React Native, Java et même des Progressive Web App. Les développeurs peuvent s'inscrire pour publier des applications desktop, ou créer et conditionner des PWA à l'aide de notre dernier outil open source PWABuilder 3.

Flexibilité et choix de la plateforme de commerce : De nombreux développeurs aiment la plateforme Microsoft Commerce en raison de sa simplicité, de sa distribution mondiale, de son intégration à la plateforme et de ses conditions de partage des revenus concurrentielles à 85/15 pour les applications et 88/12 pour les jeux. À partir du 28 juillet, les développeurs d'applications auront également la possibilité d'apporter leur propre plateforme de commerce ou une plateforme de commerce tierce dans leurs applications, et s'ils le font, ils n'ont pas besoin de payer de frais à Microsoft. Ils peuvent conserver 100% de leurs revenus ».

Nous pensons que les boutiques d'applications doivent être fondées sur le choix, l'équité et l'innovation. Inspiré par ces principes, notre nouveau Microsoft Store prend deux étapes importantes pour répondre aux commentaires des développeurs sur ce qu'une boutique d'applications peut faire pour eux :

Dans le cadre de ses annonces Windows 11 jeudi, Microsoft a révélé un changement de politique majeur pour inciter les développeurs à créer des applications pour le Microsoft Store : à partir du 28 juillet, si un développeur utilise son propre système de paiement ou un système de paiement tiers dans son application, Microsoft lui permettra de garder 100 pour cent des revenus. Mais l'accord a une mise en garde importante: il ne s'applique pas aux jeux.Cette omission brouille davantage le débat en cours sur les différences entre une application et un jeu ainsi que sur les politiques d'une vitrine de téléchargement régissant les applications, une distinction qui est l'un des principaux problèmes dans la bataille juridique en cours entre l'éditeur du jeu Fortnite, Epic Games, et Apple.Microsoft est en grande partie du côté de la distinction entre les applications et les jeux, car ses résultats en dépendent. Au cours du procès Epic, la société a déclaré qu'elle vendait du matériel Xbox coûteux à perte et qu'elle réalisait ses bénéfices grâce à la commission de 30% qu'elle prenait sur les ventes de jeux et les abonnements. Mais il semblait également que Microsoft disait que les jeux PC étaient différents : la société a récemment annoncé qu'elle réduirait sa commission des revenus des jeux dans le Microsoft Store qui va passer de 30 à 12% à partir du 1août.« Aujourd'hui, nous avons présenté Windows 11. Ce qui rend fait de Windows, c'est la variété d'applications disponibles – des jeux de base aux jeux occasionnels, des suites de productivité sophistiquées aux expériences sociales, des outils de créativité aux applications d'amateur de niche, des outils de développement aux environnements virtualisés entiers. .« Il y a quelques années, nous avons lancé le Microsoft Store sur Windows. Le Microsoft Store est désormais l'une des applications les plus utilisées sur les PC, et les clients nous disent qu'ils apprécient la commodité et l'assurance qu'il apporte, par rapport aux risques liés à l'installation d'applications à partir du Web. Cependant, les développeurs d'applications nous ont dit que les contraintes techniques et politiques intégrées aux fondations d'origine du Store rendaient parfois difficile la publication de leurs applications. Nous avons utilisé ces commentaires pour repenser et reconstruire le Microsoft Store, afin qu'il puisse répondre aux besoins des clients et des développeurs.« Aujourd'hui, nous sommes ravis de présenter un nouveau Microsoft Store bientôt disponible sur Windows 11 et Windows 10. Il vous aidera à découvrir et à installer les meilleures applications, jeux, films et même des offres spéciales, comme des remises de films uniques pour les membres Xbox Game Pass. Tout le contenu du Microsoft Store est testé pour la sécurité, la sécurité familiale et la compatibilité des appareils.« Nous avons donné à quelques éditeurs d'applications un aperçu de nos plans, et aujourd'hui, nous sommes ravis de partager que plusieurs applications impressionnantes, y compris Adobe Creative Cloud, Disney +, TikTok, Zoom et certaines de nos propres applications comme Microsoft Teams, Visual Studio , et même le Bloc-notes et Paint arriveront sur le Microsoft Store sous Windows.« Nous avons entièrement repensé le Microsoft Store, en faisant de la place pour plus de contenu, en gardant l'expérience utilisateur simple et réactive. Voici un aperçu de certaines des fonctionnalités à venir au cours des prochains mois*:Bien que la nouvelle option de partage de revenus à 100% ne s'applique pas aux jeux, il s'agit toujours d'un changement de politique important – un changement sur lequel le chef de Windows, Panos Panay, et le PDG de Microsoft, Satya Nadella, ont fait grand cas dans leurs remarques lors de la conférence de jeudi. Il ne nous reste plus qu'à voir si le nouveau modèle est suffisamment attrayant pour attirer davantage de développeurs sur le Microsoft Store et si la pression conduira d'autres détenteurs de plateformes comme Apple et Google à apporter des modifications similaires.Source : Microsoft Que pensez-vous de la décision de Microsoft de laisser aux développeurs 100 % de leurs revenus s'ils ne se servent pas de la plateforme de paiement de Microsoft, à condition que leurs applications ne soient pas des jeux ?Une pression possible qui pourrait être exercée sur d'autres détenteurs de vitrine de téléchargement comme Apple et Google ?