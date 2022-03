Windows 11 est désormais sur près de 20 % des PC, soit une augmentation de 16,1 % sur le mois de janvier,

Windows 10 reste la version la plus utilisée

Les enquêtes de AdDuplex portent sur environ 60 000 PC, ce qui constitue un échantillon relativement petit, mais qui permet d'observer les tendances générales en matière d'adoption de Windows. Comme indiqué plus haut, les derniers résultats de l’enquête montrent que Windows 11 est désormais utilisé par 19,3 % des PC Windows, soit une légère augmentation par rapport au rapport de janvier.En deuxième position, on trouve la version 21H2 de Windows 10, qui est la mise à jour que les utilisateurs reçoivent si leur PC ne répond pas aux exigences minimales pour Windows 11. Cette version était en quatrième position de l’enquête de AdDuplex en termes d'utilisation le mois dernier, avec 12,1 % de part d'utilisation, mais elle est maintenant à 21 %, échangeant sa place avec Windows 10 version 20H2.Le taux d'adoption élevé de cette mise à jour serait dû au fait qu'elle est très petite, ou alors au fait que de nombreux PC plus anciens ne sont pas en mesure d'obtenir Windows 11. La version 21H1 de Windows 10 reste la version la plus utilisée de Windows, avec une part d'utilisation de 27,5 %. Ce n'est qu'une très légère baisse par rapport au rapport du mois dernier, où elle était à 28,6 %. La version 20H2 de Windows 10 est passée à la quatrième place, avec 17,9 % des utilisateurs de Windows utilisant cette version.Les chiffres chutent rapidement pour les anciennes versions de Windows 10 : la version 2004 est à 7,9 %, la 1909 à 2,5 %, et la 1903 à 1,3 %. Les Windows Insiders représentent 0,3 % du gâteau, ce qui est en ligne avec les chiffres habituels.Au vu des graphiques d'AdDuplex, Windows 11 et Windows 10 version 21H2 augmentent simultanément à un rythme rapide, en ligne avec certaines des mises à jour les plus rapides dans le passé. Au cours de la même période, la version 20H2 de Windows 10 n'avait que 20 % de part d'utilisation. Bien sûr, deux mises à jour sont prises en compte cette fois, mais elles ont été publiées au cours de la même période. Individuellement, Windows 10 version 21H2 et Windows 11 ont presque atteint la même croissance dans le même laps de temps.La version 21H1 de Windows 10 est plus proche des nouvelles versions, puisqu'elle a également atteint une part d'utilisation d'environ 40 % dans les quatre mois suivant sa sortie. Cependant, la croissance de l'utilisation de Windows 11 semble avoir beaucoup ralenti au cours du mois de février, malgré l'ajout de quelques nouvelles fonctionnalités importantes, notamment la prise en charge des applications Android. Le 16 février, Microsoft a annoncé la première grande mise à jour de Windows 11 qui arrive avec une Preview d'Amazon Appstore pour les applications Android Notons que cette dernière fonctionnalité n'est actuellement disponible que pour les utilisateurs aux États-Unis et permettra d'accéder à plus de 1000 applications et jeux Android via le Microsoft Store. Il s'agit d'un nombre limité d'applications Android par rapport à ce que propose Google Play. Selon une rumeur du média allemand Deskmodder.de, qui évoque une source interne, le groupe de Redmond Microsoft pourrait mettre sur le marché un autre système d'exploitation dans les prochaines années. Microsoft pourrait commencer le développement de Windows 12 en mars. Le site allemand affirme qu'il dispose d'informations selon lesquelles le géant du logiciel de Redmond a commencé ou est sur le point de commencer le développement de Windows 12. Si cela est vrai, Microsoft le ferait quelques jours seulement après avoir fourni la mise à jour la plus importante de Windows 11 depuis son introduction. Selon le site Deskmodder, l'entreprise a récemment recherché des employés pour soutenir l'équipe de développement de ce projet.Dans son billet, Deskmodder.de a évoqué que ses informations était corroborées par le MVP Microsoft répondant au pseudonyme Twitter Swift on Security qui a tweeté qu'une source chez Microsoft lui avait dit : « Windows 12 est déjà en cours de développement, et il va nécessiter deux TPM ». Lorsque son tweet a été relayé, il a vite fait d'indiquer que c'était une blague et la vite effacée, s'excusant pour la confusion créée.Source : AdDuplex Quelle version de Windows utilisez-vous ?Que pensez-vous de Windows 11 ?