Windows 10 21H2 -- 28.5 % ;

Windows 10 21H1 -- 26.5 % ;

Windows 10 20H2 -- 10.8 % ;

Windows 10 1903 -- 1.3 % ;

Windows 10 1909 -- 2.4 % ;

Windows 10 2004 -- 8.1 % ;

Windows 10 1809 -- 2.4 %.

Les résultats de AdDuplex montrent que Windows 11 est actuellement installé sur 19,4 % des PC, soit une augmentation de seulement 0,1 point de pourcentage par rapport au mois dernier (19,3 %). Cependant, il y a deux fois plus d'utilisateurs qui utilisent une version Insider (0,6 %), ce qui pourrait être dû au fait que Microsoft essaie davantage de fonctionnalités expérimentales dans le canal Dev.Selon un rapport porduit par Riverbed, 34 % des appareils actuellement utilisés en entreprise ne peuvent pas fonctionner sous Windows 11. L'exigence du module de plateforme de confiance 2.0 étant la principale raison. Les exigences matérielles de Windows 11 peuvent rendre la migration difficile pour les entreprises possédant de nombreux appareils. Cela est d'autant plus problématique que les problèmes de chaîne d'approvisionnement peuvent rendre l'approvisionnement en nouveau matériel délicat.Selon un rapport produit par Riverbed, 34 % des appareils actuellement utilisés ne peuvent pas fonctionner sous Windows 11 , et bien que 22 % puissent être mis à niveau, 12 % devront être entièrement remplacés pour accueillir le dernier système d'exploitation.L'exigence du module de plateforme de confiance (TPM) 2.0 est la principale raison pour laquelle il faudra remplacer les appareils. Le rapport indique que 10 % des appareils devront être remplacés en raison de l'absence de TPM 2.0 et que 11 % devront être mis à niveau pour pouvoir utiliser le TPM 2.0 avant de passer à Windows 11.Selon les derniers chiffres, la part de Windows 10 est maintenant de :Windows 11 a doublé sa part d'utilisation au cours des deux derniers mois. Dans un billet de blog publié il y a quelques jours, Panos Panay, Chef de produit pour Windows chez Microsoft, a parlé de l'avenir de Windows 11 et a également annoncé que les mises à niveau du nouveau système d'exploitation ont été prises en charge par les utilisateurs à un rythme deux fois plus rapide que celui des mises à niveau de Windows 10.Panos Panay, a déclaré : « Windows a toujours eu pour but de vous aider à travailler comme vous l'entendez, en vous offrant la flexibilité de fenêtres multiples et la possibilité d'installer des applications côte à côte. Dans Windows 11, nous introduisons des agencements instantanés, des groupes instantanés et des bureaux pour offrir un moyen encore plus puissant de faire du multitâche et de rester au sommet de ce que vous devez faire. »« Ces nouvelles fonctionnalités sont conçues pour vous aider à organiser vos fenêtres et à optimiser la surface de votre écran afin que vous puissiez voir ce dont vous avez besoin comme vous le souhaitez dans une disposition visuellement claire. Vous pouvez également créer des bureaux distincts pour chaque partie de votre vie et les personnaliser à votre guise - imaginez avoir un bureau pour le travail, les jeux ou l'école », ajoute-t-il.Source : Adduplex Quel est votre avis sur le sujet ?