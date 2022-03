L'analyse des données provenant de millions d'appareils d'employés dans des centaines d'entreprises mondiales utilisant la plateforme de gestion de l'expérience numérique d'Aternity vise à mieux comprendre l'état de préparation de Windows 11.Les exigences matérielles de Windows 11 peuvent rendre la migration difficile pour les entreprises possédant de nombreux appareils. Cela est d'autant plus problématique que les problèmes de chaîne d'approvisionnement peuvent rendre l'approvisionnement en nouveau matériel délicat.Selon le rapport, 34 % des appareils actuellement utilisés ne peuvent pas fonctionner sous Windows 11, et bien que 22 % puissent être mis à niveau, 12 % devront être entièrement remplacés pour accueillir le dernier système d'exploitation.L'exigence du module de plateforme de confiance (TPM) 2.0 est la principale raison pour laquelle il faudra remplacer les appareils. Le rapport indique que 10 % des appareils devront être remplacés en raison de l'absence de TPM 2.0 et que 11 % devront être mis à niveau pour pouvoir utiliser le TPM 2.0 avant de passer à Windows 11.En outre, près de 20 % des périphériques devront être mis à niveau pour atteindre le minimum de 64 Go d'espace de stockage disponible pour migrer vers Windows 11.Le rapport recommande aux entreprises de procéder à un audit approfondi de leur inventaire de périphériques afin de déterminer ceux qui doivent être mis à niveau ou remplacés. Les auteurs du rapport notent : "Source : Riverbed Trouvez- vous ces résultats pertinents ?Votre entreprise fait-elle également face à des problèmes causés par les exigences matériels de Windows 11 ?