Windows 11 exigera que les nouveaux ordinateurs portables aient une caméra frontale dès 2023

Dans deux ans, votre ordinateur portable équipé de Windows 11 devra disposer d'une webcam. Ce n'est pas une prédiction, c'est un fait, car Microsoft l'exige. Dans le cadre de l'afflux d'actualités concernant son nouveau système d'exploitation, Microsoft a déclaré qu'à partir du 1janvier 2023, tous lesordinateurs portables fonctionnant sous Windows 11 devront avoir une caméra frontale. Pour le moment, la caméra frontale est encore optionnelle.Cette exigence matérielle semble être obligatoire pour tous les ordinateurs portables Windows 11 et non pour les ordinateurs de bureau à partir du 1janvier 2023. Dans le document d'exigences matérielles relatives à Windows 11, Microsoft note que la caméra frontale doit avoir une résolution au moins HD (1280 × 720 pixels) avec un minimum de 15 fps. Dans des conditions de faible luminosité, la caméra doit maintenir 10 images par seconde. Elle doit également prendre en charge l'exposition automatique et la balance des blancs automatique, note le document. Plus loin nous pouvons lire que Windows 11 pourrait ne pas prendre en charge ou fonctionner sur les ordinateurs portables sans caméras ou avec des caméras qui ne sont pas au moins HD à partir de 2023.Bien que la société n'ait pas fourni de commentaire concernant ses motivations, il semble que Microsoft force les webcams dans tous les ordinateurs portables Windows 11 pour s'assurer que les fabricants à petit budget n'ignoreront pas la webcam HD comme mesure de réduction des coûts (cela dit, les modules webcam HD ne sont pas vraiment chers, vous pouvez acheter une unité individuelle pour un peu plus d'un dollar sur des sites comme AliExpress). Il est également possible que Microsoft s'efforce d'exiger la prise en charge de Windows Hello sur les ordinateurs portables, une fonctionnalité qui améliorerait l'expérience utilisateur et la sécurité des appareils. Mais tout cela n'est que spéculation.Microsoft déclare que « si un bouton de caméra dédié est implémenté, il peut s'agir d'un bouton de caméra à double action avec la possibilité de détecter "une demi-pression" et "une*pression complète" en tant qu'actions distinctes ou un bouton de caméra à action unique qui ne ne prend pas en charge une fonctionnalité "demi-presse" ». Les raisons exactes de la configuration matérielle requise pour Windows 11 restent floues dans le document, bien qu'elles soient susceptibles d'activer Windows Hello, qui est le système de reconnaissance faciale de Microsoft pour une connexion pratique sans mot de passe.La nouvelle exigence pourrait provoquer un tollé parmi les défenseurs de la vie privée dans un contexte de craintes que les géants de la technologie aient un accès non sollicité aux caméras ou aux microphones des ordinateurs portables (ou de tout matériel).De même, cela pourrait également donner aux OEM une chance de présenter leurs ordinateurs portables avec un bouton de sourdine dédié pour le microphone et une caméra avec obturateur de caméra pour couvrir l'objectif. Notamment, le document de Microsoft recommande aux OEM d'ajouter des « contrôles physiques sous la forme d'obturateurs de confidentialité de la caméra » et « d'inclure éventuellement des LED de notification (NLED) ou un indicateur LED à l'antenne qui fournit une notification visuelle lorsque la caméra est en cours d'utilisation ». Apple avait résolu ce problème avec iOS 14 avec des indicateurs lumineux LED qui alertent essentiellement un utilisateur lorsque des applications ou des programmes accèdent à la caméra ou au micro.Source : exigences hardware Microsoft Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer cette décision ?