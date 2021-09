Windows 11 : les appareils ne répondant pas aux exigences matérielles minimales ne pourront plus profiter de l'OS via le programme Insider

Étant donné que ces appareils ne répondent pas aux nouvelles exigences matérielles, il peut y avoir des problèmes et des bogues qui ont un impact sur l'expérience de Windows 11 sur ces PC et qui peuvent ne pas être corrigés.

Si à un moment donné quelque chose ne va pas sur l'un de ces PC qui nécessite de revenir à Windows 10, vous pouvez utiliser l'outil de création de média ici pour revenir à Windows 10. Ces PC ne recevront pas une autre exception et ne seront pas autorisés à effectuez à nouveau la mise à niveau vers les versions de Windows 11 Insider Preview. Ils seront traités comme un nouveau PC et les exigences matérielles minimales seront appliquées comme indiqué ci-dessus.

Une fois que Windows 11 sera généralement disponible, ces PC seront désactivés du flighting et ne pourront pas recevoir les futures versions de Windows 11 Insider Preview. Ces PC doivent effectuer une nouvelle installation sur Windows 10 avec les supports (ISO) que nous fournissons et peuvent ensuite rejoindre le Release Preview Channel pour prévisualiser les mises à jour de Windows 10.

Lorsque Microsoft a publié les préversions de Windows 11 au cours de la dernière semaine de juin, elles étaient disponibles pour tous les appareils faisant partie du canal Dev à ce moment-là. Les appareils non pris en charge pouvaient également profiter de Windows 11 via le canal Dev de Insider Preview, mais cette solution de contournement pourrait bientôt cesser de fonctionner.Si vous avez un appareil non pris en charge et que vous êtes sur Dev Channel, vous ne recevrez aucune mise à jour au-delà de Windows 11 version 21H2. Le canal de développement est conçu pour offrir un accès anticipé aux versions et fonctionnalités Windows non annoncées.Windows 11 devrait être lancé le 5 octobre et Microsoft prépare actuellement le canal Dev pour la prochaine version du système d'exploitation qui devrait sortir à l'automne 2022.Le programme Windows Insider a des exigences différentes de Windows 11 lui-même. Si votre matériel n'est pas pris en charge et qu'il fait partie du programme Windows Insider, vous pouvez actuellement télécharger et tester les versions préliminaires de Windows 11 sans rencontrer de problèmes de compatibilité.Cependant, il y a un hic : si votre appareil ne prend pas en charge Windows 11 et qu'il se trouve dans le canal Dev, vous n'obtiendrez les mises à jour de prévisualisation que jusqu'à la sortie officielle. Microsoft a été très clair sur le fait que les appareils non pris en charge n'auraient pas accès aux versions de Windows 11 au-delà de la version 22000 depuis le tout début.Dans un billet publié le 24 juin, l'éditeur a indiqué :« Bien que nous recommandions que tous les PC répondent aux exigences matérielles complètes pour Windows 11, nous autorisons quelques exceptions limitées lorsque nous appliquons ces nouvelles restrictions. Tous les Windows Insiders qui ont déjà installé des builds à partir du canal Dev sur leurs PC jusqu'au 24 juin 2021 seront autorisés à continuer d'installer les builds Windows 11 Insider Preview même si leur PC ne répond pas aux exigences matérielles minimales. Les Insiders avec des PC déjà dans le canal Dev ont installé et donné des commentaires sur les versions avec les fonctionnalités de Windows 11 depuis l'année dernière. Notre façon de dire merci est d'aller de l'avant et de leur donner l'occasion de voir tout s'assembler. Cependant, cela s'accompagne de certains compromis importants sur lesquels nous souhaitons attirer l'attention*:Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessous, Microsoft éjecte désormais les PC Windows 11 non pris en charge à partir du programme Windows Insider.Si votre processeur n'est pas officiellement pris en charge, vous devrez bientôt revenir à Windows 10 pour continuer à recevoir des mises à jour régulières. Microsoft applique cette politique pour éviter les problèmes de compatibilité potentiels et elle est similaire à la stratégie suivie par la société pour les téléphones Windows non éligibles pour Windows 10 Mobile.« Votre PC ne répond pas à la configuration matérielle minimale requise pour Windows 11. Votre appareil n'est pas éligible pour rejoindre le programme Windows Insider sur Windows 11. Veuillez installer Windows 10 pour participer à Windows Insider dans le canal de prévisualisation des versions », indique le message d'erreur.Il n'est pas encore clair si ces appareils non pris en charge dans le programme Windows Insider sont autorisés à télécharger les mises à jour cumulatives mensuelles.Source : Microsoft