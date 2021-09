Un peu moins de 40 % des utilisateurs de Windows savaient que Windows 11 allait bientôt sortir.



Quarante-cinq pour cent des utilisateurs ne sont pas sûrs d'installer le nouveau système d'exploitation lorsqu'il sera disponible, même s'il sera téléchargeable gratuitement.



Deux utilisateurs sur trois ne sont pas sûrs que leur ordinateur sera en mesure de répondre aux exigences matérielles rigoureuses que Microsoft a définies pour son nouveau système d'exploitation.

Pas sûr : 38%

Possibilité d'exécuter des applications Android : 14 %

Nouvelle apparence : 13 %

Capacités d'optimisation des jeux : 13 %

Fonctions de sécurité supplémentaires : 11 %

Dictée vocale avec ponctuation automatique : 4 %

Widgets 3 %

Boutique d'applications Windows améliorée 2

Autres 2

Le tout dernier système d'exploitation, Windows 11, doit être officiellement lancé le 5 octobre. Comme il arrive juste après Windows 10, un succès selon la plupart des critères, le dernier système d'exploitation sera-t-il un échec ou inversera-t-il la tendance ?Les mises à jour de Windows ne font peut-être pas l'objet de la même fanfare que, par exemple, un nouvel iPhone ou une nouvelle plateforme de jeux, mais la portée même de Windows signifie que des millions de personnes sont susceptibles d'être affectées par le nouvel OS. Microsoft a annoncé en juin que Windows 11 représenterait un changement majeur dans les fonctionnalités et le premier changement de nom depuis le lancement de Windows 10 en 2015. Les fonctionnalités attendues comprennent un menu de démarrage et une interface repensés, la possibilité d'exécuter des applications Android à partir d'un PC et des fonctions de sécurité améliorées.Pour évaluer la notoriété et l'enthousiasme de Windows 11, une enquête a été menée auprès de plus de 1 000 utilisateurs américains de Windows sur leurs projets de mise à niveau.Seuls 38 % des utilisateurs actuels de Windows ont déclaré être au courant qu'un changement majeur allait être apporté au système d'exploitation. Par ailleurs, deux utilisateurs sur trois ne savent pas si leur ordinateur dispose du matériel nécessaire pour effectuer le changement, et 45 % ne sont pas sûrs de télécharger la mise à jour lorsqu'elle commencera à être diffusée début octobre.Que les utilisateurs soient ou non au courant de l'arrivée de ce changement, il risque d'affecter des dizaines de millions de personnes dans le monde. Windows est depuis longtemps le système d'exploitation le plus dominant sur les ordinateurs de bureau, et de loin. Bien que le système d'exploitation Mac d'Apple ait gagné du terrain, en juin 2021, la part de marché mondiale de Windows était estimée à environ 73 %.Les utilisateurs de Windows plus âgés étaient plus susceptibles de dire qu'ils savaient que la mise à jour allait arriver. Seuls 28 % des utilisateurs âgés de 18 à 24 ans étaient au courant de l'arrivée d'un nouveau système d'exploitation, contre 56 % des utilisateurs âgés de plus de 55 ans.La plupart des utilisateurs hésitent à installer la mise à jourBien qu'une minorité d'utilisateurs aient été informés de l'arrivée de la mise à jour avant de participer à l'étude, environ 41 % d'entre eux ont déclaré qu'ils installeraient la mise à jour lorsque leur tour viendrait.Les jeunes utilisateurs étaient plus susceptibles que les plus âgés d'indiquer qu'ils effectueraient la mise à jour vers Windows 11, tandis que les utilisateurs plus âgés étaient plus susceptibles d'être indécis. Néanmoins, la réponse la plus courante dans la plupart des groupes d'âge est l'incertitude. Dans l'ensemble, 45 % des utilisateurs de Windows n'ont pas encore décidé s'ils allaient installer le dernier système d'exploitation sur leur machine.Ceux qui décident de faire le saut vers Windows 11 profiteront d'une foule de nouvelles fonctionnalités : 38 % des personnes interrogées ont déclaré ne pas savoir laquelle les enthousiasmait le plus. Globalement, la possibilité d'exécuter des applications Android à partir d'un ordinateur Windows est la fonctionnalité la plus attendue, suivie d'une nouvelle interface et de capacités de jeu améliorées. Ces trois fonctionnalités ont suscité un enthousiasme similaire de la part des utilisateurs.Les fonctionnalités les plus intéressantes de Windows 11 :Parmi les fonctionnalités les plus appréciées, l'apparence redessinée et la possibilité d'exécuter des applications Android sont les plus fortement corrélées au fait que les utilisateurs déclarent qu'ils effectueront une mise à niveau lors de la sortie du nouveau système d'exploitation. Environ 52 % des utilisateurs qui ont déclaré que la nouvelle apparence était la fonctionnalité qui les enthousiasmait le plus ont indiqué qu'ils passeraient à la nouvelle version le mois prochain, tandis que près de la moitié de ceux qui étaient les plus enthousiastes à l'idée d'utiliser des applications Android sur leurs ordinateurs prévoient de passer à la nouvelle version.Environ 14 % des utilisateurs de Windows ont déclaré que la possibilité d'exécuter des applications Android depuis leur ordinateur était la fonctionnalité qui les enthousiasmait le plus. Cela signifie que les utilisateurs n'auront pas à basculer entre leur téléphone et leur ordinateur pour explorer les médias sociaux ou jouer à des jeux dans l'application, et que l'aspect et la convivialité des applications seront très similaires sur les deux appareils. De plus, ce changement pourrait avoir un impact sur un grand nombre d'Américains : environ 47 % des utilisateurs américains de smartphones ont un Androïd.Une nouvelle interface utilisateur est une autre caractéristique populaire de Windows 11. Mais les utilisateurs d'un Mac trouveront le nouveau système d'exploitation de Microsoft assez familier. Le bouton de démarrage de Windows sera déplacé du côté gauche de la barre d'outils vers le milieu, et la sensation générale des fenêtres, des menus et des boutons penchera vers le style épuré d'Apple, avec des coins arrondis et des ombres doucesWindows 11 ajoutera également l'auto HDR et DirectStorage, des fonctionnalités tirées de la console de jeu Xbox de Microsoft. Ces fonctions permettent d'améliorer l'imagerie (si le matériel de l'ordinateur le permet) et d'accélérer le chargement des jeux. Il est intéressant de noter que ceux qui utilisent leur PC pour jouer sont parmi les moins susceptibles de dire qu'ils prévoient de passer à Windows 11 (40 %), bien que cela puisse s'expliquer par les limitations matérielles et le coût souvent élevé de la construction d'une plate-forme de jeu.Certaines des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes de Windows 11 s'accompagnent d' exigences matérielles élevées , notamment des types spécifiques de processeurs, de mémoire vive et de stockage, de cartes graphiques et, de manière quelque peu controversée, d'une puce de sécurité Trusted Platform Module (TPM) 2.0.Les cartes graphiques, la RAM et le stockage sont relativement simples à ajouter à un ordinateur, mais ils ne sont évidemment pas gratuits. Mais les experts ont suggéré que les ordinateurs achetés avant 2019 n'auront probablement pas le processeur ou le module TPM requis, selon Microsoft, pour sa mise à jour "gratuite" de Windows 11.Microsoft a créé une application qui permettra aux utilisateurs de savoir s'ils ont les exigences techniques pour la mise à jour, mais elle est encore en développement et en test bêta. Deux personnes sur trois interrogées dans le cadre de l'enquête ont déclaré qu'elles ne savaient pas si leur ordinateur serait en mesure de gérer la mise à niveau d'un point de vue matériel, tandis que cinq pour cent sont certains que leur machine ne dispose pas du matériel nécessaire.Alors que les utilisateurs de Windows ont beaucoup à attendre d'un nouveau système d'exploitation rationalisé et facile à utiliser, l'incertitude concernant le matériel est à l'origine de celle concernant la mise à niveau des utilisateurs lors du lancement de Windows 11.Étant donné que la configuration matérielle requise pour Windows 11 risque de laisser certains utilisateurs sur le carreau, l'adoption de Windows 11 pourrait être ralentie par le fait que les utilisateurs s'accrochent à Windows 10 ou mettent à niveau leur ordinateur au fil du temps.Cela risque également d'affecter l'enthousiasme des utilisateurs pour certaines fonctionnalités. Après tout, si l'appareil ne dispose pas du processeur nécessaire pour améliorer l'expérience de jeu, pourquoi s'enthousiasmer pour une fonctionnalité que l'on ne peut même pas utiliser ?L'enquête a été menée auprès de 1 042 adultes américains qui utilisent Windows comme système d'exploitation principal, et a eu lieu en ligne le 17 septembre 2021.Source : Savings.com Trouvez-vous l'enquête pertinente ?Quel est votre avis sur le nouveau Windows 11 ? pensez-vous l'installer ?Quelles sont les raisons qui font que vous ne le ferez pas ?