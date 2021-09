Windows 11 : Microsoft publie son OS sur le canal Release Preview, la dernière étape avant le déploiement général prévu le 5 octobre

Canal de développement : Le canal de développement est parfait pour les utilisateurs hautement techniques qui aiment être les premiers à voir les dernières fonctionnalités et mises à jour pour tout ce qui concerne Windows. Ce ne sont pas toujours des versions stables, et parfois vous verrez des problèmes qui bloquent les activités clés ou nécessitent des solutions de contournement. Les commentaires aident les ingénieurs à apporter des correctifs et des modifications majeurs au dernier code.



Le canal bêta est parfait pour les premiers utilisateurs qui souhaitent avoir un aperçu de la prochaine évolution du système d'exploitation ou valider les dernières mises à jour et fonctionnalités de Windows, mais qui ont toujours besoin de mises à jour fiables et validées par Microsoft. Dans le cadre du canal bêta, vous verrez des versions liées à une version spécifique à venir, comme 20H1 ou 20H2. Vos commentaires seront particulièrement importants ici, car ils aideront les ingénieurs à s'assurer que les problèmes clés sont résolus avant les versions majeures. Release Preview Channel : Dans le Release Preview Channel, vous obtiendrez la prochaine version de Windows avant sa disponibilité générale, avec des mises à jour de qualité avancées et certaines fonctionnalités clés.

Sur votre PC Windows 10 existant, rendez-vous dans les Paramètres de votre PC et cliquer sur « Mise à jour et sécurité » puis « Programme Windows Insider » Cliquez sur le bouton Commencer et associez le compte Microsoft que vous avez utilisé pour vous inscrire en tant que Windows Insider. Lorsque vous êtes invité à choisir vos paramètres Insider, sélectionnez l'anneau Release Preview. Confirmez et acceptez les conditions de Microsoft, puis redémarrez votre PC. Retournez dans Paramètres> Mise à jour et sécurité, et vous devriez voir une nouvelle bannière avec la mise à jour facultative vers Windows 11. Cliquez sur l'option de téléchargement et d'installation et suivez les instructions pour obtenir Windows 11 plus tôt.

Nous avons corrigé un problème qui modifiait la langue actuelle de l'interface utilisateur de l'appareil. Cela se produit lors d'un scénario d'installation du module linguistique OOBE (Unattended out-of-box experience) sur un ordinateur de bureau.

Nous avons corrigé un problème qui entraînait une erreur d'heure système d'une heure après un changement d'heure d'été (DST).

Nous avons résolu un problème qui faisait disparaître l'application Gestionnaire de serveur après l'avoir utilisée pour supprimer les fonctionnalités Hyper-V sur Windows Server 2022.

Nous avons résolu un problème avec l'analyse des formats d'heure dans les journaux d'événements. Ce problème se produit lorsque vous excluez les millisecondes.

Nous avons corrigé un problème qui faisait que le service DnsCache augmentait l'utilisation du processeur à 100 %. Par conséquent, l'appareil cesse de répondre.

Nous avons fourni aux administrateurs la possibilité de réinitialiser le zoom par défaut pour les boîtes de dialogue HTML en mode Microsoft Edge Internet Explorer.

Nous avons résolu un problème qui interrompait les appels au minipilote Windows Image Acquisition (WIA) pour les périphériques Windows Portable Devices (WPD) auxquels vous accédez à l'aide de WIAMgr.

Nous avons corrigé un problème qui faisait que les applications, telles que Microsoft Outlook, cessait soudainement de répondre lors d'une utilisation normale. Cela se produit si l'application a créé et supprimé des éléments d'interface utilisateur sur un thread d'arrière-plan qui ne reçoit plus de messages.

Nous avons résolu un problème avec le complément Microsoft Outlook qui vous empêchait de fournir une entrée après avoir sélectionné Répondre .

Nous avons corrigé un problème qui ne parvenait pas à conserver l'état NumLock après un redémarrage rapide.

Nous avons résolu un problème de partage d'écran à l'aide de Microsoft Teams. Le contenu protégé, tel qu'un e-mail de gestion des droits numériques (DRM), apparaît en noir pour le présentateur, mais apparaît transparent pour tous les autres.

Nous avons corrigé un problème qui pouvait empêcher le dessin à l'écran à l'aide de Windows Context::UpdateRgnFromRects de fonctionner.

Nous avons corrigé un problème qui pouvait provoquer une distorsion dans l'audio que Cortana et d'autres assistants vocaux capturent.

Nous avons supprimé la limitation de 25 sélecteurs de trafic maximum dans le client et le serveur Windows Internet Key Exchange (IKE) natifs.

Nous avons corrigé un problème qui ne parvenait pas à afficher la boîte de dialogue PIN de la carte à puce lorsque vous êtes connecté à un réseau privé virtuel (VPN). Ce problème se produit après la mise à niveau vers Windows 10, version 2004.

Nous avons corrigé un problème qui provoquait une fuite de mémoire dans lsass.exe lorsque le tampon pTokenPrivileges n'était pas libéré.

Nous avons résolu un problème avec une fuite de pool non paginé (NPP) à partir de la balise de pool UxSF. Cette fuite se produit lorsque lsass.exe arrête de traiter les appels SSPI (Security Support Provider Interface) asynchrones.

Nous avons corrigé un problème qui empêchait le chargement du pilote xhunter1.sys . Par conséquent, certains jeux ne peuvent pas s'exécuter lorsque vous activez l'intégrité du code protégé par l'hyperviseur (HVCI).

Nous avons résolu un problème qui empêchait Windows de fonctionner si vous déployez une stratégie d'intégrité du code sans règles de mode utilisateur.

Nous avons amélioré les performances de MsSense.exe dans les environnements avec des applications UDP (User Datagram Protocol) qui nécessitent une bande passante élevée.

Nous avons corrigé une instabilité du mode éditeur de méthode d'entrée (IME) dans le scénario RemoteApp. Vous devez installer cette mise à jour sur le serveur Remote Desktop et le client Remote Desktop.

Nous avons corrigé un problème qui rendait floues les icônes d'actualités et d'intérêts lorsque vous utilisez certaines résolutions d'écran.

Nous avons corrigé une fuite de mémoire de pool paginée des clés de registre pour l'ID de bureau virtuel qui se produit dans explorer.exe .

Nous avons corrigé un problème qui empêchait LogonUI.exe de fonctionner car la manipulation directe ne démarre pas.

Nous avons corrigé un problème qui faisait que les actualités et les centres d' intérêt s'affichaient dans le menu contextuel même lorsque vous l'aviez désactivé sur un appareil.

Nous avons résolu un problème qui faisait échouer la configuration de la prise en charge de plusieurs bases de données d'artefacts dans les centres de données pour les artefacts SAML (Security Assertion Markup Language).

Nous avons corrigé un problème qui faisait échouer la fonction LsaLookupSids() . Cela se produit lorsqu'il existe des identificateurs de sécurité (SID) pour les utilisateurs qui n'existent plus dans un groupe contenant des utilisateurs de confiance inter-domaines.

Nous avons résolu un problème qui ne parvenait pas à appliquer le paramètre post_logout_redirect_uri= lorsque vous utilisez un fournisseur de revendications externes.

Nous avons corrigé un problème de blocage dans le redirecteur WebDav qui se produit lorsqu'il tente de lire un fichier à partir du TfsStore local. Par conséquent, le système cesse de répondre.

Nous avons corrigé un problème qui provoquait une erreur d'arrêt après un redémarrage.

Nous avons résolu un problème avec la redirection de la liste des sites en mode entreprise d'Internet Explorer 11 vers Microsoft Edge. Dans certaines circonstances, la redirection ouvre un site dans plusieurs onglets dans Microsoft Edge.

Nous avons supprimé un lien hypertexte qui pouvait empêcher l'application Input de fonctionner lorsque vous entrez pour la première fois du contenu pinyin flou.

Nous avons corrigé un problème d'activation pour l'application Input.

Nous avons corrigé un problème qui faisait que les applications perdaient le focus lorsque la barre des tâches n'était pas en bas de l'écran.

Nous avons corrigé un problème qui signale toujours la révision de version de mise à jour (UBR) comme zéro (0) sur un appareil lors de l'inscription au service de gestion des appareils mobiles (MDM).

Nous avons corrigé un problème avec PropertyGet dans JScript9.dll .

Nous avons mis en place une stratégie de groupe pour la clé de registre ci-dessous :

Clé : HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PointAndPrint Valeur : RestrictDriverInstallationToAdministrators



Microsoft devrait commencer le déploiement de Windows 11 le 5 octobre. Cependant, comme la nouvelle version est quasiment prête pour la production, vous pouvez la télécharger plus tôt à l'aide du programme Windows Insider.Pour mémoire, le programme Windows Insider est un programme de test conçu pour que les développeurs explorent de nouvelles fonctionnalités et préparent leurs applications pour la dernière version. Mais il est également ouvert à tous ceux qui souhaitent faire part de leurs commentaires et contribuer à façonner l'avenir du système d'exploitation. Le programme est disponible en trois niveaux de préparation différents (Dev, Beta et Release Preview Channels) pour se familiariser avec les améliorations et soumettre des commentaires.C'est donc à cette dernière étape que se trouve Windows 11 ; vous pouvez utiliser le Release Preview Channel pour mettre à niveau un ordinateur compatible avant qu'il ne soit généralement disponible. Cependant, étant donné qu'il s'agit toujours d'une préversion, il existe un petit risque de problèmes que Microsoft effectue les dernières corrections avant que le système ne soit publié en disponibilité générale.Si votre ordinateur est compatible avec le nouveau système d’exploitation ( utilisez l'utilitaire PC Health Check pour le vérifier ) et que vous êtes un Insider (si ce n'est pas le cas vous pouvez le faire en vous inscrivant ici ), voici comment effectuer l’installation :Le numéro de build dans le canal Release Preview est 22000.194, la même version publiée sur le canal Beta le 16 septembre.Microsoft prévient que le déploiement sera progressif et concernera d'abord les machines les plus récentes. Si vous ne voulez pas attendre, il sera toujours possible de réaliser une installation manuelle en allant sur le site de l'éditeur et en utilisant par exemple l'assistant de mise à jour. L'éditeur a publié des fichiers ISO pour Windows 11 build 22000.194.Si vous n’êtes pas encore prêt à profiter du nouveau système d’exploitation, vous pouvez très bien rester sur Windows 10. Il suffit dans ce cas de sélectionner le bouton « Rester sur Windows 10 pour le moment » dans les Paramètres de mise à jour comme indiqué sur la capture d’écran ci-dessus.Pourquoi y a-t-il deux mises à jour ? Parce que cela dépend de la version de Windows 10 installée sur votre PC. S’il s’agit de la version 21H1, vous récupérerez la build 19043.1263 et si c’est la version 21H2, vous pourrez télécharger la build 19044.1263. Avec cette mise à jour, Microsoft a indiqué corriger de nombreux bogues :Source : Microsoft