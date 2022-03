Processeur : 1 gigahertz (GHz) ou plus avec deux cœurs ou plus sur un processeur 64 bits compatible ou un système sur une puce (SoC).

Depuis le 5 octobre de l’année dernière, les utilisateurs dont le matériel remplit les critères de compatibilité de Windows 11 peuvent avoir accès au nouveau système d’exploitation. Microsoft aurait ajouté une fonctionnalité qui affiche une ligne de texte dans la partie inférieure droite du bureau Windows 11 et un avertissement similaire dans l'application Paramètres pour tout système qui ne répond pas aux normes rigoureuses de la dernière version du système d’exploitation. Le message est court et précis : « La configuration requise n'est pas respectée. Allez dans les Paramètres pour en savoir plus. »Compte tenu de la volonté de Microsoft de permettre à chacun de profiter au mieux de Windows 11, pour certains analystes, « il n'est pas vraiment surprenant que la société ait adopté une telle position pour encourager les gens à n'installer le système d'exploitation que sur du matériel adapté ».La visite des paramètres suggérée par le filigrane entraîne l'affichage d'un autre avertissement concernant la configuration requise non respectée. Il semble toutefois que l'installation de Windows 11 sur un tel matériel n'entraîne aucun effet secondaire négatif.Microsoft a commencé à tester les annonces publicitaires pour certains de ses autres produits au sein de l’explorateur de fichiers sur les appareils utilisant la dernière build de Windows 11 Insider. La nouvelle fonctionnalité vient au grand jour via un insider qui a procédé au partage d’une capture d'écran d'une notification publicitaire affichée au-dessus de la liste des dossiers et des fichiers de l'explorateur de fichiers. La situation a ravivé des comparaisons avec Linux après l’apparition de publicités dans le menu démarré de Windows 10.Cependant, juste derrière, Microsoft a déclaré que les publicités au sein de l’explorateur de fichiers de Windows 11, qui lui valent des comparaisons avec Linux, étaient expérimentales et pas censées être visibles. L’entreprise a immédiatement annoncé dans le même temps leur désactivation. Microsoft a déjà mis en garde contre les « dommages » potentiels de ces systèmes, et aurait déclaré que certaines mises à jour de sécurité pourraient ne pas être fournies aux systèmes non pris en charge.Les exigences matérielles strictes de Microsoft pour Windows 11 sont bien connues, et la méthode pour les contourner est probablement aussi connue de tous ceux qui ont besoin d'exécuter Windows 11 sur des ordinateurs plus anciens ou dans un environnement virtuel. Même en cas de contournement, Microsoft prend soin de prévenir les utilisateurs, ce qui peut s'avérer fastidieux dans les environnements d'entreprise.Toutefois, les avertissements ne sont pas aussi contraignants que les exigences matérielles, qui ont empêché le logiciel Windows 11 de fonctionner sur d'innombrables machines qui ne répondaient pas aux critères requis.Pour installer ou mettre à niveau vers Windows 11, les appareils doivent répondre à la configuration matérielle minimale suivante :En novembre 2021, le dernier système d'exploitation de Microsoft n'était présent que sur 0,21 % des systèmes inclus dans une enquête portant sur 10 millions de biens informatiques, contre 3,62 % pour Windows XP.Microsoft n'a pas répondu à la question de savoir s'il prévoyait de prendre des mesures supplémentaires à l'encontre de ceux qui exécutent Windows 11 sur du matériel non qualifié. Le fabricant de Windows a mis en place un certain nombre de restrictions sur les copies non enregistrées de Windows 10, mais les exigences matérielles ne sont pas les mêmes que la violation des conditions de service.Microsoft s'exposerait à un sérieux retour de bâton en termes de relations publiques s'il commençait à restreindre l'utilisation de Windows 11 sur du matériel non qualifié après avoir contrarié les gens en imposant des exigences matérielles strictes dès le départ.Microsoft a déjà déclaré que les installations de Windows 11 sur du matériel non pris en charge n'auront pas droit aux mises à jour, bien que le moment et la manière dont cette limite est décidée restent flous, car cette fonctionnalité aurait été inutile si ce moment était déjà venu.Par le passé, Microsoft a utilisé des avertissements similaires pour les versions non activées de Windows, et restreint les fonctionnalités telles que le mode sombre, les paramètres de personnalisation et les thèmes qui ne peuvent être modifiés qu'une fois le système activé.Qu'en pensez-vous ?