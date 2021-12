Aujourd'hui, avec la sortie de la dernière version de Windows 11, toute personne qui installe WSL via la ligne de commande recevra la version Store par défaut. En l'installant de cette manière, les utilisateurs n'ont plus à se soucier de vérifier manuellement les mises à jour, car elles peuvent être gérées par le Store comme pour toute autre application. Microsoft a également introduit un moyen de passer à cette version de l'application.Cela fait déjà deux mois que Microsoft a créé une liste d'applications pour le sous-système Windows pour Linux, mais ce dernier changement est important. En plus de modifier la source d'installation par défaut pour les installations en ligne de commande, Microsoft a également facilité le passage à la version Store du logiciel à l'aide d'une simple commande.Tant que Windows 11 Build 22518 est installé, vous pouvez soit télécharger l'aperçu WSL depuis le magasin, soit effectuer rapidement le changement si vous avez déjà installé le logiciel depuis une autre source.Au sujet de la nouvelle version de Windows 11, Amanda Langowski et Brandon LeBlanc, de Microsoft, affirment que :Source : MicrosoftQu'en pensez-vous ?