wsl --mount

wsl --help

La nouvelle fonctionnalité ouvre la porte au montage des unités de stockage ext4 partitionnées ou non ; au démontage des unités de stockage ext4 partitionnées ou non ; montage des images sur disque d’unités de stockage ext4 ; à l’accès aux contenus des unités de stockage ext4. La commande utile pour chacune de ces possibilités estpermet d’obtenir le détail des options.Les cartes SD et les lecteurs SD ne sont pas encore pris en charge. Les supports de stockage USB le sont. À date, seules des unités de stockage entières peuvent faire l’objet de montage. En d’autres termes, le montage d’une partition au sein d’une unité de stockage n’est pas encore possible.Le sous-système Windows pour Linux dans sa version 2 est une nouvelle version de l’architecture qui permet au sous-système Windows pour Linux d’exécuter des fichiers binaires ELF64 Linux sous Windows. Cette nouvelle architecture, qui utilise un véritable noyau Linux, modifie la façon dont ces binaires Linux interagissent avec Windows et le matériel de votre ordinateur, tout en offrant la même expérience utilisateur que dans WSL 1 (la version actuellement disponible en version stable). WSL 2 offre des performances de système de fichiers beaucoup plus rapides et une compatibilité totale des appels système, ce qui vous permet d'exécuter davantage d'applications comme Docker.WSL 2 inclut un véritable noyau Linux qui vous permet d’exécuter davantage de logiciels Linux sous Windows et offrant de meilleures performances que WSL 1. WSL 2 inclut donc un véritable noyau Linux qui vous permet d’exécuter davantage de logiciels Linux sous Windows et offrant de meilleures performances que WSL 1.Source : Microsoft Êtes-vous sous Windows 11 ? Que pensez-vous de l’ajout de cette nouvelle fonctionnalité au sous-système Windows pour Linux ?Que pensez-vous du sous-système Windows pour Linux ? Pour quelles tâches de développement informatique vous est-il utile ? Quelles sont les fonctionnalités qui continuent à manquer à l’appel selon vous ?