wsl --install

wsl --list --online

wsl --install -d openSUSE-42

wsl --install -d distroname

Une version autonome pour apporter des mises à jour indépendamment du système d'exploitation

WSLg qui est désormais intégré à l'application WSL.

Nouvelles fonctionnalités de wsl.exe --mount *:

Ajout de --mount --vhd pour faciliter le montage des fichiers VHD. Implémentation de la détection du système de fichiers pour wsl --mount . Cette modification implémente la détection du type de système de fichiers si aucun --type n'est spécifié lors de l'utilisation de wsl.exe --mount . Ajout de la fonctionnalité --name à wsl --mount . Cette modification ajoute la prise en charge de la désignation facultative d'un point de montage lors du montage d'un disque via WSL.

*: Noyau Linux mis à jour vers 5.10.60.1

Ajout d'une fonction d'aide à l'indicateur de progression utilisée pour afficher un message Veuillez patienter avec des points animés sur le processus de conversion pour montrer aux utilisateurs que WSL est toujours en cours d'exécution.

avec des points animés sur le processus de conversion pour montrer aux utilisateurs que WSL est toujours en cours d'exécution. Wsl --install commuté pour ne pas exiger l'argument --distribution . Cette modification modifie wsl --install pour ne pas nécessiter l'argument --distribution mais maintient la prise en charge pour éviter de casser les scripts existants.

commuté pour ne pas exiger l'argument . Cette modification modifie pour ne pas nécessiter l'argument mais maintient la prise en charge pour éviter de casser les scripts existants. Ajout de la commande wsl.exe --version qui affiche les informations de version pertinentes

Recherchez «*Sous-système Windows pour Linux*» dans le menu Démarrer, faites un clic droit sur l'application et cliquez sur «*Désinstaller*» pour désinstaller la version du magasin

Assurez-vous que le composant facultatif «*Sous-système Windows pour Linux*» est activé, consultez cette étape de la documentation d'installation pour plus de détails

Depuis des années, le sous-système Windows pour Linux facilite la vie des développeurs, administrateurs système et amateurs qui ont un pied dans le monde Windows et un pied dans le monde Linux.L'année dernière, Microsoft a présenté une évolution de WSL : WSL 2. Cette nouvelle version de l’architecture qui permet au sous-système Windows pour Linux d’exécuter des fichiers binaires ELF64 Linux sous Windows utilise un véritable noyau Linux, modifie la façon dont ces binaires Linux interagissent avec Windows et le matériel de votre ordinateur, tout en offrant la même expérience utilisateur que dans WSL 1. WSL 2 offre des performances de système de fichiers beaucoup plus rapides et une compatibilité totale des appels système, ce qui vous permet d'exécuter davantage d'applications comme Docker!Cette nouvelle version de WSL 2 utilise les fonctionnalités Hyper-V pour créer une machine virtuelle légère avec un noyau Linux minimal. Il faut s’attendre à une meilleure compatibilité avec les logiciels Linux, y compris la prise en charge de Docker, et « une augmentation spectaculaire des performances du système de fichiers ».Le sous-système Windows pour Linux n'est pas parfait sur Windows 11, mais apporte des améliorations.Au départ, l'installation de WSL était plus compliquée qu'elle ne devrait l'être. Dans Windows 10 build 2004, qui a apporté WSL 2, Microsoft y a remédier. Il suffit d'ouvrir simplement une invite de commande élevée (démarrez -> tapez-> cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur) , tapezà l'invite et vous pouvez commencer. Windows 11, heureusement, poursuit ce processus sans changement.Un simplesans autre argument vous permet d'obtenir Hyper-V et les autres fondements de WSL, ainsi que la version actuelle d'Ubuntu. Si vous n'êtes pas un fan d'Ubuntu, vous pouvez voir quelles autres distributions facilement installables sont disponibles avec la commande0 Si vous décidez que vous préférez une distribution différente, vous pouvez l'installer à la place avec, par exemple,Si vous n'êtes pas sûr de la distribution que vous préférez, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez en installer autant que vous le souhaitez, simplement en répétantpour énumérer vos options etpour installer ce que vous voulez.L'installation d'une deuxième distribution ne désinstalle pas la première ; elle crée un environnement séparé, indépendant de tout autre. Vous pouvez exécuter autant de ces environnements installés que vous le souhaitez simultanément, sans craindre que l'un en perturbe l'autre.En plus d'une installation facile, WSL sur Windows 11 prend en charge à la fois les graphiques et l'audio dans les applications WSL.Jusqu'à présent, WSL était installé en tant que composant facultatif dans Windows. Comme indiqué dans le message de Microsoft, les binaires qui composent la logique de WSL dans ce composant facultatif font partie de l'image Windows et sont donc entretenus et mis à jour lorsque le système d'exploitation lui-même l'est. En dissociant WSL de l'image Windows et en en faisant une application distincte disponible dans le Store, les utilisateurs peuvent obtenir des mises à jour de l'application indépendamment du système d'exploitation.« L'aperçu du sous-système Windows pour Linux (WSL) est désormais disponible dans le Microsoft Store en tant qu'application autonome pour les machines Windows 11*! L'installation de WSL via le Store vous permettra d'obtenir les dernières mises à jour et fonctionnalités WSL plus rapidement, et sans avoir besoin de modifier votre version de Windows », a expliqué Microsoft.« Il y a deux grandes raisons d'être enthousiasmé par ce changement : vous pouvez accéder aux fonctionnalités WSL plus rapidement et vous n'avez pas à vous soucier de changer votre version de Windows lorsque vous obtenez les dernières mises à jour WSL.« Traditionnellement, WSL a été installé en tant que composant facultatif à l'intérieur de Windows. Cela signifie que vous devez accéder à la boîte de dialogue "Activer ou désactiver les fonctionnalités Windows" pour l'activer, ce qui vous oblige à redémarrer votre machine. Les binaires réels qui composent la logique de WSL dans ce composant facultatif font partie de l'image Windows et sont entretenus et mis à jour dans le cadre de Windows lui-même.« Cette modification fait en sorte que ces binaires ne font plus partie de l'image Windows, mais font plutôt partie d'une application que vous installez à partir du Store. Cela dissocie WSL de votre version Windows, vous permettant de mettre à jour via le Microsoft Store à la place. Alors maintenant, une fois que de nouvelles fonctionnalités telles que la prise en charge de l'application GUI, le calcul GPU et le montage de lecteur de système de fichiers Linux sont développées, testées et prêtes pour une version, vous y aurez accès immédiatement sur votre machine sans avoir besoin de mettre à jour l'intégralité de votre système d'exploitation Windows, ou d'aller aux versions Preview de Windows Insider ».Quelques nouvelles fonctionnalités se retrouvent dans cette Preview, notamment :Microsoft s'est également livré à l'exercice de la foire aux questions :Oui! Si vous avez déjà installé la version Windows de WSL, vous pouvez également installer la Preview WSL à partir du Store. Ceux-ci peuvent tous deux être installés sur votre machine simultanément, et vous aurez toujours accès à toutes vos distributions WSL exactes. La version du magasin WSL aura toujours la priorité, donc lorsqu'elle est installée sur votre machine, c'est la version de WSL avec laquelle vous interagirez.Oui, vous pourrez également utiliser les distributions WSL 1 avec cela, mais vous devrez vous assurer que le composant facultatif «Sous-système Windows pour Linux» est activé. En effet, le pilote réel qui alimente les distributions WSL 1 reste à l'intérieur de ce composant facultatif de Windows, car il est étroitement couplé à la version Windows. Nos objectifs futurs au sein de l'équipe sont d'améliorer les distributions WSL 2 pour qu'elles soient la meilleure expérience WSL en abordant certains des domaines où les utilisateurs préfèrent les distributions WSL 1, et l'installation de la version Microsoft Store de WSL vous permettra de voir ces améliorations des distributions WSL 2 au plus tôt.Nos objectifs sont de faire de WSL dans le Microsoft Store le meilleur moyen d'installer et d'utiliser WSL, car vous pourrez obtenir les dernières mises à jour le plus rapidement possible via cette voie, et à long terme, nous aimerions déplacer les utilisateurs WSL à utiliser la version magasin. Cependant, dans Windows 11, nous prenons toujours en charge la version imbriquée à Windows de WSL alors que nous continuons à développer WSL dans le Store. Cela signifie que si vous utilisez la version imbriquée, vous êtes toujours pris en charge mais aussi que le composant facultatif WSL est toujours présent dans Windows 11. Nous allons être axés sur les données et utiliserons vos commentaires de cette Preview pour nous aider à nous informer pour nos futures décisions avec WSL dans l'image Windows dans les prochaines versions.Si WSL du Microsoft Store est installé et que vous souhaitez revenir à la version Windows, vous pouvez suivre ces étapes :Après avoir terminé ces étapes, vous serez de nouveau à utiliser la version Windows de WSL.Pour installer et utiliser WSL à partir du Store, les utilisateurs doivent exécuter au moins Windows 11 build 22000. Le composant facultatif de la plateforme de machine virtuelle doit également être activé. Si ces conditions sont remplies, les utilisateurs peuvent accéder à la page WSL Store et cliquer sur Installer pour installer WSL, puis installer une distribution Linux prise en charge de leur choix.Les utilisateurs qui ont installé la version Windows de WSL peuvent toujours installer la Preview de WSL à partir du Store, car les deux peuvent s'exécuter simultanément (cependant, la version Store aura toujours la priorité). Les utilisateurs pourront utiliser les distributions WSL 1 avec la Preview Store tant que le composant facultatif WSL est activé. De plus, les utilisateurs auront la possibilité de désinstaller WSL du Store et de revenir à la version Windows.Source : Microsoft Que pensez-vous de cette stratégie ?