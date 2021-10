Les utilisateurs de Windows 10 peuvent maintenant passer à Windows 11 via Windows Update, à condition que leurs ordinateurs soient équipés de matériel compatible. Les appareils doivent également exécuter Windows 10 2004 et plus récent et avoir installé au moins les mises à jour de septembre 2021.La société a confirmé les rapports précédents selon lesquels la dernière version de Windows présente des problèmes de compatibilité avec le logiciel de virtualisation Oracle VirtualBox, où les clients pourraient être incapables de démarrer leurs machines virtuelles (VM) et pourraient recevoir une erreur.", a expliqué Redmond.Microsoft a appliqué une mise en attente de compatibilité pour préserver l'expérience des utilisateurs, en bloquant les appareils concernés pour qu'ils ne puissent pas se voir proposer ou installer Windows 11.Les clients qui tentent de mettre à jour les systèmes concernés recevront le message "".Oracle travaille actuellement à la résolution de ce problème connu et prévoit la publication d'une version compatible de VirtualBox dans le courant du mois.Alors qu'Oracle est en train de résoudre le problème, Microsoft a fourni une solution de contournement pour permettre aux clients concernés d'atténuer le blocage de la sauvegarde., a déclaré la société.."Microsoft a également constaté des problèmes de compatibilité de Windows 11 avec le logiciel de mise en réseau Intel "Killer" et le navigateur Cốc Cốc.Le logiciel de mise en réseau Intel incompatible peut entraîner un ralentissement de la diffusion en continu et du chargement des sites en raison de problèmes de performance du protocole UDP (User Datagram Protocol) causés par des paquets UDP abandonnés dans certaines conditions.Les utilisateurs du navigateur Cốc Cốc pourraient également être incapables d'ouvrir des sites et rencontrer d'autres problèmes ou erreurs sur certains appareils Windows 11 affectés.Microsoft a appliqué une retenue de compatibilité supplémentaire sur les appareils exécutant le navigateur Cốc Cốc pour empêcher les mises à niveau de Windows 11 qui pourraient dégrader l'expérience utilisateur.Microsoft enquête actuellement et travaille à trouver une solution pour ces problèmes connus de Windows 11, avec une mise à jour les corrigeant qui sera publiée avec le Patch Tuesday d'octobre.Pour tous ces problèmes, Redmond recommande de ne pas tenter de mettre à niveau manuellement via le bouton Mettre à jour maintenant ou d'utiliser l'outil de création de médias jusqu'à ce qu'une solution soit disponible.Source : MicrosoftQue pensez-vous de ces problèmes de compatibilité identifiés au lancement de Windows 11 ?