La mise à jour du BIOS ASUS permet aux cartes mères de prendre en charge TPM 2.0 pour Windows 11

Vient alors ASUS

Microsoft a annoncé que Windows 11 nécessitera des puces TPM (Trusted Platform Module) sur les appareils existants et nouveaux. Les puces TPM fonctionnent en offrant une protection au niveau du matériel au lieu du logiciel uniquement. Elles peuvent être utilisées pour chiffrer des disques à l'aide de fonctionnalités Windows telles que bitLocker, ou pour empêcher les attaques par dictionnaire de mots de passe. Les puces TPM 1.2 existent depuis 2011, mais elles n'ont généralement été largement utilisées que dans les ordinateurs portables et de bureau professionnels gérés par l'informatique. Microsoft veut apporter le même niveau de protection à tous ceux qui utilisent Windows.Dans la documentation de Windows, il existe une rubrique qui liste les configurations matérielles minimales requises pour les éditions du système d’exploitation encore prises en charge. Pour Windows 11, l'éditeur a fait une mise à jour pour indiquer qu'il faut impérativement disposer d'un TPM 2.0 pour pouvoir installer Windows 11.La spécification TPM 2.0 est standardisée (ISO/IEC 11889) depuis 2015. Elle a succédé à TPM 1.2, standardisée quant à elle en 2009.En 2016, Microsoft a annoncé un changement dans la configuration matérielle minimum requise pour les dispositifs mobiles et PC qui allaient tourner sur Windows 10, espérant voir les constructeurs les adopter très vite pour des dispositifs plus sécurisés.Aussi, depuis le 28 juillet 2016, tous les nouveaux modèles d’appareils doivent embarquer la version 2.0 du TPM (Trusted Platform Module) qui doit être activée par défaut. Le Trusted Platform Module (qui peut également se présenter sous forme de puce et porter le nom de puce TPM ou puce Fritz) est un composant cryptographique matériel, sur lequel s'appuie l'implémentation au niveau matériel du système Next-generation secure computing base (NGSCB). Il est appelé à être intégré sur les cartes mères des ordinateurs et autres équipements électroniques et informatiques conformes aux spécifications du Trusted Computing Group.Bien que cette puce soit un composant électronique passif (qui ne peut pas donner d'ordre à l'ordinateur tel que bloquer le système, ou surveiller l'exécution d'une application), elle permet de facilement stocker des secrets (tels que des clés de chiffrement), de manière sécurisée. Aussi, elle va profiter aux utilisateurs en leur offrant une meilleure protection de leurs informations sensibles sur PC par exemple.Le TPM 2.0 pourrait également permettre de renforcer la sécurité de la fonctionnalité d’authentification biométrique Windows Hello via laquelle les utilisateurs peuvent se connecter sur leur PC après s’être fait identifier par leurs empreintes digitales, leur visage ou un scan rétinien. Dans ce cas de figure, le TPM 2.0 pourra générer et sauvegarder les clés d’authentification dans une zone sécurisée.Pour vérifier de quoi dispose une machine, on peut se rendre dans le gestionnaire de périphériques (commande "Devmgmt.msc" dans exécuter), catégorie « Périphériques de sécurité ». Et, pour obtenir davantage de détails, ouvrir l’outil « Gestion du module de plateforme sécurisée sur l’ordinateur local ».ASUS est l'un des premiers fabricants de cartes mères à prendre des mesures pour s'assurer que ses clients pourront profiter de Windows 11. La société a publié des mises à jour du BIOS pour un certain nombre de ses cartes qui activent automatiquement la prise en charge TPM 2.0.Les exigences matérielles pour Windows 11 se sont révélées déroutantes et controversées dans une mesure à peu près égale, mais c'est le besoin de TPM 2.0 qui a pris de nombreuses personnes au dépourvu. Même pour les personnes disposant de systèmes dotés de TPM 2.0 et prenant donc en charge Windows 11, le processus d'activation de la fonctionnalité est potentiellement difficile. Avec ses dernières mises à jour du BIOS pour les cartes mères AMD et Intel, ASUS a éliminé cette étape, il n'est donc pas nécessaire de l'activer manuellement.Une page sur le site Web d'ASUS indique : « La mise à jour du BIOS ASUS permet aux cartes mères de prendre en charge le TMP 2.0 prêt pour Windows 11 ». Alors que la société souligne qu'il est possible d'ajuster les paramètres du BIOS UEFI pour activer TPM 2.0 (ou PTT comme l'implémentation Intel est connue), elle souligne également le fait que les dernières mises à jour du BIOS activent automatiquement la prise en charge de Windows 11 en prenant soin de cette étape.Pour l'instant, il n'y a que les versions Dev et Beta de Windows 11 que vous pouvez tester. Alors qu'avec la version Dev, Microsoft a choisi de renoncer à l'exigence TPM 2.0, la version bêta n'en a pas bénéficié, éliminant ainsi de nombreuses personnes du programme Insider. Il faut noter que cela se fait sans surprise puisque Microsoft avait déjà indiqué qu'il ne sera pas possible de contourner les configurations matérielles minimales.La nouvelle est arrivée dans une récente session de AMA (Ask Me Anything) publiée pour la communauté Microsoft Tech. Au cours de la session, la responsable du programme Microsoft, Aria Carley, partage la nouvelle tout en parlant du déploiement de Windows 11. Elle répond à une question sur les appareils qui ne sont pas « tout à fait compatibles avec Windows 11 ». L'internaute lui demande :« Si l'on considère qu'un appareil n'est pas totalement compatible avec Windows 11, se verra-t-il proposer la mise à niveau via Windows Update ? »Carley répond :« Nous parlons donc de ce nouveau plancher matériel de quels appareils sont éligibles et de ceux qui ne le sont pas. Et nous savons que ça craint que certains ne soient pas éligibles pour Windows 11. Mais la raison pour laquelle nous le faisons est de garder les appareils plus productifs, d'avoir une meilleure expérience et surtout d'avoir une meilleure sécurité qu'avant afin qu'ils puissent rester protégés ».Il y a ensuite une requête sur la désactivation des sauvegardes qui peuvent bloquer les mises à niveau, et Carley dit que la stratégie de groupe peut être utilisée, bien que ce ne soit pas recommandé, pour contourner ces blocages. Elle ajoute cependant :« Cette stratégie de groupe ne vous permettra pas de contourner l'application matérielle de Windows 11. Nous allons toujours vous empêcher de mettre votre appareil à niveau vers un état non pris en charge, car nous voulons vraiment nous assurer que vos appareils restent pris en charge et sécurisés ».ASUS a déclaré :« Windows 11 n'a pas été officiellement publié et il pourrait y avoir des problèmes de stabilité avec la version Insider Preview car elle n'a pas passé la validation et la qualification matérielles formelles. L'installation ou la mise à niveau vers Windows 11 Insider Preview ou tout logiciel tiers est effectuée à votre propre discrétion et à vos risques et périls. Vous serez seul responsable de tout dommage causé à votre système ou de la perte de données résultant de cette activité. ASUS ne sera pas responsable des pertes et dommages liés à l'utilisation de Windows 11 ».Mais la bonne nouvelle est que si vous avez une carte mère ASUS, la dernière mise à jour pourrait vous donner la chance d'essayer Windows 11 dès maintenant.Tous les détails et une liste assez longue des cartes mères pour lesquelles des mises à jour du BIOS ont été publiées sont disponibles sur le site Web d'ASUS.Source : ASUS