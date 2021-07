RAM : 4 gigaoctets (Go) ;

TPM : Trusted Platform Module (TPM) version 2.0 ;

micrologiciel système : UEFI, compatible Secure Boot ;

stockage : 64 Go ou un périphérique de stockage plus grand ;

carte graphique : compatible avec DirectX 12 ou une version ultérieure avec le pilote WDDM 2.0 ;

affichage : affichage haute définition (720p) d'une diagonale supérieure à 9 pouces, 8 bits par canal de couleur ;

processeur : 1 gigahertz (GHz) ou plus, avec 2 cœurs ou plus sur un processeur 64 bits compatible ou un système sur puce (SoC) ;

connexion Internet et comptes Microsoft : l'édition Windows 11 Home nécessite une connexion Internet et un compte Microsoft pour terminer la configuration du périphérique lors de la première utilisation. La sortie d'un périphérique de Windows 11 Home en mode S nécessite également une connexion Internet.

Rappelons qu’en 2019, Microsoft avait déjà été suspectée d’avoir masqué l’option permettant de se connecter avec un compte local lors de la configuration d’un nouveau PC ou de la réinstallation de Windows 10 depuis la sortie de Windows 10 May Update 2019. En effet, certains utilisateurs avaient noté que cette option était désormais invisible, lors de la première configuration de l’appareil si ce dernier était connecté à Internet. Pour contourner cette mesure, il suffisait de lancer l’installation de l’OS sans être connecté à Internet, de sélectionner l’option « Je n’ai pas Internet » et de cliquer sur « Continuer avec une configuration limitée » pour que le programme d’installation invite l’utilisateur à créer un compte local.Notons qu’avec un compte local, il suffit de fournir un nom d’utilisateur et, accessoirement, un mot de passe afin de commencer à utiliser le dispositif. Ce type de compte est meilleur pour la confidentialité puisqu’il évite, par exemple, de transmettre à Microsoft l’ensemble des données relatives à votre vie et à vos activités numériques. Cependant, il est spécifique à un seul appareil et offre moins de garanties, notamment sur le plan de la sécurité, qu’un compte en ligne. Pour cette nouvelle ambition de Microsoft, les utilisateurs de comptes locaux pourraient ne pas avoir une "expérience diminuée ou limitée", bien qu'ils ne pourront pas synchroniser le contenu ou utiliser la capacité de Windows 11 à synchroniser ou recommander le contenu d'autres appareils. Ce contenu qui peut inclure des documents ou des pages Web qu'un utilisateur a consultés sur un autre PC est généralement synchronisé avec le compte Microsoft de l'utilisateur.Il se pourrait qu’il soit possible de contourner la nécessité initiale d'un compte Microsoft seulement avec Windows 11 Pro. Les utilisateurs qui achètent ou possèdent un PC avec Windows 11 Pro peuvent choisir d'utiliser soit un compte local, soit un compte Microsoft dès le début du processus d'installation.Quels intérêts à s'attaquer aux comptes PC locaux.Avec des comptes en ligne, Microsoft offre des services supplémentaires synchronisés, comme le stockage dans le cloud OneDrive et les apps Office sur le web, et en retour, l'entreprise peut discrètement prendre des données sur la façon dont l’utilisateur se sert de Windows et des services Microsoft. Bien que Microsoft offre de très nombreuses options pour protéger la vie privée de ses utilisateurs Windows, ces derniers restent tout de même inquiets. Les comptes locaux ont été considérés comme un moyen de contourner ces inquiétudes. Dans le même temps, Microsoft a modifié les moyens par lesquels il permet aux utilisateurs de créer un compte local. En 2019, Microsoft a commencé à supprimer progressivement l'option permettant de créer un compte local pendant l'installation, sauf si l'accès à Internet n'était pas disponible.Le besoin de disposer d’un compte Microsoft au début du processus d'installation laisse les utilisateurs avec une alternative qui pourrait être coûteuse pour les utilisateurs : la version Pro de Windows Pro. Microsoft offre certaines applications et fonctions premium sur les appareils Windows en version Pro qu'il n'offre pas sur les éditions Windows Home, bien que beaucoup ne soient pas d'une utilité directe pour les utilisateurs. Microsoft avait l'habitude de proposer des appareils Surface avec Windows 10 Pro installé, mais cela a également changé. Les versions les plus récentes des tablettes Surface Pro sont livrées avec Windows 10 Home, et seules les tablettes Surface Pro for Business, plus chères, incluent Windows 10 Pro.Il y a deux ans, de nombreux utilisateurs de Windows 10 aux États-Unis et en dehors ont indiqué que Microsoft avait rendu plus difficile l’accès à l’option permettant d’utiliser un compte local pendant l’installation de Windows 10 sur un nouveau PC connecté à Internet. Deux sites allemands (WindowsUnited et Dr Windows) ont confirmé ce changement apparent de politique. Ils attestent que l’option permettant de créer un compte local lors de la toute première installation est invisible au moment de la configuration de l’appareil, si ce dernier est connecté à Internet.Ce comportement qui, à l’origine, semblait être uniquement observable sur les versionsetdédiées au marché américain, aurait également concerné les versions équivalentes de l’OS dédiées au marché allemand. Pour de nombreux utilisateurs qui assistent au lancement de Windows 11, l'exigence d'un compte Microsoft ne peut s'empêcher d'être ressentie comme un nouveau coup de pied dans les côtes. La confusion concernant les exigences matérielles de Windows 11 et la nécessité d'une MTP ont éclipsé les nombreuses fonctionnalités de Windows 11 que Microsoft a ajoutées. Voici, ci-dessous, la configuration requise pour Windows 11 :« Il s'agit de la configuration de base requise pour installer Windows 11 sur un PC. Si votre appareil ne répond pas à ces exigences, il se peut que vous ne puissiez pas installer Windows 11 sur votre appareil et que vous deviez envisager d'acheter un nouveau PC. Si vous n'êtes pas sûr que votre PC réponde à ces exigences, vous pouvez vérifier auprès du fabricant d'équipement d'origine du PC ou, si votre appareil fonctionne déjà sous Windows 10, vous pouvez utiliser l'applicationpour évaluer la compatibilité », précise Microsoft.Source : Microsoft « L'édition Windows 11 Home nécessite une connexion Internet et un compte Microsoft pour terminer la configuration du périphérique lors de la première utilisation ». Que pensez-vous de cette décision de Microsoft ?Est-ce que Microsoft a raison de mettre autant en avant cette politique de compte en ligne pour Windows 11 ? Pourquoi, selon vous ?