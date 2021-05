Nouvelles icônes du gestionnaire des tâches

Avec l’annonce de la build 21390 de Windows 10 Preview, Microsoft a enfin révélé la nouvelle icône Fluent pour le très populaire utilitaire Gestionnaire des tâches de Windows 10. En plus du gestionnaire de tâches, Microsoft a également dévoilé sa nouvelle icône pour les fichiers Windows Install (MSI). Ci-dessous, vous pouvez voir l'icône MSI actuelle sur la gauche, avec la version Fluent redessinée sur la droite.Alors que Microsoft a lentement déployé ces icônes dans les versions actuelles de Windows 10, elles font partie d'un rafraîchissement global du design à venir cet automne dans le cadre de la mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 Sun Valley. Dans le cadre de la mise à jour Sun Valley, Windows 10 bénéficiera de nouvelles animations, de coins arrondis et d'éléments d'interface utilisateur redessinés, tels que les ListView, les boutons, les curseurs et les interrupteurs à bascule.Cette mise à jour inclut les nouvelles icônes système de Windows 10 basées sur Fluent, ajoutées aux récentes versions, ainsi que les nouvelles icônes d'application précédemment présentées par Microsoft. Rappelons que l'année dernière, Microsoft a annoncé qu'elle commençait à migrer ses icônes Windows 10 existantes vers son système de conception Fluent, pris en charge par Windows, iOS, Android et les applications Web.« L'ajout de couleurs révèle un langage de conception cohérent sur toutes les plateformes : l'icône qui vous est familière dans Windows 10 est la même sur Android, iOS et Mac, fournissant un chemin d'orientation à travers votre vie numérique, avait expliqué Christina Koehn, directrice principale du design chez Microsoft, dans un billet de blog. Les nouveaux coins arrondis dans l'ensemble de l'interface de Windows 10 atteignent le même objectif : donner à ces icônes l'impression d’être dans le monde réel ; quelque chose de familier auquel on peut s'accrocher. »Faisant allusion à cette mise à jour, le PDG de Microsoft Satya Nadella a taquiné les utilisateurs de Windows au sujet de la prochaine version de Windows. « Bientôt, nous partagerons l'une des mises à jour de Windows les plus importantes de la dernière décennie pour débloquer une plus grande opportunité économique pour les développeurs et les créateurs », a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, lors d’un discours sur la Microsoft Build 2021.Il est maintenant possible de définir Windows Terminal comme émulateur de terminal par défaut sous Windows. Cependant, l’opération requiert Windows Terminal Preview version 1.9 (ou supérieure).« Il est désormais possible de définir Windows Terminal Preview comme émulateur de terminal par défaut sous Windows ! Cela signifie que toute application de ligne de commande sera lancée dans l'émulateur de terminal sélectionné (par exemple, en double-cliquant sur PowerShell, il s'ouvrira dans Windows Terminal Preview par défaut). Ce paramètre est actuellement dans la version Dev Channel du programme Windows Insider et peut être trouvé dans la feuille de propriétés de la console. Nous avons également ajouté ce paramètre à l'interface utilisateur des paramètres dans Windows Terminal Preview », a déclaré Kayla Cinnamon, Gestionnaire de programme II, Windows Terminal, Console, Ligne de commande et Cascadia Code chez Microsoft.Le terminal Windows est désormais doté du mode Quake. Ce mode permet d'ouvrir rapidement une nouvelle instance de terminal depuis n'importe où dans Windows en tapant. La fenêtre Quake s'affiche dans la moitié supérieure de l’écran et peut être facilement fermée à l'aide du même raccourci clavier.Cascadia Code a maintenant une variante italique avec des formes de lettres cursives. Cette variante italique est fournie par défaut dans le terminal et peut également être téléchargée sur GitHub. Les versions de polices sans "Italic" dans leur nom auront un Italique standard sans les lettres cursives. Microsoft annonce également l’ajout des caractères arabes et hébreux au Cascadia Code à la mi-juin. Ils seront ajoutés au jeu de polices Cascadia Code existant, mais ne seront pas encore inclus dans les variantes de polices italiques.Il est désormais possible de modifier les actions existantes via la pagede l'interface utilisateur des paramètres. Il est ainsi beaucoup plus facile de personnaliser les raccourcis clavier que l’utilisateur aime utiliser avec Windows Terminal. Microsoft a ajouté une nouvelle page dans l'interface utilisateur des paramètres qui permettent à l’utilisateur de créer un nouveau profil. Cette page donne la possibilité de créer un nouveau profil à partir de zéro ou de dupliquer un profil existant. Voici,ci-dessous, les autres changements et corrections apportés par la version 21390 de Windows 10 Preview :Source : Microsoft Que pensez-vous de cette mise à jour de Windows 10 ?Êtes-vous d'avis avec Satya Nadella, PDG de Microsoft, qui estime que nous sommes en présence de l'une des mises à jour de Windows les plus importantes de la dernière décennie ?Quelle amélioration vous intéresse le plus ?