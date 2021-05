Depuis un certain temps déjà, les rumeurs portant sur un rafraîchissement visuel important prévu pour Windows 10 en 2021 fusaient. Un rafraîchissement visuel sur lequel Microsoft travaille au sein d'un projet au nom de code « Sun Valley ». Ces rumeurs ont pris de l'ampleur, lorsque le journaliste Mayank Parmar a remis au goût du jour une offre d'emploi de Microsoft publiée en octobre 2020 qui proposait aux futurs ingénieurs en logiciel de « rajeunir visuellement l'expérience Windows pour signaler que Windows est de retour ».« L'équipe Windows Core User Experiences est responsable de l'innovation pour les interfaces utilisateur de marque utilisées par des milliards de clients Windows et Surface Hub dans le monde entier, et nous recherchons un ingénieur senior collaboratif, inclusif et soucieux du client pour nous aider à construire l'avenir de Windows Experiences.Dans cette équipe, vous travaillerez avec nos partenaires clés de la plateforme, Surface et OEM pour orchestrer et offrir un rajeunissement visuel complet des expériences Windows afin de signaler à nos clients que Windows est de retour et de garantir que Windows est considéré comme la meilleure expérience utilisateur du système d'exploitation pour les clients », a partagé Microsoft dans la description du poste à pourvoir.Peu après que Parmar ait publié un article sur cette annonce, Microsoft a modifiée légèrement modifié son offre, retirant au passage les mentions explicites à une refonte visuelle. L’offre se présente désormais comme une annonce d'emploi standard pour ingénieur logiciel, donnant la possibilité de « créer des expériences délicieuses et raffinées pour Windows » sans rien dire des changements à venir pour Windows.Il n'y a pas beaucoup de détails partagés sur « Sun Valley » pour le moment, mais les rumeurs indiquent que la nouvelle apparence visuelle se concentrera sur les coins arrondis, les fonctionnalités de type Windows 10X et les transitions.Un peu plus tôt ce mois-ci, Microsoft a posté une offre d'emploi qui a confirmé que l'éditeur souhaite changer radicalement l'expérience utilisateur de la plateforme Windows dans les années à venir : « Nous sommes maintenant sur un voyage de plusieurs années pour révolutionner la plateforme Windows UX en offrant les meilleures expériences interactives, mettant en vedette du matériel de pointe ».Selon l'offre d'emploi, Microsoft Program Manager travaillera apparemment avec l'équipe de Project Reunion pour « définir, concevoir, planifier, construire des améliorations majeures de la plateforme Windows UX » :« Nous avons une excellente opportunité pour un Program Manager dans notre équipe qui va aider à définir, concevoir, planifier, construire des améliorations majeures de la plateforme Windows UX et fournir les futures technologies et fonctionnalités du système d'exploitation via Project Reunion. Vous aiderez de nombreuses parties à apprendre et à adopter nos nouvelles innovations de plateforme, y compris les équipes de systèmes d'exploitation et d'applications de Microsoft, ainsi que de nombreux fournisseurs d'applications et communautés de développeurs tiers. Vous intégrerez également les problèmes, les commentaires et les demandes dans les améliorations et technologies futures ».Dans une autre offre d'emploi, qui n’est plus disponible, l’équipe de Microsoft chargée de l’expérience du fenêtrage a également confirmé qu’elle était sur un « voyage de plusieurs années pour réimaginer cette plateforme dans le but de permettre les meilleures expériences interactives sur Windows ».« Votre travail influencera et façonnera l'apparence et la convivialité de Windows: vous nous aiderez à changer le monde », lit-on dans la deuxième offre d'emploi.Le concept de base est d'améliorer la cohérence globale de la conception, l'animation, l'activation des coins arrondis et la prise en charge de nouvelles fonctionnalités. Comme indiqué dans les Preview Windows 10, Microsoft travaille également sur de nouvelles icônes, polices et gestes pour Windows.La mise à jour de Sun Valley est également basée sur les fonctionnalités de WinUI / Project Reunion et espère permettre aux développeurs de créer plus facilement des applications attrayantes avec des coins arrondis.À quoi s'attendre dans la prochaine grande mise à jour ? Windows 10 version 21H2, également connue sous le nom de mise à jour de Sun Valley, modernisera une multitude de fonctionnalités de l'interface utilisateur de Windows 10, notamment le centre d'action, la barre des tâches, le menu Démarrer, les menus déroulants, les applications natives, etc. avec des conceptions modernes cohérentes, des coins arrondis et des performances améliorées.Certains de ces changements sont déjà proposés dans les Preview Windows 10, mais ils sont « cachés » derrière des drapeaux marqués « expérimental ».Source : Microsoft