Win

`

Win

`

Win

Shift

`

Vous pouvez maintenant désactiver la détection d'URL avec le paramètre global "experimental.detectURLs".

Le dernier pivot sélectionné restera sélectionné lors de la navigation dans les pages de profil dans l'interface utilisateur des paramètres.

Lors du choix d'un jeu de couleurs avec la palette de commandes, le terminal se mettra à jour avec un aperçu de chacun avant de sélectionner.

Vous pouvez maintenant supprimer les espaces blancs de fin lors de la copie de texte

Le terminal ne plantera plus lors de la définition d'une couleur de tabulation à l'aide de l'argument de ligne de commande --tabColor.

La liste déroulante ne s'ouvre plus au hasard dans la direction ascendante.

Les longues infobulles ne sont plus coupées.

En cliquant sur l'onglet pour lancer une action focus sur la fenêtre, la fenêtre du terminal exécutera l'action focus.

C’est durant sa conférence annuelle Microsoft Build dédiée aux développeurs que l’éditeur a présenté Windows Terminal 1.0, la première version stable de sa nouvelle interface de ligne de commande pour Windows conçue pour être l’emplacement central pour l’accès à des environnements tels que PowerShell, Cmd et Windows Subsystem for Linux (WSL). Elle apporte la prise en charge de plusieurs onglets aux côtés de la personnalisation pour les développeurs qui souhaitent peaufiner l'application Terminal par le biais de thèmes ou d’extensions.Microsoft a expliqué que « Windows Terminal est une application moderne, rapide, efficace, puissante et productive pour les utilisateurs d'outils et de shells en ligne de commande comme Command Prompt, PowerShell et WSL. Ses principales caractéristiques comprennent de multiples onglets, des volets, la prise en charge des caractères Unicode et UTF-8, un moteur de rendu de texte accéléré par le GPU, ainsi que des thèmes, des styles et des configurations personnalisés ».L'éditeur a publié Windows Terminal Preview 1.9. Parcourons la liste des fonctionnalités.Vous pouvez maintenant définir Windows Terminal Preview comme votre émulateur de terminal par défaut sur Windows! Cela signifie que toute application de ligne de commande se lancera dans l'émulateur de terminal sélectionné (c'est-à-dire double-cliquez sur PowerShell et elle s'ouvrira par défaut dans Windows Terminal Preview). Ce paramètre se trouve actuellement dans la version du canal de développement du programme Windows Insider et se trouve dans la feuille de propriétés de la console. Microsoft a également ajouté ce paramètre à l'interface utilisateur des paramètres dans Windows Terminal Preview.Remarque: Microsoft travaille toujours à l'amélioration de cette expérience et tout commentaire que vous auriez serait grandement apprécié sur GitHub! Les bogues actuellement connus sont classés avec le label Area-DefApp.Windows Terminal est maintenant livré avec le mode Quake ! Le mode Quake vous permet d'ouvrir rapidement une nouvelle instance de Terminal depuis n'importe où dans Windows en tapant. La fenêtre Quake apparaîtra sur la moitié supérieure de votre écran et peut facilement être supprimée avec le même raccourci clavier. Si vous souhaitez personnaliser davantage la façon dont vous pouvez invoquer le Terminal, Microsoft a mis à disposition de la documentation que vous pouvez consulter pour chercher les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées pour l'invocation globale.Remarque : vous ne pouvez pas lier le mode Quake à un raccourci clavier déjà lié dans le système d'exploitation. Cela inclut les utilisateurs de PowerToys qui ontlié à l'éditeur de mise en page FancyZones. L'équipe PowerToys a récemment changé son raccourci clavier par défaut enpour éviter ce conflit.Cascadia Code a maintenant une variante en italique avec des lettres cursives. Cette variante en italique vient par défaut dans le terminal et peut également être téléchargée depuis GitHub. Les versions de police sans « Italique » dans leur nom auront un italique standard sans les lettres cursives.Microsoft va également ajouter des caractères arabes et hébreux au Cascadia Code à la mi-juin. Ceux-ci sont ajoutés au jeu de polices Cascadia Code existant, mais ils ne seront pas encore inclus dans les variantes de polices italiques.Vous pouvez maintenant modifier vos actions existantes via la page Actions dans l'interface utilisateur des paramètres. Cela facilite grandement la personnalisation des raccourcis clavier que vous aimez utiliser avec Windows Terminal. Étant donné que l'éditeur est toujours en train de développer activement cette page, les commentaires la concernant sont les bienvenues !Microsoft a ajouté une nouvelle page dans l'interface utilisateur des paramètres qui vous permet de créer un nouveau profil. Cette page vous donne la possibilité de démarrer un nouveau profil à partir de zéro ou de dupliquer un profil existant.Lorsque vous modifiez les paramètres d'apparence de vos profils, vous pouvez maintenant voir à quoi ressembleront vos modifications dans la fenêtre de prévisualisation de l'interface utilisateur des paramètres!Source : Microsoft Que pensez-vous de Windows Terminal ?Quelles sont les fonctionnalités qui vous intéressent le plus ?Quel est votre émulateur préféré de terminal sur Windows ?