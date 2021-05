« Nous allons bientôt partager l'une des mises à jour de Windows les plus importantes de ces dix dernières années afin de débloquer de plus grandes opportunités économiques pour les développeurs et les créateurs. Je l'ai hébergée moi-même au cours des derniers mois, et je suis incroyablement enthousiaste à l'idée de la prochaine génération de Windows », a déclaré Satya Nadella lors de la conférence Build mardi. Cette déclaration intervient quelques semaines après que la société a officiellement annoncé la mise au rebut de Windows 10X, qui était destiné aux appareils à double écran.Néanmoins, certaines des technologies qui le composaient devraient se retrouver sur Windows 10. Avec la nouvelle génération de Windows 10, l'entreprise entend accroître la productivité de tous les utilisateurs du système d'exploitation. « Notre promesse est la suivante : nous allons créer plus d'opportunités pour chaque développeur Windows aujourd'hui et accueillir tous les créateurs qui recherchent la plus innovante, nouvelle et ouverte des plateformes pour créer, distribuer et monétiser des applications. Nous sommes impatients de vous en dire plus très bientôt », a ajouté Nadella.Les commentaires de Nadella semblent donner du crédit à un rapport récent selon lequel Microsoft travaille sur une version actualisée du Microsoft Store qui offrira aux développeurs plus de flexibilité lorsqu'il s'agit de distribuer leurs logiciels. Parmi les changements prévus par l'entreprise figure la possibilité pour les développeurs et les entreprises d'utiliser leur propre système de paiement pour percevoir les frais liés aux achats in-app. Cela permettrait aux développeurs d'éviter le partage des revenus, afin qu'ils puissent éviter la réduction de 15 % de Microsoft sur les applications et de 12 % sur les jeux.La mention spécifique par Nadella d'une "nouvelle génération de Windows" est aussi intéressante. Microsoft se réfère généralement à tout ce qui est "Windows 10", et ce langage pourrait suggérer que l'entreprise prépare un changement plus important avec la marque Windows que la seule interface utilisateur. Certaines rumeurs indiquent que Microsoft prépare la mise à jour de Windows 10 Sun Valley avec un tout nouveau menu Démarrer, un Centre d'action, une nouvelle expérience de la barre des tâches, des coins arrondis et des animations plus rapides.Dans les mois à venir, les applications natives de Microsoft devraient également adopter les nouvelles directives de conception de l'entreprise et prendront en charge les coins arrondis. Une partie de ce travail a déjà commencé , avec de nouvelles icônes système, des améliorations de l'explorateur de fichiers, et la fin des icônes de l'ère Windows 95. Microsoft se concentre également sur l'amélioration des bases de Windows, avec des corrections pour un problème de réorganisation des applications sur plusieurs moniteurs, l'ajout de la fonction Xbox Auto HDR, et des améliorations du support audio Bluetooth.L'annonce de Microsoft est-elle un élément de marketing ? Selon certaines critiques, l'expression "prochaine génération" constitue probablement une terminologie marketing destinée à inciter les clients à mettre à niveau ou à acheter de nouveaux PC avec Sun Valley préinstallé plus tard cette année et en 2022. Il s'agirait d'une formulation qui dit au monde que Windows est de retour et toujours pertinent, et qui vous incite à vouloir un nouveau PC.Quel est votre avis sur le sujet ?À quoi vous attendez-vous pour cette nouvelle génération de Windows 10 ?Pensez-vous qu'il s'agit simplement d'une astuce marketing de la part de Microsoft ?